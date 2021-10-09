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«Барселона» раздумывает над покупкой Маркоса Алонсо

вчера, 11:28

Каталонская «Барселона» внесла защитника «Челси» Маркоса Алонсо в свой шорт-лист. «Сине-гранатовые» видят в футболисте замену Жорби Альбе, который сдал в игровом плане.

Испанец имеет действующий контракт с «Челси» до 2023 года. Следующим летом «аристократы» готовы будут отпустить игрока примерно за 12 млн евро.

Ранее слухи связывали Алонсо с переходом в другую испанскую команду.

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112910415
112910415
сегодня в 08:09
трудно покупать, когда денег нет
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:18, ред.
Маркос Алонсо на протяжении всей своей карьеры побеждал в Италии и Англии в течении нескольких лет, но в своих последних заявлениях он ясно дал понять, что есть идея вернуться в Испанию: — «Перед тем, как уйти на пенсию, я хотел бы иметь возможность играть в Ла Лиге. Это не то, что кажется срочным, я очень хорошо себя чувствую в отличной команде и борюсь за великие титулы. У меня двухлетний контракт, и посмотрим, что будет дальше ».

У испанских игроков не будет недостатка в предложениях, и, согласно источникам, одним из клубов, которые проявили наибольший интерес, является Барселона. Каталонцы давно искали смену поколения Жорди Альбы. В этом сезоне он был в отличной форме, сменив Бена Чилвелла в стартовом составе Челси Томаса Тухеля. Тем не менее, он был связан с миланским Интером. 30-летний футболист постоянно был связан с переездом в Италию, и летом его пытались использовать в рамках сделки для подписания контракта с Ромелу Лукаку.
Интер отклонил предложение Челси, но они по-прежнему заинтересованы в испанце, который провел звездное начало кампании 2021/22. Еще неизвестно, покинет ли Алонсо Челси в ближайшее время, но интерес из-за рубежа сохраняется. Посмотрим, в Барсе он мог бы играть, но там сейчас хаос, в Интере намного лучше, и в Челси прямо сейчас тоже.
протон
протон
вчера в 13:12
О каких трансферах может идти речь если клуб на грани банкротства?
beefs
beefs
вчера в 11:49, ред.
ок, но вообще то я ничего не удалял...
David Young
David Young ответ beefs (раскрыть)
вчера в 11:43
Здравствуйте. Вы удалили три репоста из Twitter.
beefs
beefs
вчера в 11:40
и чем же я провинился7..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:29
Не надо думать надо брать...
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