Магуайр подпишет с МЮ новый контракт на улучшенных условиях...

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вчера, 08:46

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» близок к подписанию нового выгодного контракта с клубом, сообщает The Mirror.

По информации источника, новый контракт 28-летнего защитника приведет его заработную плату в соответствие с новоприбывшими в «Юнайтед», такими как Джейдон Санчо и Рафаэль Варан.