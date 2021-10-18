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Кин: «Мой гол „Роме“? Хорошо, что мяч оказался в сетке»

вчера, 08:59
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин прокомментировал победу над «Ромой» в матче 8-го тура Серии А со счетом 1:0. Молодой итальянец стал автором единственного забитого мяча.

Мой гол? Хорошо, что мяч оказался в сетке. Признаться честно, я не особо об этом думал. Я просто прыгнул и ударил в направлении дальней штанги. Главное, что мы победили. Я могу играть более-менее на всех позициях в нападении.

После восьми туров «Рома» с 15 очками занимает четвёртое место в чемпионате Италии, а «Ювентус» с 14 очками расположился на седьмой строке в турнирной таблице.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 09:51
Хорошо сказал.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:42, ред.
Старая синьора со скрипом, но набирает очки.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:26
Юве потихоньку находит свою игру.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 09:01
Ювентус с победой.
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