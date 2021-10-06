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Кавани: «Я не буду говорить о возможном уходе из „Ман Юнайтед“»

06 октября 2021, 09:07

Нападающий Эдинсон Кавани рассказал, как трансфер форварда Криштиану Роналду сказался на его положении в «Манчестер Юнайтед». По слухам, из-за этой ситуации Кавани собирается сменить команду зимой.

Подобные вещи случаются. Сейчас много разговоров, но футбол есть футбол, и здесь особо не о чем говорить. Важно быть готовым к тому, что придет ваша очередь. Ты всегда хочешь играть.

Сезон только начался, и я не буду говорить о возможном переходе. Люди говорят и всегда будут говорить на эту тему, как и пресса в целом.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
06 октября в 11:21
Красавчик, как чётко и правильно сказал.
galem72
galem72
06 октября в 11:00
Блин, как можно выставлять уругвайца и оставлять у себя посредственного марса?
ДСА
ДСА
06 октября в 09:26
С Роналду ему похоже не ужиться.
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