Магуайр подпишет с МЮ новый контракт на улучшенных условиях...

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр близок к подписанию нового выгодного контракта с клубом, сообщает The Mirror.
По информации источника, новый контракт 28-летнего защитника приведет его заработную плату в соответствие с новоприбывшими в «Юнайтед», такими как Джейдон Санчо и Рафаэль Варан.
Также недавно появлялась информация о контракте Поля Погба с МЮ.
28-летний футболист превратился в жизненно важную часть защиты красных дьяволов в качестве их капитана за последние два года, подписав шестилетний контракт, когда он пришел из Лестер Сити летом 2019 года.
Несмотря на то, что до его текущего контракта осталось четыре года, Манчестер Юнайтед готов вознаградить Магуайра за его рост в команде, предложив ему совершенно новую сделку(заработная плата опытного защитника может быть увеличена до 300 000 фунтов стерлингов в неделю).
Звезда сборной Англии получит контракт, который соответствует зарплате Рафаэля Варана и Джейдона Санчо, что даст ему значительную прибавку к его нынешней зарплате. Усовершенствованная сделка кажется справедливой наградой для Магуайра после того, как его значимость для команды возросла из-за его отсутствия в конце прошлого сезона.
Магуайр постоянно находился в центре защиты, но он получил травму лодыжки в матче с Астон Виллой, выбив его из игры. Его отсутствие было очень болезненным, поскольку команда Оле Гуннара Сульшера проиграла два из четырех матчей лиги, пропустив при этом восемь голов. Он заслужил, надо.
28-летний футболист превратился в жизненно важную часть защиты красных дьяволов в качестве их капитана за последние два года, подписав шестилетний контракт, когда он пришел из Лестер Сити летом 2019 года.
Несмотря на то, что до его текущего контракта осталось четыре года, Манчестер Юнайтед готов вознаградить Магуайра за его рост в команде, предложив ему совершенно новую сделку(заработная плата опытного защитника может быть увеличена до 300 000 фунтов стерлингов в неделю).
Звезда сборной Англии получит контракт, который соответствует зарплате Рафаэля Варана и Джейдона Санчо, что даст ему значительную прибавку к его нынешней зарплате. Усовершенствованная сделка кажется справедливой наградой для Магуайра после того, как его значимость для команды возросла из-за его отсутствия в конце прошлого сезона.
Магуайр постоянно находился в центре защиты, но он получил травму лодыжки в матче с Астон Виллой, выбив его из игры. Его отсутствие было очень болезненным, поскольку команда Оле Гуннара Сульшера проиграла два из четырех матчей лиги, пропустив при этом восемь голов. Он заслужил, надо.