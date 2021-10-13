Насри шокировал фанатов лишним весом

Французский «Марсель» на благотворительный матч пригласил бывших звёзд мирового футбола. Среди них был бывший игрок клуба Самир Насри, который шокировал фанатов своей плохой физической формой. Игрок набрал лишний вес. Напомним, что Насри завершил карьеру игрока лишь две недели назад.
Последний официальный поединок Самир, впрочем, провёл ещё в октябре 2019 года. С тех пор он лишь числился игроком «Андерлехта».
Samir Nasri announced his retirement from football last month.— Robin Bairner (@RBairner) October 13, 2021
He's playing a charity match in aid of Ivory Coast in Marseille tonight. pic.twitter.com/iGs5KBrmvg
Ранее французский полузащитник также играл «Арсенал», «Манчестер Сити», «Севилью», турецкий «Антальяспор» и «Вест Хэм Юнайтед». В декабре 2016 года Насри угодил в допинговый скандал.
- Потому что ты очень вкусно готовишь.
- Потому что ты очень вкусно готовишь.
Тут балахон нужно было надевать 🎃
Заплыл жиром и вправду быстро, хоть и выглядит свежо, ещё и волосы подкрашивает, уж лучше бы фигурой занялся
Тут балахон нужно было надевать 🎃
Заплыл жиром и вправду быстро, хоть и выглядит свежо, ещё и волосы подкрашивает, уж лучше бы фигурой занялся
Они Заза Джанашиа не видели))
Они Заза Джанашиа не видели))