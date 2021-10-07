ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2021/2022

Червиченко: «„Спартак“ может активно побороться с самим собой за Миранчука»

вчера, 13:34

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» зимой.

Возможно ли возвращение Миранчука в РПЛ? Всё возможно. В России для этого есть люди, не очень хорошо разбирающиеся в игроках и игре.

«Спартак»? Вот мы об одном и том же сейчас говорим. «Спартак» очень любит покупать тех, кто никому не нужен. Клуб отчаянно бился сам с собой за Кокорина и выиграл эту битву. Вот так же «Спартак» может активно побороться с самим собой за Миранчука.

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Все комментарии
Kostya P.
Kostya P.
вчера в 21:46
Это перебор. Этот игрок пока не оправдывает надежд , которые были слишком завышены, но в тех , кто никому не нужен его ещё рано записывать.
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 17:48
Ну ну...посмотрим на эту борьбу...:)))
poodle
poodle
вчера в 17:36
Червяк всё по делу говорит,и как он только раньше работал в спартаке!)
112910415
112910415
вчера в 17:18
в Италии явно найдётся средний клуб, где парень будет на месте
морозз
морозз
вчера в 16:47
Не надо сравнивать Миранчука и Кокорина…один играет в футбол а вот другой играет во что то непонятное! Ну а Толстый видно всё вспоминает как разваливал Спартак и нет ему покоя!
4RT
4RT
вчера в 16:17
Червиченко сам себе прокомментировал
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:51
Много за Миранчука Спартак не даст.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:46
Всё правильно говорит!
Cat01
Cat01
вчера в 14:43
У него характер плохой
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:41
Думаю, в Италии для него вариант найдётся, всё же временами Алексей показывал неплохой футбол, даже признавался болельщиками игроком месяца как то. Пусть это будет середняк или аутсайдер Серии А - это не столь важно. Главное ни ногой в РПЛ! Это для Миранчука будет началом заката карьеры в 26 лет!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:39
Взять, чтобы потом перепродать? 😲
альсато
альсато
вчера в 14:27
Алексей,для нашего чемпионата, ТОП игрок!
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:19
Вылез деьмодемон! Про Кокорина это он зря! Хапнули они его с дури , но впарили на удивление! Вся Италия до сей поры в непоятках!
makkie
makkie
вчера в 14:03
Почему Червиченко регулярно спрашивают о Спартаке? Одно и то же каждый раз от него!
Зависть, злоба, месть, неудовлетворение тем, что не довёл начатое в Спартаке до логического завершения. Таких вредителей вообще в футболе быть не должно!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:58
Сейчас всё может быть, да вот думаю самому Миранчуку это не к чему.
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:51
Если в аренду из итальянских клубов никто не возьмёт, то вполне возможно возвращение в РПЛ после нового года.
старина
старина
вчера в 13:48
С тебя все и началось.Скупал табунами негров,которые потом пропадали в неизвестном направлении,прихватив пол Тарасовки
m4ybkfardn4c
m4ybkfardn4c
вчера в 13:40
Не твоё червячье дело
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 13:38, ред.
Ох уж эти слухи... Сам Миранчук, наверное, готов за Дженоа или Венецию, или Специю, или Кальяри играть (если возьмут😉), но только не домой, деградировать окончательно.
Я так думаю!(с)
shlomo
shlomo
вчера в 13:36
Ну в чем то Червь прав
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