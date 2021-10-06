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Гендиректор «Барсы»: «У нас есть 20 млн евро на зимнее трансферное окно»

06 октября 2021, 15:35

Генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер рассказал, сколько каталонский клуб сможет потратить на зимний трансферный рынок.

Если понадобится, то у нас есть более 20 миллионов евро, которые мы можем потратить во время январского трансферного окна.

Переговоры по новым контрактам с Фати и Педри находятся на верном пути.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 01:58
Можно купить Кокорина и Дани Алвеса
или увольте Кумана на эти деньги
на одного хвичу хватит, он все равно за Рубин не хочет играть)
протон
протон
вчера в 01:57
Из разряда: есть 20 рублей, нужны сухарики и пиво
Van Vanovich
Van Vanovich ответ shlifen (раскрыть)
06 октября в 21:43
Ты прав, такой Шикарный игрок ,как Мазрауи, можно его нахаляву. Тальяфико бы не помешал. Есть Еще Схюрс в Аяксе толковый центрзащитник.
Zhgoon
Zhgoon
06 октября в 20:39
Двадцать миллионов в нынешнее время это два старых или три хромых. Совсем дела плохи у «Барсика»
shlifen
shlifen
06 октября в 18:52
На самом деле даже эти 20 лимонов могут с толком потратить. Просто банально перехватить свободных (летом) агентов уже зимой:
1) крайний защитник Нассер Мазрауи (из Аякса), лимонов за 5 вполне могли бы договориться, с учётом что клуб "братский" а игрок всё равно летом будет свободным агентом.
2) либо опорник Дэнис Закария (из Гладбаха) либо ЦЗ Матиас Гинтер (оттуда же) - ценник у каждого лимонов по 30 - но за полцены, с учётом летнего ухода свободными, вполне могли бы договориться.

Лично на мой взгляд, это уже неплохо бы подлатало "решето" в обороне и опорке. А вот если будут ждать лета, то Гинтера точно перехватит или кто-то из АПЛ (тот же Ливвер) или кто-то из Бундеслиги. Закарию тоже вроде кто-то из АПЛ хотел, да и в СериАле он бы не затерялся. Да и вообще, летом за УЖЕ свободных агентов, бороться ой как не просто...
sir_Alex
sir_Alex
06 октября в 18:39
Уже хорошо.
Ags_0701
Ags_0701
06 октября в 17:44
Можно купить кучу Суторминых по 50к штука ))
galem72
galem72
06 октября в 17:28
Даже на какоху не хватит, да и не пойдёт он в Барсу.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
06 октября в 17:07
Ну хоть что-то.
stromshik
stromshik ответ ДАША Д (раскрыть)
06 октября в 16:51
Напрямую? Тогда Селюк обнищает.
Мaлик
Мaлик
06 октября в 16:33
А когда то было 200
Futurista
Futurista
06 октября в 16:29
Антон Белянкин
Антон Белянкин
06 октября в 16:25
Для прошлой Барсы - это копейки.
ДАША Д
ДАША Д
06 октября в 16:13
Похоже надо искать игроков где-нибудь в Африке напрямую с такими деньгами.
RaulReal
RaulReal
06 октября в 15:54
Могут Де Дзюбу купить он как раз под тактику Кумана " Навесы наше все" очень подходит
Октябрь 1917
Октябрь 1917
06 октября в 15:41
Месси громко рассмеялся
VeniaminS
VeniaminS
06 октября в 15:39
Нормальная сумма.
Василий 50
Василий 50
06 октября в 15:39
Целых 20 млн
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