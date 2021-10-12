Ромеро — футболист «Венеции»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро подписал контракт с «Венецией».
Аргентинец находится в статусе свободного агента. В Серии А ранее он выступал за «Сампдорию».
Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро подписал контракт с «Венецией».
Аргентинец находится в статусе свободного агента. В Серии А ранее он выступал за «Сампдорию».
Ромеро был спорно исключен из полуфинала, который «Юнайтед» проиграл, а прошлым летом ему отказали в ссуде или постоянном выходе.
Ромеро фактически пропустил сезон из-за высокооплачиваемого контракта и пытался найти новый клуб с тех пор, как его контракт с «Юнайтед» истек в июне.
Бывший финалист чемпионата мира был ближе всего к подписанию контракта с Гранадой из Ла Лиги. Затем клуб выбрал альтернативный (возможно, более дешевый) вариант.
Несмотря на бесплатный перевод, имя Ромеро по-прежнему позволяет ему требовать приличную заработную плату, и, похоже, было достигнуто соглашение с Венецией.
Ромеро станет восьмым и последним игроком, выпущенным Манчестером Юнайтедом летом, чтобы найти новый клуб, и вторым игроком, который отправился в Италию после Алиу Траоре, подписавшего контракт с Пармой.
Новый клуб Ромеро Венеция играет в высшем дивизионе Италии и занимает 17-е место из 20 команд. Ромеро рассматривается как «дополнительный вариант» для клуба, который обеспечит конкуренцию и потенциально станет номером один.
Венеция обыграла соперников по вылету, Специю (19-е место), которых также интересовал Ромеро.
У Ромеро уже есть опыт игры в Серии А, он играл за Сампдорию в периоде с 2011 по 2015 г. когда он наслаждался лучшим периодом своей карьеры, завоевав майку номер один в Аргентине. Манчестер Юнайтед подписал его в качестве свободного агента в 2015 году, и он играл за клуб 61 раз.
Он превосходно служил Юнайтед своей ролю, и всегда казалось, что он может дать больше, и его сильно разочаровали три полуфинальных пренебрежения в сезоне 2019/20, из которых Юнайтед проиграл все. Помогай Венецию! Удачи!
Ромеро был спорно исключен из полуфинала, который «Юнайтед» проиграл, а прошлым летом ему отказали в ссуде или постоянном выходе.
Ромеро фактически пропустил сезон из-за высокооплачиваемого контракта и пытался найти новый клуб с тех пор, как его контракт с «Юнайтед» истек в июне.
Бывший финалист чемпионата мира был ближе всего к подписанию контракта с Гранадой из Ла Лиги. Затем клуб выбрал альтернативный (возможно, более дешевый) вариант.
Несмотря на бесплатный перевод, имя Ромеро по-прежнему позволяет ему требовать приличную заработную плату, и, похоже, было достигнуто соглашение с Венецией.
Ромеро станет восьмым и последним игроком, выпущенным Манчестером Юнайтедом летом, чтобы найти новый клуб, и вторым игроком, который отправился в Италию после Алиу Траоре, подписавшего контракт с Пармой.
Новый клуб Ромеро Венеция играет в высшем дивизионе Италии и занимает 17-е место из 20 команд. Ромеро рассматривается как «дополнительный вариант» для клуба, который обеспечит конкуренцию и потенциально станет номером один.
Венеция обыграла соперников по вылету, Специю (19-е место), которых также интересовал Ромеро.
У Ромеро уже есть опыт игры в Серии А, он играл за Сампдорию в периоде с 2011 по 2015 г. когда он наслаждался лучшим периодом своей карьеры, завоевав майку номер один в Аргентине. Манчестер Юнайтед подписал его в качестве свободного агента в 2015 году, и он играл за клуб 61 раз.
Он превосходно служил Юнайтед своей ролю, и всегда казалось, что он может дать больше, и его сильно разочаровали три полуфинальных пренебрежения в сезоне 2019/20, из которых Юнайтед проиграл все. Помогай Венецию! Удачи!