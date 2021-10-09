ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

«Интер» выбирает между Йовичем и Ляказеттом

вчера, 13:28

Миланский «Интер» ищет нового нападающего в команду. По слухам, зимой стан «нерадзурри» покинет Алексис Санчес, который может вернуться в Испанию. На вакантное место в клубе могут подписать Луку Йовича из «Реала» или Александра Ляказетта из «Арсенала».

Йович для «Интера» выглядит более перспективным вариантом, однако Ляказетт имеет контракт с «Арсеналом» до лета 2022 года. Это говорит о том, что француз обойдётся миланцам в символическую сумму.

Все новости
СлухиРюдигер решил перейти в «Реал»
Сегодня, 17:40 Комментарии8
Слухи«Барселона» хочет арендовать Стерлинга
Сегодня, 17:13 Комментарии11
Слухи«Фиорентина» не претендует на Джордана Ларссона
Сегодня, 16:45 Комментарии9
Керер: «Сейчас я думаю только о ПСЖ»
Сегодня, 16:39 Комментарии2
Слухи«Ньюкасл» интересуется Икарди
Сегодня, 16:24 Комментарии3
Слухи«Севилья» хочет подписать форварда из Чемпионшипа
Сегодня, 16:18 Комментарии2
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:10, ред.
Нападающий Реала Лука Йович может покинуть клуб по очередной кредитной сделке, на этот раз в Интер. Об этом говорится в сообщении, в котором говорится, что «Лос-Бланкос» пытаются найти клуб, готовый взять контракт Йовича(аренда).

Йович надеялся, что под руководством нового тренера Карло Анчелотти у
него в Мадриде будет более значимая роль. Однако, похоже, итальянский тренер не особо впечатлен увиденным в игре сербского нападающего во время предсезонной стадии, и дал зеленый свет на отправку Йовича в аренду. Реал будет с Каримом Бензема и Мариано в качестве нападающих. Родриго или даже Асенсио также могли сыграть на этом месте в случае необходимости. Думаю он может показать себя в Интере(из скамейки запасных, ему 23 года). Молодой парень. Александр Ляказетт не то что старый, ему лишь 30 лет, но может стать следующим Алексисом Санчесом.

У Интера нет серьезных проблем с составом, хотя полузащитник Стефано Сенси может пропустить игру из-за травмы колена, как это было в прошлом. Алессандро Бастони, который недавно был связан с Челси, выздоровел от проблемы с бедром, но, возможно, не сможет вернуться в бой в преддверии напряженного периода для итальянских чемпионов.

Симоне Индзаги построит свою команду в обычном порядке 3-5-2 с вратарем и капитаном Самиром Хандановичем. Милан Шкриньяр и Стефан де Врей постоянно выступают в составе в защите из трех человек, но, учитывая сомнения Бастони, Федерико Димарко может начать еще одну игру в качестве левого центрального полузащитника.

Маттео Дармиан должен сохранить свое место на правом фланге в преддверии лета, могут подписать Дензела Дамфриса, в то время как Иван Перишич продолжит движение слева, откуда дуэт будет стремиться продвигаться вперед и давать навесы нападающим для атаки. Между тем Марсело Брозович будет удерживать форт и стараться удержать свою команду на передовой. В схеме 3-5-2, где всего 2 нападающих, Лука Йовичу трудно будет конкурировать, он скорее и там будет в запасе. Ляказетту тоже будет не просто. Там Джеко играет, Мартинес. Так что им виднее, для глубины - возможно надо.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:49
Ни тот, ни тот.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:30
Надо брать Лякозета!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100