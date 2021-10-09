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«Милан» хочет бесплатно подписать Белотти

вчера, 12:22

Итальянский нападающий «Торино» Андреа Белотти, скорее всего, покинет стан «быков» следующим летом. У игрока истекает контракт с клубом, а новый он не хочет подписывать. За развитием ситуации следит «Милан», который планирует подписать форварда бесплатно. В Белотти видят замену Златану Ибрагимовичу, которому накануне исполнилось 40 лет.

С Белотти уже ближайшей зимой можно будет подписывать предварительное соглашение о переходе в будущий клуб. «Торино» ищет нового нападающего в команду.

Ранее игроком интересовался другой итальянский топ-клуб.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:43
27-летний итальянский нападающий и капитан команды Торино Андреа Белотти, на которого недавно снова напал Арсенал, за которым по-прежнему следят несколько клубов по всей Европе (Эвертон, Вест Хэм, Севилья, Олимпик Лион, Зенит), может быть подписан Миланом, он в их списке желаний трансферного рынка. Планируя частично очистить "дом" по окончании текущего сезона, в основном из-за того, что Златан Ибрагимович и Оливье Жиру будут старшими игроками на передовой, россонери могут броситься на него, особенно если он станет свободным агентом.

Между тем, капитану Торино неоднократно предлагалось продлить сделку сверх текущего крайнего срока в июне 2022 года руководством туринского клуба. Как бы то ни было, Белотти собирается попросить о значительном повышении заработной платы, чтобы довести его текущую годовую зарплату 2 миллиона евро до уровня как минимум 3,5.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:02, ред.
Что-то вспомнилось, что летом его Зенит хотел приобрести и даже очень большие деньги предлагал, что-то от 30 до 35 млн евро (а личный контракт тоже приличный в районе 4 млн евро....).... но его не возбуждала идея с переходом в чем. России .... и вот теперь Милан (замена Ибре это не замена....).... многие сейчас говорят, что он элитный нападающий и чемпион Европы, (но читать про титул особенно смешно...... Белотти на Евро-2020 был резервной опцией Манчини и провёл только один полный матч ничего не значащую встречу с Уэльсом..... его выпускали в основном в дополнительное время, чтобы добавить интенсивности...... а кто помнит хотя бы одно яркое действие свежего игрока против уставшей обороны? Я — нет....).... да, среди его безусловных плюсов стабильное количество голов в каждом сезоне (меньше 10 мячей не забивал уже шесть лет.....).... он мощный, агрессивный и... пожалуй и все.... посмотрим случится ли этот переход, или Милан будет искать еще кого-то...
Землянин
Землянин
вчера в 12:41
Милан только и ищет кого бы на халяву поймать 🎃
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 12:24
Было бы отлично.
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