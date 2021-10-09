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«Ньюкасл» хочет позвать Конте на пост главного тренера

вчера, 09:58

Новые владельцы английского «Ньюкасла» хотят пригласить Антонио Конте на должность главного тренера команды. «Сороки» сейчас находятся в зоне вылета, и ситуацию нужно срочно исправлять. Нынешний наставник Стив Брюс неизбежно будет отправлен в отставку.

Реакция самого Конте на своё возможное назначение пока неизвестна. Ранее ходили слухи, что он хотел возглавить другую английскую команду.

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Все комментарии
311
311
сегодня в 02:12
Ну сороки поперли! Надолго ли?)
dok66
dok66
вчера в 15:08
Жаль , что саудовский Цент Инвестиций на "Урал" не замахнулся . На Урале для них просто клондайк . А Конте откажется . Вот в Урал он бы пошел .
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 15:04, ред.
главное не пойти по пути Анжи, когда те скупали все и всех, начиная с тренера, все знают, чем это закончилось)) или Динамо Москва))
умеренно вкладываем деньги и будет результат)
DXTK
DXTK
вчера в 13:49
Зидана берите тренером.......... к нему точно пойдут большие игроки, все же имя зизу стоит выше в футболе и как футболиста и тренера по сравнению с тем же Конте.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 13:27
Прежний Ньюкасл, конечно, был бы неинтересен Конте, но новый Ньюкасл, который по финансовому состоянию его владельца опережает абсолютно все футбольные клубы мира, может Антонио и заинтересовать. Вопрос лишь в том, как много готов инвестировать новый владелец в команду. Ведь Сити и ПСЖ - это редкие примеры, гораздо больше примеров наподобие КПР, Малаги или Анжи.
Если Саудиты пришли всерьёз и надолго, с детально проработанным планом развития клуба и превращение его в топ-команду, то они не только Конте смогут завербовать, но и Гвардиолу с Клоппом.
протон
протон
вчера в 12:57
    протон
    протон
    вчера в 12:57
    Конте любит, когда нет недостатка в деньгах
    Скоро не будет хватать топ тренеров если в АПЛ будет столько слабых. Хотя ... Вон, для кого-то и Сульшер нормальный тренер для топ клуба.
    1bear
    1bear
    вчера в 12:49
    вот что нефтедоллары животворящие делают !!!
    88_DEIVID
    88_DEIVID
    вчера в 11:39
    Смешно будет, если Ньюкасл умудрится вылететь.
    Gahi
    Gahi
    вчера в 11:21
    У команды Ньюкасла Юнайтед открываются прекрасные перспективы после смены хозяина клуба. И в клубе понимают чтобы исправить ситуацию нужно подобрать для команды квалифицированного тренера, а затем вокруг него в зимние трансферное окно подобрать и собрать игроков соответствующего уровня как амбициям тренера так и команды, чтобы наладить командную игру и исправить своё турнирное положение. А затем идти к трофеям, если не получиться с Конте то обязательно найдётся другой тренер, который захочет участвовать в данном проекте с большими финансовыми возможностями при помощи которого можно будет реализовать свои идеи и амбиции с новой командой. Удачи
    112910415
    112910415
    вчера в 10:57
    серьёзному клубу - серьёзного тренера !
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 10:56, ред.
    Конте как временщик, а дальше летом я бы Бьелсу забрал у Лидса, и накупил бы ему в оборону немцев и рослых коренных французов с фамилиями Идрисса и Гуйе, а в атаку солнечный микс из молодых и перспективных латиносов и португалов... дал бы всему настоятся года 2-3 и оно бы стрельнуло. Бьелса слепил бы команду ЛЧ, имея ресурсы, это те не с Бемфорда топ напа лепить))) хотя у деда и Бэмфорд мега звездой стал))
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 10:54
    Может быть.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
    вчера в 10:53
    Я думаю они найдут хорошего тренера! Тот же тен Хааг может захочет попробовать себя в АПЛ
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 10:52
    В клуб пришли деньги, так почему Конте не прийти и не поработать на перспективу, тем более когда хорошо платят. Конте может согласиться, всё зависит от личной встречи с новыми владельцами.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 10:51
    Приветствую! Учитывая что Сорок купили грубо говоря шейхи то Конте может будет и интересно возглавить!
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 10:51
    Согласно сообщениям, Антонио Конте отказался бы от возможности управлять Ньюкасл Юнайтед, если бы ему предложили работу.
    52-летний тренер, который в настоящее время не работает после того, как расстался с миланским Интером в конце сезона 2020/21, несмотря на то, что он выиграл первый чемпионский титул клуба с 2010 года. Конте ранее тренировал в Англии(Челси), выигрывал Премьер-Лигу и Кубок Англии, а теперь его связывают с работой в Ньюкасле.
    Это произошло после того, как клуб был приобретен консорциумом при поддержке Саудовской Аравии по сделке в размере 305 миллионов фунтов стерлингов, и вполне вероятно, что Стиву Брюсу покажут дверь и заменят его в парке Сент-Джеймс. В сообщениях в Италии ранее утверждалось, что Конте будет готов вернуться в лигу на фоне ссылок на Ньюкасл.
    Однако в новом заявлении говорится, что итальянец, скорее всего, откажется от любого предложения Ньюкасла, чтобы стать их следующим менеджером. МЮ для него лучший вариант прямо сейчас!
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 10:42
    да пусть попробует свои силы..
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 10:38, ред.
    Конте - хороший тренер, и он это доказывал неоднократно, как на клубном уровне, так и на уровне сборной. Но надо ли это Конте, возглавить команду АПЛ которая в зоне вылета в Чемпионшип, команда занимает предпоследнее мест в АПЛ, вряд ли А.Конте решит возглавить Ньюкасл Юнайтед...
    Возглавить "Интер" в Серии А и выиграть "скудетто" в Италии, это не одно и тоже, что возглавить аутсайдера в Англии...
    Конте топ-тренер который привык, и это у него успешно получается, возглавлять топ-команды, у которых возникли игровые проблемы, но возглавив которые со временем возможно бороться за трофеи наивысшего качества...Ньюкасл к категории этих команд не имеет никакого отношение, поэтому шансы на то чтобы А.Конте возглавив в качестве главного тренера команду Англии, которая занимает предпоследнее место в турнирной таблице, мизерные...
    particular
    particular
    вчера в 10:38
    Очевидно, что теперь последует череда наполеоновских планов, приглашений и трансферов.
    Футбольный рынок вздрогнет. Начнут суетится даже те, кто ещё вчера не планировал шевелить булками. Списанные, забытые и дорогие :)
    Причём, некоторые смогут успешно предложить свои услуги и шпагу :)))
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    вчера в 10:26
    С детства за Ньюкасл!
    Futurista
    Futurista
    вчера в 10:18
    На саудовские деньги клюнет крупная рыба...
    Землянин
    Землянин
    вчера в 10:16
    Ещё бы и Лидс кто из арабов прикупил 🎃
    Cat01
    Cat01
    вчера в 10:03
    Тренер толковый
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 10:03
    Теперь всё внимание Ньюкаслу...
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