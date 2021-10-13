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Чалов победил популярную тиктокершу в интеллектуальной викторине

вчера, 09:35

Форвард ЦСКА Федор Чалов провел интеллектуальный поединок с популярной тиктокершой Алишей Коне.

@pfc_cska

Фёдор Чалов и @alishhaa отвечают на школьные вопросы. Сколько правильных ответов получилось у тебя? 👇🏻 @xoteam ##ЦСКА

♬ оригинальный звук — ПФК ЦСКА🐴

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 14:40
Ключевая фраза: "Зато я лучше танцую" 🤣
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:23
Вся эта фигня ( тики, топы) придумана для попыток человека самоутвердиться. На поле плохо получается, зато тут можно блеснуть интеллектом. Хорошо бы блеснуть и на поле. Сразу припомнился разговор двух закадычных друзей :
-- Выпьем тут, на том свете не нальют !
-- А если там нальют?
-- То выпьем там и тут.))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:56
Лучше бы на поле побеждал.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:19
Победил , молодец. Но главное - это попадать в ворота надо, вот где проблема у Феди нерешенная.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 12:10
остается тебя спросить а причем здесь Жирков и Бразилия.?
galem72
galem72
вчера в 12:07
Вопросы на уровне: как зовут преподавателя. Чалый, конечно, молодец, но его оппонентка — просто пи***ц! Помнится, жирков даже и языка в Бразилии не знал. ))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:06, ред.
Добрый день!
Можно глянуть, что написал и получил "флуд"?
ОПС
ОПС
вчера в 10:53
Лучше бы занимался своим делом.
112910415
112910415
вчера в 10:48
хорошо быть интеллектуалом )
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
вчера в 10:18
Прежде чем начинать чем либо заниматься в интернете, надо сначало получить образование, а не как обезьяна 🐵 глупости творить в тик - токе и т.д. для этог много ума не нужно, а статистика говорит именно о том что чем глупее шутки и картинка тем это больше популярнее и больше оплачивается. Зачем им учиться когда есть такие платформы для получения денег. Не зря же в Китае сейчас начинают понимать это и стали закрывать игромании которые захватили молодёжь в плен и контролируют свой интернет. А у нас даже своего интернета нет . И естественно никакого контроля, весь мусор ,грязь и разврат это и есть деградация. В телевидение 📺 уже нет научно - познавательных передач , кроме сплошного негатива , Малаховы и еже подобными перемывают чьё-то грязное бельё на всю страну . Пожалуй остановиться пора , пока не потеряли всё и всех. О школьном образовании это вообще крах . ОГЭ и ЕГЭ . 🤯 я думаю хватит 🚫.
Союзник противников
Союзник противников ответ David Young (раскрыть)
вчера в 10:08
За многовековую историю кухонного ножа ещё никто не сумел придумать способ предотвратить его использование в качестве орудия убийства. Но у ножа есть главное предназначение,а у тик-токов какое полезное???
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:06
Хоть где-то Федя остаётся победителем.
jdrvufkkj4d7
jdrvufkkj4d7
вчера в 10:04
Тикток головного мозга - страшный диагноз
ermak6848
ermak6848
вчера в 10:02
Если победил тёлку из токтик - значит Фёдор стратег на футбольном поле...
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:00
Это ещё далеко не самый худший путь. Дело не в таких вещах как YouTube, TikTok, Instagram, дело в некоторых особенностях их работы и некоторых вещах что там есть.

Детям нужно быть осторожнее в Интернете чем взрослым, которым с свою очередную тоже нужно быть осторожнее. А так вообще можно спокойно находить пути как использовать такие инструменты во благо человека, как в плане развитии так и в плане получения энергии и хорошего настроения.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:54
А молодёжь всё больше и больше деградирует.
А тик - ток всё популярней и популярней !!! Беда !(((
SHMEL
SHMEL
вчера в 09:40
Федя молоток. Многие молодые люди сейчас не смогли бы ответить на эти сверхпростые вопросы.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:39
Федя молодец, а девица пусть дальше танцует.
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