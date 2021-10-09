Закариа отказался продлевать контракт с «Боруссией» М

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вчера, 14:39

Полузащитник «Боруссии» М отказался продлевать контракт с клубом, об этом сообщает источник.

Утверждается, что 24-летний швейцарец ведет переговоры с «Ромой», которая предлагает ему соглашение до 2026 года.

Игрок сможет перейти в итальянский клуб на правах свободного агента следующим летом, когда его контракт с «Боруссией» завершится.