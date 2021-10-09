Мората может перейти в «Барселону»

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вчера, 11:44

Нападающий «Ювентуса» может вернуться в Испанию. Напомним, что права на футболиста принадлежат «Атлетико», а туринцы взяли игрока в двухгодичную аренду. «Ювентус», по слухам, не собирается выкупать нападающего у «матрасников» за 35 млн евро, хотя ранее тиражировалась в СМИ другая информация.

Испанец вернётся в конце сезона в Мадрид, где на него не рассчитывают. Одним из вероятных маршрутов продолжения карьеры называется именно Барселона.