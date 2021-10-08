ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИспания. Примера 2021/2022

Лапорта: «Куман заслуживает доверия. Он легенда „Барселоны“»

вчера, 13:27

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на слухи, что главный тренер команды Рональд Куман может быть уволен со своей должности.

Все каталонцы, сам Куман, были разочарованы ситуацией в команде. Президент должен проанализировать ситуацию и найти решение по выходу. И я, выслушав своих доверенных лиц, пришел к выводу, что должен действовать так же, как и с Райкардом.

Куман заслуживает доверия. Во-первых, потому что он Куле, который любит «Барсу». Разговаривая с ним, вы это замечаете. Во-вторых, важно отметить, что он — легенда «Барселоны». Кроме того, возник спортивный и институциональный кризис.

Все новости
СлухиКреспо находится на грани увольнения из «Сан-Паулу»
Сегодня, 11:08 Комментарии1
СлухиЛапорта возобновил переговоры с Хави
Сегодня, 10:31 Комментарии6
Слухи«Ньюкасл» хочет позвать Конте на пост главного тренера
Сегодня, 09:58 Комментарии17
Червиченко: «„Спартак“ может активно побороться с самим собой за Миранчука»
07 октября Комментарии21
СлухиКонте следит за ситуацией в «Манчестер Юнайтед»
07 октября Комментарии7
СлухиТедеско может возглавить «Стандард»
06 октября Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 16:02
Состав у Барсы нормальный,при сильном тренере они могут дать бой любому гранду,как молдавский Шериф,который на много слабее состав,чем у Барсы.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 14:37
Хотелось бы сейчас при кризисе, в Барсе посмотреть на тренеров Клоппа, Тухеля и т.п. Вряд ли бы что-то у них получилось.)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 14:18
Лапорта стал лицемером а Куман тупой на самом деле тренер,у него тупые пнинципы из за понтов,вот решил,что не будут играть Ленгле молодой,перспективный(забыл фамилию,аороткое фамилие) и всё,хоть они станут лучшими игроками мира он из принцыпа не допустить их играть.
Вот Пьянич говорит,что Куман будучи тренером ни разу не беседовал с ним иине смотрел в его сторону.После этого он разве тренер.Тренер обязан беседовать с каждым игроком,как это делает Гвардиола и другие а этот тип даже не знает игроков своих.Куман не только тупой высокомерный тип но и бессовестный безжалостный человек а Дапорта изжил себе,ожидал от него многого.
Кто такой сын большого Кройфа, чтобы слушать его,он просто сын легенды и больше никто.Все в Барсе сошли с ума,колдуны Реала всех заколдовали.
протон
протон
вчера в 13:55
Лапорта по-моему уже заврался по полной. Из вроде адекватного ранее функционера превратился в какого-то вруна-балабола. Закапывает себя все больше и больше. Ну и отдельная фишка в виде Йорди Кройфа в советниках. За какие заслуги он там вообще кроме фамилии своего папы? Достали уже все честно говоря.
протон
протон
вчера в 13:55
Хороший человек - не профессия.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:30
Легенда, не равно хороший тренер. Правда и беды Барселоны не тренерские.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100