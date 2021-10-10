«Челси» и Кристенсен близки к продлению контракта

У «Челси» есть соглашение с защитником Андреасом Кристенсеном о продлении его контракта, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
Отмечается, что сторонам осталось уладить последние детали. Интерес к Кристенсену проявили два клуба, однако никаких шансов на переговоры нет, поскольку он собирается подписать новый контракт, утверждает Романо.
Ранее появлялась информация о работе «Челси» над контрактом для другого ключевого защитника команды.
С тех пор, как закрылось трансферное окно, Челси сосредоточился на продлении контрактов с ключевыми игроками, важными для планов тренера. У 25-летнего парня остается год в его текущей сделке, которая истекает в июне 2022 года.
Согласно сообщениям, игрок сборной Дании увидит, что его недельная заработная плата вырастет с 80 000 фунтов стерлингов в неделю до 120 000 фунтов стерлингов в неделю, после его впечатляющих выступлений при Тухеле.
Кристенсен приближается к долгосрочному контракту на сумму около 120 000 фунтов стерлингов в неделю после возобновления своей карьеры на «Стэмфорд Бридж», под руководством Томаса Тухеля. Игрок топ, надо.
С тех пор, как закрылось трансферное окно, Челси сосредоточился на продлении контрактов с ключевыми игроками, важными для планов тренера. У 25-летнего парня остается год в его текущей сделке, которая истекает в июне 2022 года.
Согласно сообщениям, игрок сборной Дании увидит, что его недельная заработная плата вырастет с 80 000 фунтов стерлингов в неделю до 120 000 фунтов стерлингов в неделю, после его впечатляющих выступлений при Тухеле.
Кристенсен приближается к долгосрочному контракту на сумму около 120 000 фунтов стерлингов в неделю после возобновления своей карьеры на «Стэмфорд Бридж», под руководством Томаса Тухеля. Игрок топ, надо.