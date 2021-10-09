Закариа отказался продлевать контракт с «Боруссией» М

Полузащитник «Боруссии» М Денис Закариа отказался продлевать контракт с клубом, об этом сообщает источник.
Утверждается, что 24-летний швейцарец ведет переговоры с «Ромой», которая предлагает ему соглашение до 2026 года.
Игрок сможет перейти в итальянский клуб на правах свободного агента следующим летом, когда его контракт с «Боруссией» завершится.
Рома готова заплатить немецкой стороне гонорар в размере менее 10 млн евро за то, чтобы уже в январе ввести в игру полузащитника.
Несмотря на то, что международный перерыв в самом разгаре, Рома планирует выйти в январское трансферное окно. Генеральный директор Тьяго Пинто также работает над несколькими обновлениями, в том числе Николо Дзаниоло, Джордан Верету и Джанлука Манчини.
Приоритетом января все-таки остается Денис Закария из Боруссии Менхенгладбах. Сделка такого масштаба могла быть достигнута благодаря тому, что Рома уволил Стивена Нзонзи и сэкономил более 5 миллионов евро на заработной плате.
Рома готова заплатить немецкой стороне гонорар в размере менее 10 млн евро за то, чтобы уже в январе ввести в игру полузащитника.
Несмотря на то, что международный перерыв в самом разгаре, Рома планирует выйти в январское трансферное окно. Генеральный директор Тьяго Пинто также работает над несколькими обновлениями, в том числе Николо Дзаниоло, Джордан Верету и Джанлука Манчини.
Приоритетом января все-таки остается Денис Закария из Боруссии Менхенгладбах. Сделка такого масштаба могла быть достигнута благодаря тому, что Рома уволил Стивена Нзонзи и сэкономил более 5 миллионов евро на заработной плате.