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Кастильехо может перейти в «Хетафе»

вчера, 14:56

Полузащитник «Милана» Саму Кастильехо может вернуться в Испанию. В игроке заинтересован «Хетафе». Испанец в последние дни минувшего трансферного окна мог оказаться в РПЛ, где им активно интересовался ЦСКА, но переговоры сорвались.

«Милан» ближайшей зимой планирует расстаться с Кастильехо примерно за 6 млн евро.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:48
Сообщается, что Милан решил продать Андреа Конти и Саму Кастильехо в январском трансферном окне, защитникa(Конти), который даже мог уйти бесплатно. Оба игрока еще не дебютировали в сезоне, и, согласно свежим новостям , они наверняка покинут «россонери» в зимнее трансферное окно.

27-летний Конти присоединился к «россонери» за 24 миллиона евро от Аталанты в 2017 году, но ему не повезло, так как он получил травму колена в начале своего периода с «россонери». В прошлом сезоне он ушел в аренду в Парму, но вернулся в Милан после перехода Дукали в Серию Б.

Милан может позволить ему уйти бесплатно в январское трансферное окно, поскольку его контракт с Миланом истекает всего через шесть месяцев, в июне 2022 года.

С другой стороны, договор Кастильехо истекает в июне 2023 года, и Милан ищет предложения в районе 6 миллионов евро, чтобы избавиться от нападающего. Кастильехо был связан с переездом в Хетафе летом, но в конце концов он остался в «Джузеппе Меацца». Сейчас тоже говорят, что уйдет в Хетафе. Что ж, может быть, главное то, что он не останется на 98%(6 млн. не так уж и много).
Ванечка
Ванечка
вчера в 17:43
В Испании лучше чем в России...
протон
протон
вчера в 16:30
Абсолютно нулевой игрочишка.. интересно кто был тем инициатором который сказал что он уровень даже нынешнего Милана..!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 15:00
Разумный трансфер. Удачи
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