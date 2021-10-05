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Перес — о трансфере Мбаппе: «Надеюсь, к 1 января получится всё решить»

вчера, 13:59

Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что клуб попробует подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в зимнее трансферное окно.

Я надеюсь, что к 1 января получится все решить.

Напомним, что «Реал» пытался подписать Мбаппе минувшим летом, но ПСЖ отклонил все предложения мадридского клуба.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:57
Надеюсь за всей этой шумихой Перес видит что прямо сейчас не хватает центрального защитника, а лучше двух. Вот где огромная зияющая дыра в составе.
УЕСКА
УЕСКА ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 18:24
У шейхов денег куры не клюют. Зачем им соглашаться на маленькую сумму если даже 200 млн которые предлагал Реал летом для них копейки и они отказались? Шейхи ясно дали понять что Мбаппе не продается и он доработает свой контракт до конца.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:15
Был бы неплохо.
Пусть ПСЖ согласится на маленькую сумму, а то мы заберём его летом вообще бесплатно!!!
112910415
112910415
вчера в 14:50
уже есть шансы
Gelious
Gelious ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 14:26
Запрещено
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 14:24, ред.
Что-то рождается в муках. Надеюсь не второй Азар.
На всякий случай нанести Мба на лобную часть кюар код с запретом продавать ему жратву и спиртное, а так же ганджубас.
Кормить принудительно бромом.
Женщин - один раз по итогам матча, если гол забил. или передачу сделал.
Если красивый гол - красивую.
:)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:19
И то не факт.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:03
А до нового года ни как?
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