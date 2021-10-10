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Роналду установил очередной рекорд в составе сборной Португалии

сегодня, 00:33
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия3 : 0Логотип футбольный клуб КатарКатарМатч завершен

Сборная Португалии обыграла команду Катара (3:0) в товарищеском матче.

Форвард португальцев Криштиану Роналду отметился голом. 36-летний футболист теперь забил в ворота 46 стран, этот показатель является рекордным.

В этом же матче Роналду побил рекорд Серхио Рамоса по матчам за европейские сборные.

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протон
протон
сегодня в 09:35
На ЧМ-2022 установит вечный рекорд:
Голы на 5 ЧМ ....причем подряд.

По итогу что будет:
Величайший игрок в истории ЕВРО (+ лучший бомбардир в истории)
Величайший игрок в истории международного футбола (+ лучший бомбардир)
Величайший игрок в истории ЧМ
Величайший игрок в истории еврокубков и Лиги Чемпионов
Величайший игрок в истории МЮ
Величайший игрок в истории Реала
Величайший игрок в истории Ювентуса
Величайший игрок в истории АПЛ
Величайший игрок в истории Ла Лиги
Единственный, кто становился лучшим бомбардиром в 3 топ-5 лигах и забивал более 30 мячей в этих лигах
Лучший бомбардир в истории футбола
протон
протон
сегодня в 09:34
Роналду побил рекорд испанского защитника Серхио Рамоса, который сыграл в 180 матчах за сборную. Мировой рекорд принадлежит экс-защитнику сборной Малайзии Со Чин Ауну, которому удалось провести 195 матчей в период с 1969 по 1984 год.

КриРо и этот рекорд возьмёт, вопрос времени.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 08:21
Мои поздравления.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:13
Уже скоро и забивать будет некому, разве что в турне по Азии и Африке ехать.
Gahi
Gahi
сегодня в 08:08
Прекрасные результаты в таком возрасте играть на высоком уровне, вызывает всё больше уважения к Роналду за его профессионализм и ответственность к каждому матчу как к клубу где он играет, так и к сборной где он забивает. Респект и Удачи.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:03
Статисты без работы не останутся а Рона можно поздравить с очередным рекордом.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:59
Что то уже поднадоели эти всякие рекорды.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:39
Весь остаток своей футбольной карьеры и почти каждый проведённый матч, КР будет устанавливать очередные различные рекорды. Так уж получилось, что он отыграл все 20 лет своей футбольной карьеры на высшем уровне очень ярко, эффективно и результативно, что теперь на финишной прямой такой богатой на события карьеры, пришло время пожинать её плоды - устанавливать всевозможные рекорды.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:18
Теперь даже товарняки будут подбираться для продления рекордов дайвера. На очереди какой-нить Барбадос или Фолклендские острова...
shlomo
shlomo
сегодня в 06:45
Вся жизнь рекорды....:)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:45
Роналду устанавливает новый придуманный рекорд.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:34
Рону надо на луну)))
ABir
ABir
сегодня в 05:12
Очень многим столько стран и посетить-то не удалось, а некоторые столько и перечислить не смогут. А интересно, есть ли такие страны с которыми играл КР и не разу им не забил?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:31
Вся жизнь его в этом
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 01:15
Тянут Рона за уши ,на небывалые рекорды!!!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:11
С учетом того, что только в УЕФА 55 членов, не считая другие федерации, у Рлналжу есть шанс улучшить и это достижение.
LOpp
LOpp
сегодня в 01:11
Господи, а кто забил Только 45 странам???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:49
Уже начинают придумывать рекорды!
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