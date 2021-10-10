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«Челси» и Кристенсен близки к продлению контракта

вчера, 09:26

У «Челси» есть соглашение с защитником Андреасом Кристенсеном о продлении его контракта, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что сторонам осталось уладить последние детали. Интерес к Кристенсену проявили два клуба, однако никаких шансов на переговоры нет, поскольку он собирается подписать новый контракт, утверждает Романо.

Ранее появлялась информация о работе «Челси» над контрактом для другого ключевого защитника команды.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:38
В летнее трансферное окно Челси связали с такими защитниками, как Жюль Кунде, Пау Торрес и Никлас Суле, которые ставили под сомнение будущее Кристенсена в клубе - но теперь является одним из первых имен в командном листе Томаса Тухеля. Подписав новый контракт, центральный защитник безусловно будет "приостановлен".

С тех пор, как закрылось трансферное окно, Челси сосредоточился на продлении контрактов с ключевыми игроками, важными для планов тренера. У 25-летнего парня остается год в его текущей сделке, которая истекает в июне 2022 года.

Согласно сообщениям, игрок сборной Дании увидит, что его недельная заработная плата вырастет с 80 000 фунтов стерлингов в неделю до 120 000 фунтов стерлингов в неделю, после его впечатляющих выступлений при Тухеле.
Кристенсен приближается к долгосрочному контракту на сумму около 120 000 фунтов стерлингов в неделю после возобновления своей карьеры на «Стэмфорд Бридж», под руководством Томаса Тухеля. Игрок топ, надо.
ОПС
ОПС
вчера в 10:01
Все у них получится.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:43
Хорошая новость для игрока.
протон
протон
вчера в 09:42
Отличный игрок, однозначно
SHMEL
SHMEL
вчера в 09:38
Ну вот и хорошо, пусть остаётся.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:30
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