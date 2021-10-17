Фабрегас: «Месси очень счастлив в ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас считает, что Лионель Месси доволен переходом в ПСЖ. Испанец выступал с Лео в составе «Барселоны» с 2011 по 2014 год.
Месси очень счастлив в ПСЖ. Есть много игроков, которых он уже знает и которые говорят по-испански.
Я был с ним в отпуске за неделю до его перехода в ПСЖ, и он сказал мне, что близок к подписанию контракта с «Барселоной» и должен начать тренироваться на следующей неделе.
Пять дней спустя он сказал мне, что подписать контракт с «Барселоной» невозможно и что клуб сказал ему уйти. Мне было очень грустно, потому что я его друг и болею за «Барселону». Но теперь я счастлив, потому что, возможно, смогу сыграть против него в этом сезоне.