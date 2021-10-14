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В «Крыльях Советов» отреагировали на слухи об интересе «Спартака» к Ломаеву

вчера, 14:20

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал слухи о том, что «Спартак» интересуется голкипером Иваном Ломаевым.

На данный момент никаких предложений по Ивану Ломаеву не поступало. Мы прекрасно знаем, что на наших ребят большой спрос. Поэтому как только поступят какие-то конкретные предложения, будем решать, готовы ли кого-то продать или нет.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:56
Неужели начало доходить что в воротахдолжен находться вратарь?
Виталий Козлов
Виталий Козлов
вчера в 19:34
Надоела это Москва,раз денег,у вас до кучи,засуньте себе их в задницу,и срите запором,все хотят на халяву игроков,воспитайте своих,пусть они в фнл поиграют,вот тогда берите своих воспитанников,зае **** уже москвичи.
Накир
Накир
вчера в 16:50
Правильно...уток надо отстреливать еще на взлете...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:03
А Соболева куда дели ?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:54
еще сергеева до кучи
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:52
Даже не думай !
Хотите раздербанить Крылья ?
Кто сказал что Крылья в 63 ?
Крылья лучший клуб в Европе !
beefs
beefs
вчера в 14:58
Ха, ха, не делайте вид, что от вас что то зависит...
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:52
Раздербанят Крылья или нет.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:50
Будут цену набивать
За адекватность
За адекватность
вчера в 14:26
С.Корниленко...
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