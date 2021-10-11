РФС признал ошибку Москалева в матче ЦСКА против «Краснодара»

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вчера, 20:19

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) признала ошибку арбитра Владимира Москалева в поединке 10-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (0:0).

Ранее клуб из Краснодара обратился в комиссию с просьбой оценить работу судьи в эпизоде с возможным пенальти в ворота ЦСКА в концовке поединка.