Роналду установил очередной рекорд в составе сборной Португалии

Сборная Португалии обыграла команду Катара (3:0) в товарищеском матче.
Форвард португальцев Криштиану Роналду отметился голом. 36-летний футболист теперь забил в ворота 46 стран, этот показатель является рекордным.
В этом же матче Роналду побил рекорд Серхио Рамоса по матчам за европейские сборные.
Голы на 5 ЧМ ....причем подряд.
По итогу что будет:
Величайший игрок в истории ЕВРО (+ лучший бомбардир в истории)
Величайший игрок в истории международного футбола (+ лучший бомбардир)
Величайший игрок в истории ЧМ
Величайший игрок в истории еврокубков и Лиги Чемпионов
Величайший игрок в истории МЮ
Величайший игрок в истории Реала
Величайший игрок в истории Ювентуса
Величайший игрок в истории АПЛ
Величайший игрок в истории Ла Лиги
Единственный, кто становился лучшим бомбардиром в 3 топ-5 лигах и забивал более 30 мячей в этих лигах
Лучший бомбардир в истории футбола
Голы на 5 ЧМ ....причем подряд.
По итогу что будет:
Величайший игрок в истории ЕВРО (+ лучший бомбардир в истории)
Величайший игрок в истории международного футбола (+ лучший бомбардир)
Величайший игрок в истории ЧМ
Величайший игрок в истории еврокубков и Лиги Чемпионов
Величайший игрок в истории МЮ
Величайший игрок в истории Реала
Величайший игрок в истории Ювентуса
Величайший игрок в истории АПЛ
Величайший игрок в истории Ла Лиги
Единственный, кто становился лучшим бомбардиром в 3 топ-5 лигах и забивал более 30 мячей в этих лигах
Лучший бомбардир в истории футбола
КриРо и этот рекорд возьмёт, вопрос времени.
КриРо и этот рекорд возьмёт, вопрос времени.