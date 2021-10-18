«Ливерпуль» стал ещё одним претендентом на подписание Левандовски

Нападающий Роберт Левандовски может покинуть «Баварию» следующим летом.
Контракт поляка с чемпионами Германии истекает летом 2023 года, однако форвард не спешит продлевать соглашение. Чтобы не потерять игрока бесплатно, «Бавария» может продать Роберта следующим летом. Кроме того, сам Левандовски готов попробовать новый вызов в карьере.
Главными претендентами на подписание Левандовски являются «Манчестер Сити» и «Реал», однако в борьбу за трансфер поляка включился «Ливерпуль». Главный тренер «красных» Юрген Клопп, который работал с Левандовски в дортмундской «Боруссии», лично заинтересован в этом переходе.
Согласно отчету, «Ливерпуль» и «Реал Мадрид» входят в число клубов, которые намерены участвовать в трансферной борьбе за Роберта Левандовски. 33-летний нападающий может покинуть мюнхенскую «Баварию» в течение трансферного окна следующего лета.
Роберт Левандовски был одним из лучших нападающих в мире на протяжении большей части последнего десятилетия или около того, впервые сделав себе имя в составе дортмундской «Боруссии», прежде чем вывести свою карьеру на новый уровень после присоединения к мюнхенской «Баварии». В настоящее время польский нападающий играет в лучший футбол в своей карьере, на его счету 13 голов и результативная передача всего в 10 матчах в этом сезоне.
Его подвиги сделали его одним из ведущих кандидатов на получение Золотого мяча в этом году. Однако на клубном уровне, согласно недавним сообщениям, Левандовски может уехать из Мюнхенской Баварии следующим летом, и 33-летний футболист может быть увлечется одним последним приключением, прежде чем повесить ботинки. Такое развитие событий вызвало интерес у «Реала» и «Ливерпуля».
Реал Мадрид в первую очередь нацелен на Эрлинга Холанда, который рассматривается как долгосрочный преемник Карима Бензема. Тем не менее, «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Барселона» идут по горячим следам нападающего «Боруссии» из Дортмунда, поэтому Реалу нужно держать свои варианты открытыми.
Имея это в виду, Левандовски является жизнеспособной альтернативой, хотя он будет лишь краткосрочным решением для «Реала». «Ливерпуль», с другой стороны, мог бы добавить совершенно новое измерение к своей атакующей единице, подписав кого-то вроде 33-летнего игрока, который стал для них мишенью.
В настоящее время в «Ливерпуле» трио, выбранное первым: Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино, а также Жота(вдобавок). Однако в случае с Левандовски Ливерпуль может добавить настоящего «крокодила», который добавит больше голов в свою игру, что делает его вариантом, достойным рассмотрения.
Однако, согласно недавним сообщениям, Левандовски поддержал бы переход в Реал Мадрид, если он покинет Баварию следующим летом. Я конечно болельщик Ливерпуля, и в частности Левандовски, но в Баварии он хорошо смотрится. Конечно, футболки «Баварии» и «Ливерпуля» «красные», все же есть разница в стилях.
Согласно отчету, «Ливерпуль» и «Реал Мадрид» входят в число клубов, которые намерены участвовать в трансферной борьбе за Роберта Левандовски. 33-летний нападающий может покинуть мюнхенскую «Баварию» в течение трансферного окна следующего лета.
Роберт Левандовски был одним из лучших нападающих в мире на протяжении большей части последнего десятилетия или около того, впервые сделав себе имя в составе дортмундской «Боруссии», прежде чем вывести свою карьеру на новый уровень после присоединения к мюнхенской «Баварии». В настоящее время польский нападающий играет в лучший футбол в своей карьере, на его счету 13 голов и результативная передача всего в 10 матчах в этом сезоне.
Его подвиги сделали его одним из ведущих кандидатов на получение Золотого мяча в этом году. Однако на клубном уровне, согласно недавним сообщениям, Левандовски может уехать из Мюнхенской Баварии следующим летом, и 33-летний футболист может быть увлечется одним последним приключением, прежде чем повесить ботинки. Такое развитие событий вызвало интерес у «Реала» и «Ливерпуля».
Реал Мадрид в первую очередь нацелен на Эрлинга Холанда, который рассматривается как долгосрочный преемник Карима Бензема. Тем не менее, «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Барселона» идут по горячим следам нападающего «Боруссии» из Дортмунда, поэтому Реалу нужно держать свои варианты открытыми.
Имея это в виду, Левандовски является жизнеспособной альтернативой, хотя он будет лишь краткосрочным решением для «Реала». «Ливерпуль», с другой стороны, мог бы добавить совершенно новое измерение к своей атакующей единице, подписав кого-то вроде 33-летнего игрока, который стал для них мишенью.
В настоящее время в «Ливерпуле» трио, выбранное первым: Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино, а также Жота(вдобавок). Однако в случае с Левандовски Ливерпуль может добавить настоящего «крокодила», который добавит больше голов в свою игру, что делает его вариантом, достойным рассмотрения.
Однако, согласно недавним сообщениям, Левандовски поддержал бы переход в Реал Мадрид, если он покинет Баварию следующим летом. Я конечно болельщик Ливерпуля, и в частности Левандовски, но в Баварии он хорошо смотрится. Конечно, футболки «Баварии» и «Ливерпуля» «красные», все же есть разница в стилях.