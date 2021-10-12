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Матч Албания — Польша прерывался из-за поведения фанатов хозяев поля

вчера, 23:47
АлбанияЛоготип футбольный клуб Албания0 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Неприятный инцидент произошёл во время матча отбора чемпионата мира 2022 года между сборными Албании и Польши.

На 77-й минуте встречи нападающий сборной Польши Карол Швидерски открыл счёт в матче. Польские футболисты праздновали забитый мяч возле углового флажка, где находились болельщики хозяев поля. Албанские фанаты остались недовольны пропущенным голом своей сборной и начали бросать бутылки в польских игроков. Судья остановил матч, а команды отправились в раздевалки. Через некоторое время игра была возобновлена.

Ранее из-за поведения фанатов был остановлен матч в чемпионате Франции.

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Все комментарии
Spartak_56
Spartak_56
сегодня в 11:52
Как сказал Черчилль польша гиена европы
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:05
Одни эуропейцы провоцируют,другие адекватно отвечают.Ни одну из сторон не готов поддержать,ибо "вы не понимаете,это другое!".
alexamit
alexamit
сегодня в 09:54
Да никакого решения не будет!В очередной раз УЕФА или ФИФА подставит задницу перед америкосами и все дела!
don_surio
don_surio
сегодня в 09:25
Вставьте кто -нибудь клип из "Мира Животных".
13 RUS
13 RUS
сегодня в 09:01
Опять дикари отличились
112910415
112910415
сегодня в 08:03
албан - стайл ..
протон
протон
сегодня в 08:03
А зачем этим людям массовые спортивно-культурные зрелища, если они себя вести не умеют? Спорт - это объединение, а не война, чем они всю жизнь и занимались… Если страна не готова предоставлять гарантии безопасности, а для населения нормально, когда дикая толпа такое творит, надо у них отобрать право выступать и впустить же туже Каталонию, к примеру…
протон
протон
сегодня в 07:58
Дикая цыганщина ….Такие «болельщики» вполне заслуживают технического поражения для своей довольно неслабой сборной
Там град бросков стаканов и бутылок был, целый дождь. Притом это было второй раз за матч, в первый раз что-то похожее, но чуть слабее сделали когда игрок Польши подавал угловой и судья уже после первого случая подбегал к делегату матча, чтобы тот внес это в протокол и дал понять, что в следующий раз остановит матч, что и сделал.
протон
протон
сегодня в 07:58
Типичные балканские бакланы
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:46
Нужно этих дикарей исключать из всех турниров на год-два.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:52
Посмотрим, какое наказание будет.
Gahi
Gahi
сегодня в 03:01
Албанские болельщики поступили очень негостеприимно, за что получат наказание, но и футболистам сборной Польши не стоило провоцировать бежать в их сторону и праздновать успех разными жестами.
antant1
antant1
сегодня в 02:54
"Закрыть" пора этих европейских турок. Дикари
1bear
1bear
сегодня в 02:26
албанцы по жизни агрессивны,а тем более фанаты...
...нужно наказывать !!!
Boricku
Boricku
сегодня в 00:18, ред.
однозначно на о_з набросали. но дорожная карта в ес сделала чудо
minai
minai
сегодня в 00:10
А попроще нельзя шоле? Технарь дикарям и всего-то делов.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:01
Албанцы уже не в первый раз показывают себя не в лучшем свете. Думаю, что наказание будет суровое , и это будет правильно. Такие вещи надо пресекать на корню, выявлять зачинщиков и отлучать их от футбола на длительный срок, чтобы другим неповадно было.
Ждем решения по данному инциденту.
Всем здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:49
Не умеют себя вести...
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