«Ньюкасл» хочет позвать Конте на пост главного тренера

Новые владельцы английского «Ньюкасла» хотят пригласить Антонио Конте на должность главного тренера команды. «Сороки» сейчас находятся в зоне вылета, и ситуацию нужно срочно исправлять. Нынешний наставник Стив Брюс неизбежно будет отправлен в отставку.
Реакция самого Конте на своё возможное назначение пока неизвестна. Ранее ходили слухи, что он хотел возглавить другую английскую команду.
Возглавить "Интер" в Серии А и выиграть "скудетто" в Италии, это не одно и тоже, что возглавить аутсайдера в Англии...
Конте топ-тренер который привык, и это у него успешно получается, возглавлять топ-команды, у которых возникли игровые проблемы, но возглавив которые со временем возможно бороться за трофеи наивысшего качества...Ньюкасл к категории этих команд не имеет никакого отношение, поэтому шансы на то чтобы А.Конте возглавив в качестве главного тренера команду Англии, которая занимает предпоследнее место в турнирной таблице, мизерные...
Возглавить "Интер" в Серии А и выиграть "скудетто" в Италии, это не одно и тоже, что возглавить аутсайдера в Англии...
Конте топ-тренер который привык, и это у него успешно получается, возглавлять топ-команды, у которых возникли игровые проблемы, но возглавив которые со временем возможно бороться за трофеи наивысшего качества...Ньюкасл к категории этих команд не имеет никакого отношение, поэтому шансы на то чтобы А.Конте возглавив в качестве главного тренера команду Англии, которая занимает предпоследнее место в турнирной таблице, мизерные...
52-летний тренер, который в настоящее время не работает после того, как расстался с миланским Интером в конце сезона 2020/21, несмотря на то, что он выиграл первый чемпионский титул клуба с 2010 года. Конте ранее тренировал в Англии(Челси), выигрывал Премьер-Лигу и Кубок Англии, а теперь его связывают с работой в Ньюкасле.
Это произошло после того, как клуб был приобретен консорциумом при поддержке Саудовской Аравии по сделке в размере 305 миллионов фунтов стерлингов, и вполне вероятно, что Стиву Брюсу покажут дверь и заменят его в парке Сент-Джеймс. В сообщениях в Италии ранее утверждалось, что Конте будет готов вернуться в лигу на фоне ссылок на Ньюкасл.
Однако в новом заявлении говорится, что итальянец, скорее всего, откажется от любого предложения Ньюкасла, чтобы стать их следующим менеджером. МЮ для него лучший вариант прямо сейчас!
52-летний тренер, который в настоящее время не работает после того, как расстался с миланским Интером в конце сезона 2020/21, несмотря на то, что он выиграл первый чемпионский титул клуба с 2010 года. Конте ранее тренировал в Англии(Челси), выигрывал Премьер-Лигу и Кубок Англии, а теперь его связывают с работой в Ньюкасле.
Это произошло после того, как клуб был приобретен консорциумом при поддержке Саудовской Аравии по сделке в размере 305 миллионов фунтов стерлингов, и вполне вероятно, что Стиву Брюсу покажут дверь и заменят его в парке Сент-Джеймс. В сообщениях в Италии ранее утверждалось, что Конте будет готов вернуться в лигу на фоне ссылок на Ньюкасл.
Однако в новом заявлении говорится, что итальянец, скорее всего, откажется от любого предложения Ньюкасла, чтобы стать их следующим менеджером. МЮ для него лучший вариант прямо сейчас!