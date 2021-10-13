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Жена Руни — об изменах Уэйна: «Я простила мужа»

вчера, 10:20

Колин, жена наставника «Дерби Каунти» Уэйна Руни, прокомментировала ситуацию с появлением в Сети снимков, где экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» находится в компании с двумя девушками, одна из которых запечатлена лежащей на кровати в нижнем белье.

Также женщина вспомнила случаи, когда Руни ей изменял. Впервые на измене форвард попался в 2004 году, когда еще официально не был женат на Колин. После этого было еще несколько таких инцидентов.

Некоторые люди, вероятно, думают, что я глупа из-за того, что остаюсь в браке с Уэйном.

Это мое решение ... Люблю ли я Уэйна? Да, люблю. Я прощаю его, но это было неприемлемо.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ feris1 (раскрыть)
вчера в 13:56
То что Уэйн Руни изменял своей жене это факт. Убеждён что это позорный и постыдный факт в его биографии. Остальное всё предположения, конкретно это интервью явно доказывает что у них не свободные отношения - Колин сказал что считает это неприемлемым, хотя и простила своего мужа.
feris1
feris1
вчера в 13:48, ред.
Вот что делают большие бабки и известность.
Всё прощается и терпится, хотя сама небось не безгрешная.
Потому так равнодушно относится к изменам мужа.
Может у них свободные отношения и сходить на сторону в порядке вещей)
Эджуке
Эджуке
вчера в 13:37, ред.
Жена Руни: "Только бизнес".
4RT
4RT
вчера в 12:35
Денег до фига,мужа постоянно нет дома. Развлекайся с кем хочешь!
Futurista
Futurista
вчера в 12:11
Другие овцы так и ждут чтобы не простила...Ага, щас)...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 11:52
А строительство загона для овец рядом с его домом - не просто так? Типа, "бегать за овцами - удел баранов"?)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:41
Хорошая жена
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:59
Тут материальная составлюшяя очень много играет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:55
Жена Руни — об изменах Уйэна: "Я простила мужа и позвонила Терри"
Землянин
Землянин
вчера в 10:34
И махнула на него рукой 🎃
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:30
Фотографии это ничто.
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