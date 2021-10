Насри шокировал фанатов лишним весом

Французский «Марсель» на благотворительный матч пригласил бывших звёзд мирового футбола. Среди них был бывший игрок клуба , который шокировал фанатов своей плохой физической формой. Игрок набрал лишний вес. Напомним, что Насри завершил карьеру игрока лишь две недели назад.

Последний официальный поединок Самир, впрочем, провёл ещё в октябре 2019 года. С тех пор он лишь числился игроком «Андерлехта».

Samir Nasri announced his retirement from football last month.



He's playing a charity match in aid of Ivory Coast in Marseille tonight. pic.twitter.com/iGs5KBrmvg