РФС признал ошибку Москалева в матче ЦСКА против «Краснодара»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибку арбитра Владимира Москалева в поединке 10-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (0:0).
Ранее клуб из Краснодара обратился в комиссию с просьбой оценить работу судьи в эпизоде с возможным пенальти в ворота ЦСКА в концовке поединка.
После десяти игр обе команды набрали по 17 баллов. По дополнительным показателям «Краснодар» занимает четвертую строчку, а ЦСКА расположился на пятом месте.
Почему не корректировка счёта или вовсе переигровка?
Как то интересно всё происходит, типа да ошибка судьи и на этом успокойтесь, да сколько можно смотреть на очевидный беспредел ЧЛЕНОВ рфс.
Почему не корректировка счёта или вовсе переигровка?
Как то интересно всё происходит, типа да ошибка судьи и на этом успокойтесь, да сколько можно смотреть на очевидный беспредел ЧЛЕНОВ рфс.
Адекватные и разбирающиеся в футболе люди сразу отметили, что Дивеев сыграл рукой и нужно было ставить пенальти.
Можно сказать, украли у Краснодара 3 очка (хотя пенальти еще забить надобно).
Адекватные и разбирающиеся в футболе люди сразу отметили, что Дивеев сыграл рукой и нужно было ставить пенальти.
Можно сказать, украли у Краснодара 3 очка (хотя пенальти еще забить надобно).
вчера французов за уши вытащили
вчера французов за уши вытащили