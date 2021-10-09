«Барселона» раздумывает над покупкой Маркоса Алонсо

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вчера, 11:28

Каталонская «Барселона» внесла защитника «Челси» в свой шорт-лист. «Сине-гранатовые» видят в футболисте замену , который сдал в игровом плане.

Испанец имеет действующий контракт с «Челси» до 2023 года. Следующим летом «аристократы» готовы будут отпустить игрока примерно за 12 млн евро.

Ранее слухи связывали Алонсо с переходом в другую испанскую команду.