Матч Албания — Польша прерывался из-за поведения фанатов хозяев поля

Неприятный инцидент произошёл во время матча отбора чемпионата мира 2022 года между сборными Албании и Польши.
На 77-й минуте встречи нападающий сборной Польши Карол Швидерски открыл счёт в матче. Польские футболисты праздновали забитый мяч возле углового флажка, где находились болельщики хозяев поля. Албанские фанаты остались недовольны пропущенным голом своей сборной и начали бросать бутылки в польских игроков. Судья остановил матч, а команды отправились в раздевалки. Через некоторое время игра была возобновлена.
Albania vs Poland is currently on pause— VBET News (@VBETnews) October 12, 2021
This might be the reason 😶
pic.twitter.com/BIGS3mG9hd
Ранее из-за поведения фанатов был остановлен матч в чемпионате Франции.
Там град бросков стаканов и бутылок был, целый дождь. Притом это было второй раз за матч, в первый раз что-то похожее, но чуть слабее сделали когда игрок Польши подавал угловой и судья уже после первого случая подбегал к делегату матча, чтобы тот внес это в протокол и дал понять, что в следующий раз остановит матч, что и сделал.
Там град бросков стаканов и бутылок был, целый дождь. Притом это было второй раз за матч, в первый раз что-то похожее, но чуть слабее сделали когда игрок Польши подавал угловой и судья уже после первого случая подбегал к делегату матча, чтобы тот внес это в протокол и дал понять, что в следующий раз остановит матч, что и сделал.
...нужно наказывать !!!
...нужно наказывать !!!
Ждем решения по данному инциденту.
Всем здоровья.
Ждем решения по данному инциденту.
Всем здоровья.