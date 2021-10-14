В «Крыльях Советов» отреагировали на слухи об интересе «Спартака» к Ломаеву

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал слухи о том, что «Спартак» интересуется голкипером Иваном Ломаевым.
На данный момент никаких предложений по Ивану Ломаеву не поступало. Мы прекрасно знаем, что на наших ребят большой спрос. Поэтому как только поступят какие-то конкретные предложения, будем решать, готовы ли кого-то продать или нет.
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Кто сказал что Крылья в 63 ?
Крылья лучший клуб в Европе !