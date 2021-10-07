Линекер: «МЮ подписал контракт с Роналду на моём заднем дворе»

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт, Гари Линекер рассказал, что переговоры по трансферу в «Манчестер Юнайтед» проходили у него во дворе.

Эд Вудворд [вице-президент МЮ ] — мой хороший друг и живёт по соседству со мной. «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с Криштиану Роналду на моём заднем дворе.

Когда Эд Вудворд вошел в мой дом, он разговаривал по телефону с Жорже Мендешем [агентом Роналду). Надеюсь, я не расскажу много лишнего, но у меня есть фантастическая фотография, на которой Вудворд сидит с телефоном, по которому разговаривает с Мендешем. Однажды я смогу опубликовать её, если Вудворд позволит мне это сделать.