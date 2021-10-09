Мората может перейти в «Барселону»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората может вернуться в Испанию. Напомним, что права на футболиста принадлежат «Атлетико», а туринцы взяли игрока в двухгодичную аренду. «Ювентус», по слухам, не собирается выкупать нападающего у «матрасников» за 35 млн евро, хотя ранее тиражировалась в СМИ другая информация.
Испанец вернётся в конце сезона в Мадрид, где на него не рассчитывают. Одним из вероятных маршрутов продолжения карьеры называется именно Барселона.
Если учесть финансовые возможности "Барселоны", то вариант возможен только тогда, когда это будет "бесплатный маршрут", тем более, что платить за игрока, который не нужен ни в своей команде, ни команде, в которой он играет в аренде, для "Барселоны"-это немыслимое расточительство...
У "Барселоны" и своих игроков достаточно, которых бы они продали, но никто не покупает...
"Барселоне" надо использовать свои скудные финансовые возможности по принципу: "Семь раз отмерь, а раз отрежь"...
Если учесть финансовые возможности "Барселоны", то вариант возможен только тогда, когда это будет "бесплатный маршрут", тем более, что платить за игрока, который не нужен ни в своей команде, ни команде, в которой он играет в аренде, для "Барселоны"-это немыслимое расточительство...
У "Барселоны" и своих игроков достаточно, которых бы они продали, но никто не покупает...
"Барселоне" надо использовать свои скудные финансовые возможности по принципу: "Семь раз отмерь, а раз отрежь"...