Кин: «Мой гол „Роме“? Хорошо, что мяч оказался в сетке»

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вчера, 08:59

Нападающий туринского «Ювентуса» прокомментировал победу над «Ромой» в матче 8-го тура Серии А со счетом 1:0. Молодой итальянец стал автором единственного забитого мяча.

Мой гол? Хорошо, что мяч оказался в сетке. Признаться честно, я не особо об этом думал. Я просто прыгнул и ударил в направлении дальней штанги. Главное, что мы победили. Я могу играть более-менее на всех позициях в нападении.

После восьми туров «Рома» с 15 очками занимает четвёртое место в чемпионате Италии, а «Ювентус» с 14 очками расположился на седьмой строке в турнирной таблице.