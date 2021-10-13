Тухель приготовил завтрак в столовой «Челси»

Пресс-служба «Челси» показала, как наставник команды Томас Тухель приготовил завтрак в клубной столовой. В тарелке можно заметить крендель и баварские колбаски.
Breakfast with the boss this morning! 🥨 pic.twitter.com/DGwYBJ8KP8— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 12, 2021
Когда Клопп и Тухель узнали об этом одновременно:
— А ты можешь приготовить жульен? — спросил Клопп.
— Да, я мастер в этом, особенно люблю жульен! — ответил Тухель.
— Тогда я буду твоим помощником, — сказал Клопп.
Когда Клопп и Тухель узнали об этом одновременно:
— А ты можешь приготовить жульен? — спросил Клопп.
— Да, я мастер в этом, особенно люблю жульен! — ответил Тухель.
— Тогда я буду твоим помощником, — сказал Клопп.