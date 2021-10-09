«Ньюкасл» хочет позвать Конте на пост главного тренера

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вчера, 09:58

Новые владельцы английского «Ньюкасла» хотят пригласить на должность главного тренера команды. «Сороки» сейчас находятся в зоне вылета, и ситуацию нужно срочно исправлять. Нынешний наставник неизбежно будет отправлен в отставку.

Реакция самого Конте на своё возможное назначение пока неизвестна. Ранее ходили слухи, что он хотел возглавить другую английскую команду.