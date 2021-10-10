Роналду установил очередной рекорд в составе сборной Португалии

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сегодня, 00:33

Сборная Португалии обыграла команду Катара (3:0) в товарищеском матче.

Форвард португальцев отметился голом. 36-летний футболист теперь забил в ворота 46 стран, этот показатель является рекордным.

В этом же матче Роналду побил рекорд Серхио Рамоса по матчам за европейские сборные.