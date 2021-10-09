«Интер» выбирает между Йовичем и Ляказеттом

Миланский «Интер» ищет нового нападающего в команду. По слухам, зимой стан «нерадзурри» покинет Алексис Санчес, который может вернуться в Испанию. На вакантное место в клубе могут подписать Луку Йовича из «Реала» или Александра Ляказетта из «Арсенала».
Йович для «Интера» выглядит более перспективным вариантом, однако Ляказетт имеет контракт с «Арсеналом» до лета 2022 года. Это говорит о том, что француз обойдётся миланцам в символическую сумму.
Йович надеялся, что под руководством нового тренера Карло Анчелотти у
него в Мадриде будет более значимая роль. Однако, похоже, итальянский тренер не особо впечатлен увиденным в игре сербского нападающего во время предсезонной стадии, и дал зеленый свет на отправку Йовича в аренду. Реал будет с Каримом Бензема и Мариано в качестве нападающих. Родриго или даже Асенсио также могли сыграть на этом месте в случае необходимости. Думаю он может показать себя в Интере(из скамейки запасных, ему 23 года). Молодой парень. Александр Ляказетт не то что старый, ему лишь 30 лет, но может стать следующим Алексисом Санчесом.
У Интера нет серьезных проблем с составом, хотя полузащитник Стефано Сенси может пропустить игру из-за травмы колена, как это было в прошлом. Алессандро Бастони, который недавно был связан с Челси, выздоровел от проблемы с бедром, но, возможно, не сможет вернуться в бой в преддверии напряженного периода для итальянских чемпионов.
Симоне Индзаги построит свою команду в обычном порядке 3-5-2 с вратарем и капитаном Самиром Хандановичем. Милан Шкриньяр и Стефан де Врей постоянно выступают в составе в защите из трех человек, но, учитывая сомнения Бастони, Федерико Димарко может начать еще одну игру в качестве левого центрального полузащитника.
Маттео Дармиан должен сохранить свое место на правом фланге в преддверии лета, могут подписать Дензела Дамфриса, в то время как Иван Перишич продолжит движение слева, откуда дуэт будет стремиться продвигаться вперед и давать навесы нападающим для атаки. Между тем Марсело Брозович будет удерживать форт и стараться удержать свою команду на передовой. В схеме 3-5-2, где всего 2 нападающих, Лука Йовичу трудно будет конкурировать, он скорее и там будет в запасе. Ляказетту тоже будет не просто. Там Джеко играет, Мартинес. Так что им виднее, для глубины - возможно надо.
Йович надеялся, что под руководством нового тренера Карло Анчелотти у
него в Мадриде будет более значимая роль. Однако, похоже, итальянский тренер не особо впечатлен увиденным в игре сербского нападающего во время предсезонной стадии, и дал зеленый свет на отправку Йовича в аренду. Реал будет с Каримом Бензема и Мариано в качестве нападающих. Родриго или даже Асенсио также могли сыграть на этом месте в случае необходимости. Думаю он может показать себя в Интере(из скамейки запасных, ему 23 года). Молодой парень. Александр Ляказетт не то что старый, ему лишь 30 лет, но может стать следующим Алексисом Санчесом.
У Интера нет серьезных проблем с составом, хотя полузащитник Стефано Сенси может пропустить игру из-за травмы колена, как это было в прошлом. Алессандро Бастони, который недавно был связан с Челси, выздоровел от проблемы с бедром, но, возможно, не сможет вернуться в бой в преддверии напряженного периода для итальянских чемпионов.
Симоне Индзаги построит свою команду в обычном порядке 3-5-2 с вратарем и капитаном Самиром Хандановичем. Милан Шкриньяр и Стефан де Врей постоянно выступают в составе в защите из трех человек, но, учитывая сомнения Бастони, Федерико Димарко может начать еще одну игру в качестве левого центрального полузащитника.
Маттео Дармиан должен сохранить свое место на правом фланге в преддверии лета, могут подписать Дензела Дамфриса, в то время как Иван Перишич продолжит движение слева, откуда дуэт будет стремиться продвигаться вперед и давать навесы нападающим для атаки. Между тем Марсело Брозович будет удерживать форт и стараться удержать свою команду на передовой. В схеме 3-5-2, где всего 2 нападающих, Лука Йовичу трудно будет конкурировать, он скорее и там будет в запасе. Ляказетту тоже будет не просто. Там Джеко играет, Мартинес. Так что им виднее, для глубины - возможно надо.