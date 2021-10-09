Лапорта возобновил переговоры с Хави

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вчера, 10:31

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет видеть бывшего полузащитника Хави у руля «сине-гранатовых». Босс клуба, по слухам, уже возобновил переговоры с экс-капитаном команды. Ближайшие поединки «Барселоны» должны решить судьбу нынешнего тренера . Если же увольнение голландца всё же случится, то Хави будет основным кандидатом на пост главного тренера каталонцев.

Напомним, сейчас Хави тренирует катарский «Аль-Садд» и демонстрирует отличные результаты.