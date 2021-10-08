Лапорта: «Куман заслуживает доверия. Он легенда „Барселоны“»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на слухи, что главный тренер команды может быть уволен со своей должности.

Все каталонцы, сам Куман, были разочарованы ситуацией в команде. Президент должен проанализировать ситуацию и найти решение по выходу. И я, выслушав своих доверенных лиц, пришел к выводу, что должен действовать так же, как и с Райкардом.

Куман заслуживает доверия. Во-первых, потому что он Куле, который любит «Барсу». Разговаривая с ним, вы это замечаете. Во-вторых, важно отметить, что он — легенда «Барселоны». Кроме того, возник спортивный и институциональный кризис.