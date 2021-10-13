Жена Руни — об изменах Уэйна: «Я простила мужа»

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вчера, 10:20

Колин, жена наставника «Дерби Каунти» , прокомментировала ситуацию с появлением в Сети снимков, где экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» находится в компании с двумя девушками, одна из которых запечатлена лежащей на кровати в нижнем белье.

Также женщина вспомнила случаи, когда Руни ей изменял. Впервые на измене форвард попался в 2004 году, когда еще официально не был женат на Колин. После этого было еще несколько таких инцидентов.