В «Крыльях Советов» отреагировали на слухи об интересе «Спартака» к Ломаеву

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал слухи о том, что «Спартак» интересуется голкипером .

На данный момент никаких предложений по Ивану Ломаеву не поступало. Мы прекрасно знаем, что на наших ребят большой спрос. Поэтому как только поступят какие-то конкретные предложения, будем решать, готовы ли кого-то продать или нет.