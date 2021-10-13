ГлавнаяНовостиФранция. Лига 1 2021/2022

Насри шокировал фанатов лишним весом

вчера, 23:41

Французский «Марсель» на благотворительный матч пригласил бывших звёзд мирового футбола. Среди них был бывший игрок клуба Самир Насри, который шокировал фанатов своей плохой физической формой. Игрок набрал лишний вес. Напомним, что Насри завершил карьеру игрока лишь две недели назад.

Последний официальный поединок Самир, впрочем, провёл ещё в октябре 2019 года. С тех пор он лишь числился игроком «Андерлехта».

Ранее французский полузащитник также играл «Арсенал», «Манчестер Сити», «Севилью», турецкий «Антальяспор» и «Вест Хэм Юнайтед». В декабре 2016 года Насри угодил в допинговый скандал.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:27
Абалдеть! Вот это да! Игуаин нервно курит в сторонке)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:05
Насри на максималках
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:05
Это же его жена/девушка возмущалась, почему его не вызывают в сборную Франции?)
- Потому что ты очень вкусно готовишь.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:04
Он съел Игуаина?
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 08:29
Съешь же еще этих мягких французских булок
Землянин
Землянин
сегодня в 07:39, ред.
В форму то еле влез, как не порвалась только такой обтяк.
Тут балахон нужно было надевать 🎃

Заплыл жиром и вправду быстро, хоть и выглядит свежо, ещё и волосы подкрашивает, уж лучше бы фигурой занялся
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:47
Когда провел лето у бабушки - эксперта по пирожкам.
112910415
112910415
сегодня в 06:08
да уж, сильно окреп )
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:06
Имеет здоровые зубы и аппетит
ОПС
ОПС
сегодня в 05:55
Зато появилась новая цель в жизни - борьба с лишним весом.
протон
протон
сегодня в 05:17
Еще бы подтяжки и пропеллер. Ну просто вылитый Карлсон.
Они Заза Джанашиа не видели))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:17
Насри придаёт внимание лишнему весу.
Барeт Гейл
Барeт Гейл
сегодня в 01:40
.
Барeт Гейл
Барeт Гейл
сегодня в 01:34
На массе
Бак5
Бак5
сегодня в 01:01
Раньше называли новым месси
beefs
beefs
вчера в 23:45
Красавец, у нас таких нет?..
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