Фабрегас: «Месси очень счастлив в ПСЖ»

Полузащитник «Монако» считает, что доволен переходом в ПСЖ . Испанец выступал с Лео в составе «Барселоны» с 2011 по 2014 год.

Месси очень счастлив в ПСЖ . Есть много игроков, которых он уже знает и которые говорят по-испански.

Я был с ним в отпуске за неделю до его перехода в ПСЖ , и он сказал мне, что близок к подписанию контракта с «Барселоной» и должен начать тренироваться на следующей неделе.

Пять дней спустя он сказал мне, что подписать контракт с «Барселоной» невозможно и что клуб сказал ему уйти. Мне было очень грустно, потому что я его друг и болею за «Барселону». Но теперь я счастлив, потому что, возможно, смогу сыграть против него в этом сезоне.