Лапорта: «Куман заслуживает доверия. Он легенда „Барселоны“»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на слухи, что главный тренер команды Рональд Куман может быть уволен со своей должности.
Все каталонцы, сам Куман, были разочарованы ситуацией в команде. Президент должен проанализировать ситуацию и найти решение по выходу. И я, выслушав своих доверенных лиц, пришел к выводу, что должен действовать так же, как и с Райкардом.
Куман заслуживает доверия. Во-первых, потому что он Куле, который любит «Барсу». Разговаривая с ним, вы это замечаете. Во-вторых, важно отметить, что он — легенда «Барселоны». Кроме того, возник спортивный и институциональный кризис.
Вот Пьянич говорит,что Куман будучи тренером ни разу не беседовал с ним иине смотрел в его сторону.После этого он разве тренер.Тренер обязан беседовать с каждым игроком,как это делает Гвардиола и другие а этот тип даже не знает игроков своих.Куман не только тупой высокомерный тип но и бессовестный безжалостный человек а Дапорта изжил себе,ожидал от него многого.
Кто такой сын большого Кройфа, чтобы слушать его,он просто сын легенды и больше никто.Все в Барсе сошли с ума,колдуны Реала всех заколдовали.
Вот Пьянич говорит,что Куман будучи тренером ни разу не беседовал с ним иине смотрел в его сторону.После этого он разве тренер.Тренер обязан беседовать с каждым игроком,как это делает Гвардиола и другие а этот тип даже не знает игроков своих.Куман не только тупой высокомерный тип но и бессовестный безжалостный человек а Дапорта изжил себе,ожидал от него многого.
Кто такой сын большого Кройфа, чтобы слушать его,он просто сын легенды и больше никто.Все в Барсе сошли с ума,колдуны Реала всех заколдовали.