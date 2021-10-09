«Милан» хочет бесплатно подписать Белотти

Итальянский нападающий «Торино» Андреа Белотти, скорее всего, покинет стан «быков» следующим летом. У игрока истекает контракт с клубом, а новый он не хочет подписывать. За развитием ситуации следит «Милан», который планирует подписать форварда бесплатно. В Белотти видят замену Златану Ибрагимовичу, которому накануне исполнилось 40 лет.
С Белотти уже ближайшей зимой можно будет подписывать предварительное соглашение о переходе в будущий клуб. «Торино» ищет нового нападающего в команду.
Ранее игроком интересовался другой итальянский топ-клуб.
Между тем, капитану Торино неоднократно предлагалось продлить сделку сверх текущего крайнего срока в июне 2022 года руководством туринского клуба. Как бы то ни было, Белотти собирается попросить о значительном повышении заработной платы, чтобы довести его текущую годовую зарплату 2 миллиона евро до уровня как минимум 3,5.
Между тем, капитану Торино неоднократно предлагалось продлить сделку сверх текущего крайнего срока в июне 2022 года руководством туринского клуба. Как бы то ни было, Белотти собирается попросить о значительном повышении заработной платы, чтобы довести его текущую годовую зарплату 2 миллиона евро до уровня как минимум 3,5.