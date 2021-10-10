ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Магуайр подпишет с МЮ новый контракт на улучшенных условиях

вчера, 08:46

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр близок к подписанию нового выгодного контракта с клубом, сообщает The Mirror.

По информации источника, новый контракт 28-летнего защитника приведет его заработную плату в соответствие с новоприбывшими в «Юнайтед», такими как Джейдон Санчо и Рафаэль Варан.

Также недавно появлялась информация о контракте Поля Погба с МЮ.

Все новости
СлухиКлопп хочет, чтобы Салах продлил контракт с «Ливерпулем»
Сегодня, 09:50 Комментарии4
СлухиМЮ и Фернандеш продолжают обсуждать продление контракта
Вчера, 22:10 Комментарии6
Официально«РБ Зальцбург» продлил контракт с Шимичем
Вчера, 15:48 ФотоКомментарии1
Слухи«Интер» работает над продлением контракта с Брозовичем
Вчера, 12:30 Комментарии4
СлухиКлаудио Браво близок к продлению контракта с «Бетисом»
Вчера, 10:08 Комментарии5
Слухи«Барселона» продолжает переговоры по контракту Педри
Вчера, 09:37 Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
David Young
David Young ответ parviz babadzhanov (раскрыть)
вчера в 13:04
Не могли бы Вы уточнить почему Вы так считаете?
parviz babadzhanov
parviz babadzhanov
вчера в 11:18
Кроме Криштиано и Бруно все остальные ленивые трусы недостойны на такие зарплаты
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:08
Манчестер Юнайтед собирается предложить капитану Гарри Магуайру новый выгодный контракт на «Олд Траффорд», что поставит его в один ряд с самыми высокими игроками клуба.

28-летний футболист превратился в жизненно важную часть защиты красных дьяволов в качестве их капитана за последние два года, подписав шестилетний контракт, когда он пришел из Лестер Сити летом 2019 года.

Несмотря на то, что до его текущего контракта осталось четыре года, Манчестер Юнайтед готов вознаградить Магуайра за его рост в команде, предложив ему совершенно новую сделку(заработная плата опытного защитника может быть увеличена до 300 000 фунтов стерлингов в неделю).

Звезда сборной Англии получит контракт, который соответствует зарплате Рафаэля Варана и Джейдона Санчо, что даст ему значительную прибавку к его нынешней зарплате. Усовершенствованная сделка кажется справедливой наградой для Магуайра после того, как его значимость для команды возросла из-за его отсутствия в конце прошлого сезона.

Магуайр постоянно находился в центре защиты, но он получил травму лодыжки в матче с Астон Виллой, выбив его из игры. Его отсутствие было очень болезненным, поскольку команда Оле Гуннара Сульшера проиграла два из четырех матчей лиги, пропустив при этом восемь голов. Он заслужил, надо.
протон
протон
вчера в 09:29
Опять те же грабли.. ещё 4 года в запасе, середина сезона, 28 лет. Дайте сезон доиграть.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:21
Он это заслужил.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:13
Капитан не должен получать меньше остальных.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:05
Отлично,капитан заслужил!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 08:53
Магуайр подпишет с МЮ новый контракт на улучшенных условиях...

А играть лучше не станет?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100