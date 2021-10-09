«Интер» выбирает между Йовичем и Ляказеттом

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вчера, 13:28

Миланский «Интер» ищет нового нападающего в команду. По слухам, зимой стан «нерадзурри» покинет , который может вернуться в Испанию. На вакантное место в клубе могут подписать из «Реала» или из «Арсенала».

Йович для «Интера» выглядит более перспективным вариантом, однако Ляказетт имеет контракт с «Арсеналом» до лета 2022 года. Это говорит о том, что француз обойдётся миланцам в символическую сумму.