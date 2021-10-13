Чалов победил популярную тиктокершу в интеллектуальной викторине

Форвард ЦСКА Федор Чалов провел интеллектуальный поединок с популярной тиктокершой Алишей Коне.
@pfc_cska
Фёдор Чалов и @alishhaa отвечают на школьные вопросы. Сколько правильных ответов получилось у тебя? 👇🏻 @xoteam ##ЦСКА♬ оригинальный звук — ПФК ЦСКА🐴
-- Выпьем тут, на том свете не нальют !
-- А если там нальют?
-- То выпьем там и тут.))
-- Выпьем тут, на том свете не нальют !
-- А если там нальют?
-- То выпьем там и тут.))
Можно глянуть, что написал и получил "флуд"?
Можно глянуть, что написал и получил "флуд"?
Детям нужно быть осторожнее в Интернете чем взрослым, которым с свою очередную тоже нужно быть осторожнее. А так вообще можно спокойно находить пути как использовать такие инструменты во благо человека, как в плане развитии так и в плане получения энергии и хорошего настроения.
Детям нужно быть осторожнее в Интернете чем взрослым, которым с свою очередную тоже нужно быть осторожнее. А так вообще можно спокойно находить пути как использовать такие инструменты во благо человека, как в плане развитии так и в плане получения энергии и хорошего настроения.
А тик - ток всё популярней и популярней !!! Беда !(((
А тик - ток всё популярней и популярней !!! Беда !(((