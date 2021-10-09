«Милан» хочет бесплатно подписать Белотти

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вчера, 12:22

Итальянский нападающий «Торино» , скорее всего, покинет стан «быков» следующим летом. У игрока истекает контракт с клубом, а новый он не хочет подписывать. За развитием ситуации следит «Милан», который планирует подписать форварда бесплатно. В Белотти видят замену , которому накануне исполнилось 40 лет.

С Белотти уже ближайшей зимой можно будет подписывать предварительное соглашение о переходе в будущий клуб. «Торино» ищет нового нападающего в команду.

Ранее игроком интересовался другой итальянский топ-клуб.