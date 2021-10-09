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Закариа отказался продлевать контракт с «Боруссией» М

вчера, 14:39

Полузащитник «Боруссии» М Денис Закариа отказался продлевать контракт с клубом, об этом сообщает источник.

Утверждается, что 24-летний швейцарец ведет переговоры с «Ромой», которая предлагает ему соглашение до 2026 года.

Игрок сможет перейти в итальянский клуб на правах свободного агента следующим летом, когда его контракт с «Боруссией» завершится.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:16
Рома приближается к своей январской цели к игроке сборной Швейцарии Денису Закарии. Полузащитник, чей контракт истекает летом 2022 года, хочет уйти из своей нынешней команды.Закария сообщил, что не намерен продлевать с ними(Боруссия Менхенгладбах) контракт.

Рома готова заплатить немецкой стороне гонорар в размере менее 10 млн евро за то, чтобы уже в январе ввести в игру полузащитника.

Несмотря на то, что международный перерыв в самом разгаре, Рома планирует выйти в январское трансферное окно. Генеральный директор Тьяго Пинто также работает над несколькими обновлениями, в том числе Николо Дзаниоло, Джордан Верету и Джанлука Манчини.

Приоритетом января все-таки остается Денис Закария из Боруссии Менхенгладбах. Сделка такого масштаба могла быть достигнута благодаря тому, что Рома уволил Стивена Нзонзи и сэкономил более 5 миллионов евро на заработной плате.
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 17:45
Ну нет так нет...
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:04
ну это понятно
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:54
Рома, значит Роме он нужнее . Удачи.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:43
Да и хрен с ним
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