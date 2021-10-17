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Моуриньо: «У меня эмоциональная связь с „Ньюкаслом“»

вчера, 23:29

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал слухи о том, что в будущем он может возглавить «Ньюкасл», у которого появились новые владельцы.

Единственное, что я могу сказать, что в течение многих лет я работал с одной из самых важных фигур в истории «Ньюкасла», сэром Бобби Робсоном. И поэтому у меня всегда была какая-то эмоциональная связь с этим городом и фанатами этого клуба.

Но это не более того. Я в «Роме», я действительно счастлив быть здесь, я на 100 процентов сосредоточен на проекте этого клуба.

Бобби Робсон тренировал «Ньюкасл» с 1999 по 2004 год. Моуриньо работал с Робсоном в «Барселоне» с 1996 по 1997 год.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 10:33
я уже несколько дней пишу о том,что Жозэ пускает слюну на Сорок. Да даже не на Сорок,сдались они ему,а на неустойку. Теперь же он дал уведомление саудитам,что в принципе он счастлив в Роме,но ведь если они предпримут попытки,то счастье сменится экстазом.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:43
Запахло большими деньгами и Маур тут же принял стойку 😁😆😄
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:26
Раскатал губищи то . Нолики спать не дают???
112910415
112910415
сегодня в 06:13
кому надо, услышали и поняли
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:19
У саудитов денег куры не клюют. Они сделают в команду большие вложения и им нужен будет именитый тренер который сможет держать всех звездных новичков в узде так что Моуриньо подходящая кандидатура. Для него это самый лучший вариант. Шейхи купят ему любых игроков которых он попросит. Уж если и с Ньюкаслом у него ничего не получится то на тренерской карьере можно ставить крест.
1bear
1bear
сегодня в 00:04
хитро....ый Моур почуял большие деньги
beefs
beefs
вчера в 23:37
Ну все, ближайшее время будем обсуждать положение в Ньюкасле...
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:36
Моур прикинул сколько можно запросить неустойки и объявил о эмоционалной связи))
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