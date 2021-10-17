ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Фабрегас: «Месси очень счастлив в ПСЖ»

вчера, 22:54

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас считает, что Лионель Месси доволен переходом в ПСЖ. Испанец выступал с Лео в составе «Барселоны» с 2011 по 2014 год.

Месси очень счастлив в ПСЖ. Есть много игроков, которых он уже знает и которые говорят по-испански.

Я был с ним в отпуске за неделю до его перехода в ПСЖ, и он сказал мне, что близок к подписанию контракта с «Барселоной» и должен начать тренироваться на следующей неделе.

Пять дней спустя он сказал мне, что подписать контракт с «Барселоной» невозможно и что клуб сказал ему уйти. Мне было очень грустно, потому что я его друг и болею за «Барселону». Но теперь я счастлив, потому что, возможно, смогу сыграть против него в этом сезоне.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 10:31
Конечно счастлив, он полный ноль в ПСЖ но его все равно пиарят и бабло платят, конечно очень счастлив
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:56
Ну, Сеску виднее 😉
ОПС
ОПС
сегодня в 06:48
А он сам то об этом знает?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:39
В этом есть весьма большие сомнения.
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:29
ЗДЕСЬ У НЕГО ДРУЗЕЙ МНОО
drug01
drug01
вчера в 23:15
По игре не видно
beefs
beefs
вчера в 22:59
Мы рады за него...
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