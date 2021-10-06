Кавани: «Я не буду говорить о возможном уходе из „Ман Юнайтед“»

Нападающий рассказал, как трансфер форварда сказался на его положении в «Манчестер Юнайтед». По слухам, из-за этой ситуации Кавани собирается сменить команду зимой.

Подобные вещи случаются. Сейчас много разговоров, но футбол есть футбол, и здесь особо не о чем говорить. Важно быть готовым к тому, что придет ваша очередь. Ты всегда хочешь играть.

Сезон только начался, и я не буду говорить о возможном переходе. Люди говорят и всегда будут говорить на эту тему, как и пресса в целом.