Гендиректор «Барсы»: «У нас есть 20 млн евро на зимнее трансферное окно»

Генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер рассказал, сколько каталонский клуб сможет потратить на зимний трансферный рынок.

Если понадобится, то у нас есть более 20 миллионов евро, которые мы можем потратить во время январского трансферного окна.

Переговоры по новым контрактам с Фати и Педри находятся на верном пути.