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Линекер: «МЮ подписал контракт с Роналду на моём заднем дворе»

вчера, 00:45

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт, Гари Линекер рассказал, что переговоры по трансферу Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» проходили у него во дворе.

Эд Вудворд [вице-президент МЮ] — мой хороший друг и живёт по соседству со мной. «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с Криштиану Роналду на моём заднем дворе.

Когда Эд Вудворд вошел в мой дом, он разговаривал по телефону с Жорже Мендешем [агентом Роналду). Надеюсь, я не расскажу много лишнего, но у меня есть фантастическая фотография, на которой Вудворд сидит с телефоном, по которому разговаривает с Мендешем. Однажды я смогу опубликовать её, если Вудворд позволит мне это сделать.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:57
Роналду любит подписываться на задних дворах.
зигзаг
зигзаг
вчера в 11:43
На заднем дворе у компостной ямке
Gahi
Gahi
вчера в 10:16
Шутник однако, это напомнило Горбачёвскую перестройку, мясо продают в магазине и очередь большая возмущаться почему задняя часть баранины не продаётся только передняя, а из очереди самый находчивый выкрикивает задняя часть ушла через задний проход магазина. Так и Гарри Линекер на своём заднем дворе увидел большое дело. Удачи
Аксинья
Аксинья
вчера в 09:58
Ничего удивительного, Спартак например в свое время подписывал контракты в Глушаковской бане))
David Young
David Young ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 09:28
.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 07:48
Ну всё, теперь недвижимость Линекера подскочит в цене до небес, ведь рядом с не говорили о самом Роналду...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 07:38
Уууу какой важный!
sv_1969
sv_1969
вчера в 07:34
Ну все... Теперь он на коне
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 07:17
Какая же может быть фантастическая фотография человека с телефоном, Вутворда может сфоткать любой когда он говорит по телефону.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 07:06, ред.
Линикер: у меня ещё есть домик в Париже,там на переднем дворе,кто-то потерял ложку,когда подписывала контракт.
shlomo2
shlomo2
вчера в 06:59
Можно садится писать мемуары ...:)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 06:41
Когда футбольная карьера позади, но очень хочется найти новые поводы для славы, хорошо, что в заначке есть задний двор.
STVA 1
STVA 1
вчера в 06:27
Хорошо не туалете)))
нечитайло
нечитайло
вчера в 06:13
Это имеет значение?
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 06:08
Дед Пахом, из деревни Опочка Псковской области, обклеил изнутри свой уличный туалет фотографиями Роналду, Месси, Мбаппе, Неймара и ряда других игроков. Находчивый старец утверждает, что на его заднем дворе с футбольными персонами происходит такое, что Линекеру и не снилось.
112910415
112910415
вчера в 05:55
ух, как круто )
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 04:24
Любят они болтать
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 03:01
Это интересно.
протон
протон
вчера в 01:40
Теперь этот сад будет стоить раз в пять дороже
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 00:55
Ну это же хорошо.
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