Полузащитник «Милана» Саму Кастильехо может вернуться в Испанию. В игроке заинтересован «Хетафе». Испанец в последние дни минувшего трансферного окна мог оказаться в РПЛ, где им активно интересовался ЦСКА, но переговоры сорвались.
«Милан» ближайшей зимой планирует расстаться с Кастильехо примерно за 6 млн евро.
27-летний Конти присоединился к «россонери» за 24 миллиона евро от Аталанты в 2017 году, но ему не повезло, так как он получил травму колена в начале своего периода с «россонери». В прошлом сезоне он ушел в аренду в Парму, но вернулся в Милан после перехода Дукали в Серию Б.
Милан может позволить ему уйти бесплатно в январское трансферное окно, поскольку его контракт с Миланом истекает всего через шесть месяцев, в июне 2022 года.
С другой стороны, договор Кастильехо истекает в июне 2023 года, и Милан ищет предложения в районе 6 миллионов евро, чтобы избавиться от нападающего. Кастильехо был связан с переездом в Хетафе летом, но в конце концов он остался в «Джузеппе Меацца». Сейчас тоже говорят, что уйдет в Хетафе. Что ж, может быть, главное то, что он не останется на 98%(6 млн. не так уж и много).
27-летний Конти присоединился к «россонери» за 24 миллиона евро от Аталанты в 2017 году, но ему не повезло, так как он получил травму колена в начале своего периода с «россонери». В прошлом сезоне он ушел в аренду в Парму, но вернулся в Милан после перехода Дукали в Серию Б.
Милан может позволить ему уйти бесплатно в январское трансферное окно, поскольку его контракт с Миланом истекает всего через шесть месяцев, в июне 2022 года.
С другой стороны, договор Кастильехо истекает в июне 2023 года, и Милан ищет предложения в районе 6 миллионов евро, чтобы избавиться от нападающего. Кастильехо был связан с переездом в Хетафе летом, но в конце концов он остался в «Джузеппе Меацца». Сейчас тоже говорят, что уйдет в Хетафе. Что ж, может быть, главное то, что он не останется на 98%(6 млн. не так уж и много).