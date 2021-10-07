Червиченко: «„Спартак“ может активно побороться с самим собой за Миранчука»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника из «Аталанты» зимой.

Возможно ли возвращение Миранчука в РПЛ ? Всё возможно. В России для этого есть люди, не очень хорошо разбирающиеся в игроках и игре.

«Спартак»? Вот мы об одном и том же сейчас говорим. «Спартак» очень любит покупать тех, кто никому не нужен. Клуб отчаянно бился сам с собой за Кокорина и выиграл эту битву. Вот так же «Спартак» может активно побороться с самим собой за Миранчука.