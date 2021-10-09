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Мората может перейти в «Барселону»

вчера, 11:44

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората может вернуться в Испанию. Напомним, что права на футболиста принадлежат «Атлетико», а туринцы взяли игрока в двухгодичную аренду. «Ювентус», по слухам, не собирается выкупать нападающего у «матрасников» за 35 млн евро, хотя ранее тиражировалась в СМИ другая информация.

Испанец вернётся в конце сезона в Мадрид, где на него не рассчитывают. Одним из вероятных маршрутов продолжения карьеры называется именно Барселона.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:43
Сомнительный выбор , лучше не надо.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:38
если бы не ВАР,сколько бы он голов оформил...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 16:35
    1bear
    1bear
    вчера в 16:20
    опять Барса надеется свободного агента подобрать,а другого варианта пока нет...
    ...срочно ищите шейха...
    kotmyshka
    kotmyshka
    вчера в 16:01
    Может да, а может и нет...
    makkie
    makkie
    вчера в 15:44
    Похоже на утку.
    А вообще трансферная политика Барсы в последнее время вызывает массу вопросов. Всех этих Гриззманов, Брэтуэйтов и прочих непонятных игроков под схему игры быть не должно.
    Gelious
    Gelious
    вчера в 15:21
    Газетенка левая, чего ее слушать. Но было бы очень круто, конечно. Это как последний крепкий гвоздь в гроб клуба.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 14:56
    Странно , а почему не в Спартак или Зенит ?
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 14:35
    Только не в Барселону))). Он был «матрасником», потом решил украсть из гардероба «Старой Синьоры» форму, в итоге не стал "Игроком" Юве, а скорее стал зебром. Что это? — хотите увидеть блауграназебраматрасникум? Это же футбол, а не беговая модная дорожка...
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS ответ Zhgoon (раскрыть)
    вчера в 13:54
    так половина рекордов это просто чушь, пацан вышел на поле в 17 лет, рекорд! ну что за бред!
    Ron09
    Ron09
    вчера в 13:18
    Помню когда Челси провел его трансфер в свои ряды он был сильно удивлён что выходит каждый раз в основе.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 13:00, ред.
    ...Одним из вероятных маршрутов продолжения карьеры называется именно Барселона...

    Если учесть финансовые возможности "Барселоны", то вариант возможен только тогда, когда это будет "бесплатный маршрут", тем более, что платить за игрока, который не нужен ни в своей команде, ни команде, в которой он играет в аренде, для "Барселоны"-это немыслимое расточительство...
    У "Барселоны" и своих игроков достаточно, которых бы они продали, но никто не покупает...
    "Барселоне" надо использовать свои скудные финансовые возможности по принципу: "Семь раз отмерь, а раз отрежь"...
    протон
    протон
    вчера в 12:56
    Так и не понял в чем сильные стороны этого игрока ...
    протон
    протон
    вчера в 12:55
    Мората это не под футбол Барселоны.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 12:47
    Вольному воля ! Дороговатый подарок 🎁 для Барсы ! А нужен ли он вообще ???
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 12:20
    Этого бревна еще не хватало
    galem72
    galem72
    вчера в 12:07
    А Моратик в курсе, что возможно придётся играть бесплатно? У Лапорты ведь новый вектор развития и трат. ))
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 11:59
    Этому вообще на месте не сидится
    particular
    particular
    вчера в 11:55, ред.
    Невостребованный скиталец, несостоявшийся голеадор и нереализованный авуар.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 11:54
    бегунок Мората
    xajaks
    xajaks
    вчера в 11:47
    у меня бы фантазии не хватило на этот бред....
    Zhgoon
    Zhgoon
    вчера в 11:47
    В итоге поиграет во всей большой тройке Испании. Потом в «Севилью» и побьет никому не нужный рекорд.
    juvenale
    juvenale
    вчера в 11:46
    за 35 его не стоит выкупать,если за млн 15,то можно
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