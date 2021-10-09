Лапорта возобновил переговоры с Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет видеть бывшего полузащитника Хави у руля «сине-гранатовых». Босс клуба, по слухам, уже возобновил переговоры с экс-капитаном команды. Ближайшие поединки «Барселоны» должны решить судьбу нынешнего тренера Рональда Кумана. Если же увольнение голландца всё же случится, то Хави будет основным кандидатом на пост главного тренера каталонцев.
Напомним, сейчас Хави тренирует катарский «Аль-Садд» и демонстрирует отличные результаты.
Тема скамейки запасных на "Камп Ноу", конечно же, продолжала доминировать в заголовках новостей в течение прошлой недели. Это связано с тем, что «Блауграна» потерпели поражение в своем последнем матче перед международным перерывом. Всего несколько дней спустя после разгрома от Бенфики в Лиге чемпионов со счетом 3:0, Рональд Куман и компания. совершил поездку в «Ванда Метрополитано», чтобы сыграть в Ла Лиге с чемпионами (Атлетико Мадрид). И после финального свистка в испанской столице «Барса» только еще больше погрузилась в отчаяние.
В последнем из череды безжизненных выступлений, гости, в конце концов, разыграли матч двумя голами до нуля и скатились на скромное 9-е место в таблице Ла Лиги. В свою очередь, надежды Барселоны на вызов настоящего чемпионского титула в Ла Лиге с каждой неделей выглядят все менее и менее реалистичными, а европейские усилия каталонских гигантов завершились последовательными поражениями со счетом 3:0 (0:3), и это не должно вызывать удивления. Фанаты «Блауграны» не скрывают своего желания, чтобы голландец был продвинут, и легенда клуба Хави Эрнандес станет фаворитом после этого. Но думаю не надо спешить с назначением Хави.
Тема скамейки запасных на "Камп Ноу", конечно же, продолжала доминировать в заголовках новостей в течение прошлой недели. Это связано с тем, что «Блауграна» потерпели поражение в своем последнем матче перед международным перерывом. Всего несколько дней спустя после разгрома от Бенфики в Лиге чемпионов со счетом 3:0, Рональд Куман и компания. совершил поездку в «Ванда Метрополитано», чтобы сыграть в Ла Лиге с чемпионами (Атлетико Мадрид). И после финального свистка в испанской столице «Барса» только еще больше погрузилась в отчаяние.
В последнем из череды безжизненных выступлений, гости, в конце концов, разыграли матч двумя голами до нуля и скатились на скромное 9-е место в таблице Ла Лиги. В свою очередь, надежды Барселоны на вызов настоящего чемпионского титула в Ла Лиге с каждой неделей выглядят все менее и менее реалистичными, а европейские усилия каталонских гигантов завершились последовательными поражениями со счетом 3:0 (0:3), и это не должно вызывать удивления. Фанаты «Блауграны» не скрывают своего желания, чтобы голландец был продвинут, и легенда клуба Хави Эрнандес станет фаворитом после этого. Но думаю не надо спешить с назначением Хави.