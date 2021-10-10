«Челси» и Кристенсен близки к продлению контракта

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вчера, 09:26

У «Челси» есть соглашение с защитником о продлении его контракта, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что сторонам осталось уладить последние детали. Интерес к Кристенсену проявили два клуба, однако никаких шансов на переговоры нет, поскольку он собирается подписать новый контракт, утверждает Романо.

Ранее появлялась информация о работе «Челси» над контрактом для другого ключевого защитника команды.