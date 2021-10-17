Моуриньо: «У меня эмоциональная связь с „Ньюкаслом“»

Главный тренер «Ромы» прокомментировал слухи о том, что в будущем он может возглавить «Ньюкасл», у которого появились новые владельцы.

Единственное, что я могу сказать, что в течение многих лет я работал с одной из самых важных фигур в истории «Ньюкасла», сэром Бобби Робсоном. И поэтому у меня всегда была какая-то эмоциональная связь с этим городом и фанатами этого клуба.

Но это не более того. Я в «Роме», я действительно счастлив быть здесь, я на 100 процентов сосредоточен на проекте этого клуба.