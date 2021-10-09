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Лапорта возобновил переговоры с Хави

вчера, 10:31

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет видеть бывшего полузащитника Хави у руля «сине-гранатовых». Босс клуба, по слухам, уже возобновил переговоры с экс-капитаном команды. Ближайшие поединки «Барселоны» должны решить судьбу нынешнего тренера Рональда Кумана. Если же увольнение голландца всё же случится, то Хави будет основным кандидатом на пост главного тренера каталонцев.

Напомним, сейчас Хави тренирует катарский «Аль-Садд» и демонстрирует отличные результаты.

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протон
протон
вчера в 13:16
Конечно безвыходное положение сейчас у Барселоны. Что Хави, что Тен Хаг доступны будут только летом(зимой вероятность все же минимальная, без предсезонки не думаю, что Тен Хаг сунется, да и Аякс в плей-офф на данный момент имеет больше шансов выйти чем Барса). Увольнять Кумана понятное дело надо, но заменять его на абы кого( Роберто Мартинеса) так не хотелось бы
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:48
В пятницу президент Барселоны Лапорта высказался как о будущем Рональда Кумана, так и о потенциальной замене Хави Эрнандеса.
Тема скамейки запасных на "Камп Ноу", конечно же, продолжала доминировать в заголовках новостей в течение прошлой недели. Это связано с тем, что «Блауграна» потерпели поражение в своем последнем матче перед международным перерывом. Всего несколько дней спустя после разгрома от Бенфики в Лиге чемпионов со счетом 3:0, Рональд Куман и компания. совершил поездку в «Ванда Метрополитано», чтобы сыграть в Ла Лиге с чемпионами (Атлетико Мадрид). И после финального свистка в испанской столице «Барса» только еще больше погрузилась в отчаяние.
В последнем из череды безжизненных выступлений, гости, в конце концов, разыграли матч двумя голами до нуля и скатились на скромное 9-е место в таблице Ла Лиги. В свою очередь, надежды Барселоны на вызов настоящего чемпионского титула в Ла Лиге с каждой неделей выглядят все менее и менее реалистичными, а европейские усилия каталонских гигантов завершились последовательными поражениями со счетом 3:0 (0:3), и это не должно вызывать удивления. Фанаты «Блауграны» не скрывают своего желания, чтобы голландец был продвинут, и легенда клуба Хави Эрнандес станет фаворитом после этого. Но думаю не надо спешить с назначением Хави.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:30
Куман останется,ща начнут феерить!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 11:00
Барса в кризисе, как в финансовом, так и в игровом, а тем более в тренерском и имиджевым кризисе.
Хави сейчас нужен не только как хороший тренер, а как громоотвод.
Свой воспитанник, легенда клуба, один из лучших игроков мира за всю историю, человек, которого уважают даже заклятые враги. Что ещё нужно Барсе в трудные времена?!
Хави пора возвращаться!!!
ОПС
ОПС
вчера в 10:56
Значит так и будет.
112910415
112910415
вчера в 10:51
поддержка одному и переговоры с другим ...
обычное дело
beefs
beefs
вчера в 10:36
за год уже созрел, удачи...
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