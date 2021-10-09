Кастильехо может перейти в «Хетафе»

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вчера, 14:56

Полузащитник «Милана» может вернуться в Испанию. В игроке заинтересован «Хетафе». Испанец в последние дни минувшего трансферного окна мог оказаться в РПЛ , где им активно интересовался ЦСКА , но переговоры сорвались.

«Милан» ближайшей зимой планирует расстаться с Кастильехо примерно за 6 млн евро.