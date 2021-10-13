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Тухель приготовил завтрак в столовой «Челси»

вчера, 08:44

Пресс-служба «Челси» показала, как наставник команды Томас Тухель приготовил завтрак в клубной столовой. В тарелке можно заметить крендель и баварские колбаски.

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Знатог
Знатог
вчера в 12:12
Подрабатывает поваром. Это гут. Абрамыч сэкономит.
David Young
David Young ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 11:05
.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:02
Через день мы узнаем из новостей: «Ньюкасл Юнайтед готовит трансфер Томаса Тухеля, у них освободилась вакансия «шеф-повара» в замке.
Когда Клопп и Тухель узнали об этом одновременно:
— А ты можешь приготовить жульен? — спросил Клопп.
— Да, я мастер в этом, особенно люблю жульен! — ответил Тухель.
— Тогда я буду твоим помощником, — сказал Клопп.
112910415
112910415
вчера в 09:44
самостоятельный, однако
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:02
Готовить умеет уже хорошо!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:56
Взял полуфабрикаты - делов-то.
протон
протон
вчера в 08:56
Эээ я тоже хочу бретцель с белыми баварсками сосисками и сладкой горчицей
Gahi
Gahi
вчера в 08:54
Это прелюдия командам АПЛ. Удачи
ОПС
ОПС
вчера в 08:52
А нам все равно, что он там себе готовит. Приятного аппетита!
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