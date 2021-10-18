«Ливерпуль» стал ещё одним претендентом на подписание Левандовски

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вчера, 19:44

Нападающий может покинуть «Баварию» следующим летом.

Контракт поляка с чемпионами Германии истекает летом 2023 года, однако форвард не спешит продлевать соглашение. Чтобы не потерять игрока бесплатно, «Бавария» может продать Роберта следующим летом. Кроме того, сам Левандовски готов попробовать новый вызов в карьере.

Главными претендентами на подписание Левандовски являются «Манчестер Сити» и «Реал», однако в борьбу за трансфер поляка включился «Ливерпуль». Главный тренер «красных» Юрген Клопп, который работал с Левандовски в дортмундской «Боруссии», лично заинтересован в этом переходе.