Перес — о трансфере Мбаппе: «Надеюсь, к 1 января получится всё решить»

Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что клуб попробует подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в зимнее трансферное окно.
Я надеюсь, что к 1 января получится все решить.
Напомним, что «Реал» пытался подписать Мбаппе минувшим летом, но ПСЖ отклонил все предложения мадридского клуба.
Пусть ПСЖ согласится на маленькую сумму, а то мы заберём его летом вообще бесплатно!!!
Пусть ПСЖ согласится на маленькую сумму, а то мы заберём его летом вообще бесплатно!!!
На всякий случай нанести Мба на лобную часть кюар код с запретом продавать ему жратву и спиртное, а так же ганджубас.
Кормить принудительно бромом.
Женщин - один раз по итогам матча, если гол забил. или передачу сделал.
Если красивый гол - красивую.
:)
На всякий случай нанести Мба на лобную часть кюар код с запретом продавать ему жратву и спиртное, а так же ганджубас.
Кормить принудительно бромом.
Женщин - один раз по итогам матча, если гол забил. или передачу сделал.
Если красивый гол - красивую.
:)