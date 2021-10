Матч Албания — Польша прерывался из-за поведения фанатов хозяев поля

Неприятный инцидент произошёл во время матча отбора чемпионата мира 2022 года между сборными Албании и Польши.

На 77-й минуте встречи нападающий сборной Польши Карол Швидерски открыл счёт в матче. Польские футболисты праздновали забитый мяч возле углового флажка, где находились болельщики хозяев поля. Албанские фанаты остались недовольны пропущенным голом своей сборной и начали бросать бутылки в польских игроков. Судья остановил матч, а команды отправились в раздевалки. Через некоторое время игра была возобновлена.

