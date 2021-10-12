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Ромеро — футболист «Венеции»

вчера, 13:46

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро подписал контракт с «Венецией».


Аргентинец находится в статусе свободного агента. В Серии А ранее он выступал за «Сампдорию».

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:15
34-летний Ромеро слишком хороший игрок, чтобы обойтись без клуба, и ему пора вернуть карьеру в нужное русло. Его последней соревновательной игрой был четвертьфинал Лиги Европы против Копенгагена в августе 2020 года, в котором он сохранил чистый лист.

Ромеро был спорно исключен из полуфинала, который «Юнайтед» проиграл, а прошлым летом ему отказали в ссуде или постоянном выходе.

Ромеро фактически пропустил сезон из-за высокооплачиваемого контракта и пытался найти новый клуб с тех пор, как его контракт с «Юнайтед» истек в июне.

Бывший финалист чемпионата мира был ближе всего к подписанию контракта с Гранадой из Ла Лиги. Затем клуб выбрал альтернативный (возможно, более дешевый) вариант.

Несмотря на бесплатный перевод, имя Ромеро по-прежнему позволяет ему требовать приличную заработную плату, и, похоже, было достигнуто соглашение с Венецией.

Ромеро станет восьмым и последним игроком, выпущенным Манчестером Юнайтедом летом, чтобы найти новый клуб, и вторым игроком, который отправился в Италию после Алиу Траоре, подписавшего контракт с Пармой.

Новый клуб Ромеро Венеция играет в высшем дивизионе Италии и занимает 17-е место из 20 команд. Ромеро рассматривается как «дополнительный вариант» для клуба, который обеспечит конкуренцию и потенциально станет номером один.

Венеция обыграла соперников по вылету, Специю (19-е место), которых также интересовал Ромеро.

У Ромеро уже есть опыт игры в Серии А, он играл за Сампдорию в периоде с 2011 по 2015 г. когда он наслаждался лучшим периодом своей карьеры, завоевав майку номер один в Аргентине. Манчестер Юнайтед подписал его в качестве свободного агента в 2015 году, и он играл за клуб 61 раз.

Он превосходно служил Юнайтед своей ролю, и всегда казалось, что он может дать больше, и его сильно разочаровали три полуфинальных пренебрежения в сезоне 2019/20, из которых Юнайтед проиграл все. Помогай Венецию! Удачи!
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:38
Удачи и хорошей игры
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:36
В хорошую команду перешёл!
ДСА
ДСА
вчера в 14:00
Тут он напропускает своё.
протон
протон
вчера в 13:56
Заслужил повышение
Хм…практически топовый вратарь…повезло Венеции, явно выше уровня команды
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