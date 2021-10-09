«Барселона» раздумывает над покупкой Маркоса Алонсо

Каталонская «Барселона» внесла защитника «Челси» Маркоса Алонсо в свой шорт-лист. «Сине-гранатовые» видят в футболисте замену Жорби Альбе, который сдал в игровом плане.
Испанец имеет действующий контракт с «Челси» до 2023 года. Следующим летом «аристократы» готовы будут отпустить игрока примерно за 12 млн евро.
Ранее слухи связывали Алонсо с переходом в другую испанскую команду.
У испанских игроков не будет недостатка в предложениях, и, согласно источникам, одним из клубов, которые проявили наибольший интерес, является Барселона. Каталонцы давно искали смену поколения Жорди Альбы. В этом сезоне он был в отличной форме, сменив Бена Чилвелла в стартовом составе Челси Томаса Тухеля. Тем не менее, он был связан с миланским Интером. 30-летний футболист постоянно был связан с переездом в Италию, и летом его пытались использовать в рамках сделки для подписания контракта с Ромелу Лукаку.
Интер отклонил предложение Челси, но они по-прежнему заинтересованы в испанце, который провел звездное начало кампании 2021/22. Еще неизвестно, покинет ли Алонсо Челси в ближайшее время, но интерес из-за рубежа сохраняется. Посмотрим, в Барсе он мог бы играть, но там сейчас хаос, в Интере намного лучше, и в Челси прямо сейчас тоже.
У испанских игроков не будет недостатка в предложениях, и, согласно источникам, одним из клубов, которые проявили наибольший интерес, является Барселона. Каталонцы давно искали смену поколения Жорди Альбы. В этом сезоне он был в отличной форме, сменив Бена Чилвелла в стартовом составе Челси Томаса Тухеля. Тем не менее, он был связан с миланским Интером. 30-летний футболист постоянно был связан с переездом в Италию, и летом его пытались использовать в рамках сделки для подписания контракта с Ромелу Лукаку.
Интер отклонил предложение Челси, но они по-прежнему заинтересованы в испанце, который провел звездное начало кампании 2021/22. Еще неизвестно, покинет ли Алонсо Челси в ближайшее время, но интерес из-за рубежа сохраняется. Посмотрим, в Барсе он мог бы играть, но там сейчас хаос, в Интере намного лучше, и в Челси прямо сейчас тоже.