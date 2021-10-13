Жена Руни — об изменах Уэйна: «Я простила мужа»

Колин, жена наставника «Дерби Каунти» Уэйна Руни, прокомментировала ситуацию с появлением в Сети снимков, где экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» находится в компании с двумя девушками, одна из которых запечатлена лежащей на кровати в нижнем белье.
Также женщина вспомнила случаи, когда Руни ей изменял. Впервые на измене форвард попался в 2004 году, когда еще официально не был женат на Колин. После этого было еще несколько таких инцидентов.
Некоторые люди, вероятно, думают, что я глупа из-за того, что остаюсь в браке с Уэйном.
Это мое решение ... Люблю ли я Уэйна? Да, люблю. Я прощаю его, но это было неприемлемо.
Всё прощается и терпится, хотя сама небось не безгрешная.
Потому так равнодушно относится к изменам мужа.
Может у них свободные отношения и сходить на сторону в порядке вещей)
Всё прощается и терпится, хотя сама небось не безгрешная.
Потому так равнодушно относится к изменам мужа.
Может у них свободные отношения и сходить на сторону в порядке вещей)