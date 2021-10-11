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РФС признал ошибку Москалева в матче ЦСКА против «Краснодара»

вчера, 20:19
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибку арбитра Владимира Москалева в поединке 10-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (0:0).

Ранее клуб из Краснодара обратился в комиссию с просьбой оценить работу судьи в эпизоде с возможным пенальти в ворота ЦСКА в концовке поединка.

После десяти игр обе команды набрали по 17 баллов. По дополнительным показателям «Краснодар» занимает четвертую строчку, а ЦСКА расположился на пятом месте.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 13:46
Особенно один местный цск-овец с несколькими аккаунтами старался ))))
Телогрейка
Телогрейка
сегодня в 09:15, ред.
Вот признали и что всё?
Почему не корректировка счёта или вовсе переигровка?
Как то интересно всё происходит, типа да ошибка судьи и на этом успокойтесь, да сколько можно смотреть на очевидный беспредел ЧЛЕНОВ рфс.
112910415
112910415
сегодня в 05:57
трудно было не признать !
ABir
ABir
сегодня в 00:18
Москалёв выдержал нейтралитет, чтобы победила дружба
suiw
suiw
сегодня в 00:04
Кукуляк тоже не назначил пенальти в ворота КС. Комиссия признала его неправоту. И что?
isamsn
isamsn
вчера в 23:55
Ничья была запланирована ещё до начала этого матча. Назначенный пенальти никак бы не изменил утверждённого результата. Так что и обсуждать нечего...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:25
Москалёв тяжело переживает по поводу "ошибки"...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:46
Что есть, то есть.
Рязань 062
Рязань 062 ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 21:41
так им 4 руки в квалификации не засчитали))
SHMEL258
SHMEL258 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:31
Спартаку не единожды таким же образом спасали очко и даже не одно )...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:30
А мы и не отрицаем, что была ошибка, а у многих клубов за сезон таких ошибок набирается в разы больше, так что болельщикам этих клубов не стоит сильно бросаться камнями, а то отскочить может...
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:29
гнать таких надо в шею...
Gahi
Gahi
вчера в 21:26
А что Вы хотели всё так и должно быть, одним словам МОСКАЛЕВ допустил ошибку.
Сп62
Сп62 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:17
Зато они очень убедительно объяснили всем, что за такое попадание в руку пенальти не назначают. Доходчиво и объективно.
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 21:15
рука была, железно.... пенальти стопудовый. но и нам должно было когда нибудь повезти.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:04
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибку арбитра Владимира Москалева .
Futurista
Futurista ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:52
Коням очко подарили)...
makkie
makkie
вчера в 20:49
Ошибку судей только отдельные кони не замечали.
Адекватные и разбирающиеся в футболе люди сразу отметили, что Дивеев сыграл рукой и нужно было ставить пенальти.
Можно сказать, украли у Краснодара 3 очка (хотя пенальти еще забить надобно).
beefs
beefs
вчера в 20:47
да это же смешно, тут признали, там признали ошибки, ну и что, не стыдно, лучше молчите в тряпочку...
Cat01
Cat01
вчера в 20:38
Спасибо за ошибку . Но всякое бывает!
juvenale
juvenale
вчера в 20:34
он больше не должен судить
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:33
переигровки будут?
вчера французов за уши вытащили
Союзник противников
Союзник противников ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:32
НЕ пожизненно,а до конца 21 года.То есть,отправили в отпуск за свой счёт.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:32
И что дальше? А после матчей в Европе последних дней вообще требую безвинно отстранённого отличного знатока ВАРева-Казарцева,вернуть на его важный пост.
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 20:25
ну и хорошо))) вернули нам должок за пенальти в наши ворота, после руки Ари....
протон
протон ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:24
было бы смешно, если бы не признали, а казарцева уже пожизненно выгнали
протон
протон
вчера в 20:24
То есть сначала принимают решение о дисквалификации судьи, а лишь потом рассматривают спорный момент и выносят вердикт?)
Aris
Aris
вчера в 20:23, ред.
Пусть возмещает ущерб, нанесенный клубу и болельщикам!
Futurista
Futurista
вчера в 20:21
Экспертно-судейская комиссия...криминалисты долго разбирались)...
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