Гендиректор «Барсы»: «У нас есть 20 млн евро на зимнее трансферное окно»

Генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер рассказал, сколько каталонский клуб сможет потратить на зимний трансферный рынок.
Если понадобится, то у нас есть более 20 миллионов евро, которые мы можем потратить во время январского трансферного окна.
Переговоры по новым контрактам с Фати и Педри находятся на верном пути.
1) крайний защитник Нассер Мазрауи (из Аякса), лимонов за 5 вполне могли бы договориться, с учётом что клуб "братский" а игрок всё равно летом будет свободным агентом.
2) либо опорник Дэнис Закария (из Гладбаха) либо ЦЗ Матиас Гинтер (оттуда же) - ценник у каждого лимонов по 30 - но за полцены, с учётом летнего ухода свободными, вполне могли бы договориться.
Лично на мой взгляд, это уже неплохо бы подлатало "решето" в обороне и опорке. А вот если будут ждать лета, то Гинтера точно перехватит или кто-то из АПЛ (тот же Ливвер) или кто-то из Бундеслиги. Закарию тоже вроде кто-то из АПЛ хотел, да и в СериАле он бы не затерялся. Да и вообще, летом за УЖЕ свободных агентов, бороться ой как не просто...
1) крайний защитник Нассер Мазрауи (из Аякса), лимонов за 5 вполне могли бы договориться, с учётом что клуб "братский" а игрок всё равно летом будет свободным агентом.
2) либо опорник Дэнис Закария (из Гладбаха) либо ЦЗ Матиас Гинтер (оттуда же) - ценник у каждого лимонов по 30 - но за полцены, с учётом летнего ухода свободными, вполне могли бы договориться.
Лично на мой взгляд, это уже неплохо бы подлатало "решето" в обороне и опорке. А вот если будут ждать лета, то Гинтера точно перехватит или кто-то из АПЛ (тот же Ливвер) или кто-то из Бундеслиги. Закарию тоже вроде кто-то из АПЛ хотел, да и в СериАле он бы не затерялся. Да и вообще, летом за УЖЕ свободных агентов, бороться ой как не просто...