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«Ливерпуль» стал ещё одним претендентом на подписание Левандовски

вчера, 19:44

Нападающий Роберт Левандовски может покинуть «Баварию» следующим летом.

Контракт поляка с чемпионами Германии истекает летом 2023 года, однако форвард не спешит продлевать соглашение. Чтобы не потерять игрока бесплатно, «Бавария» может продать Роберта следующим летом. Кроме того, сам Левандовски готов попробовать новый вызов в карьере.

Главными претендентами на подписание Левандовски являются «Манчестер Сити» и «Реал», однако в борьбу за трансфер поляка включился «Ливерпуль». Главный тренер «красных» Юрген Клопп, который работал с Левандовски в дортмундской «Боруссии», лично заинтересован в этом переходе.

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Все комментарии
u5qg2nze6zus
u5qg2nze6zus
сегодня в 03:09
Вряд ли он окажется в Ливере
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 02:50
Не верю, что он уйдёт.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:46
по лучше Кейна будет, правда и старше.
Ravshan878
Ravshan878 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 21:30
Дружище он родился для Баварии.
Не куда не надо уезжать.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:56
Поляк нарасхват, покупатели трясут мошной, а публика восхищается и недоумевает
Gahi
Gahi
вчера в 20:37
Роберту Левандовскому 33 года и он прекрасно понимает что его контракт заканчивается 30.06.2023 года, то ему в этот год исполнится 35. В этой ситуации будет одна существенная причина на переход игрока в клуб которые претендуют на футболиста это финансовая составляющая его контракта. Куда естественно будет входить подписной бонус игрока который выражается двухзначными цифрами в миллионах. А если брать спортивную сторону то идеальный вариант эта Бавария, лучше из всех что есть для такого игрока как Левандовский. Для него в этом плане должно стать примером судьба Филиппе Коутиньо с которым ему пришлось год поиграть вместе в Баварии, который был лучшим в Ливерпуле но переход в Барселону три года назад сильно изменила его карьеру успешного футболиста и где от него хотят избавиться уже сейчас. Так что всё в руках и в голове Роберта Левандовского к чему он стремиться и какие цели он ставит перед собой в этом возрасте. Удачи
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 20:35
Не верю,что Левандовский покинет Баварию.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:29
По сообщениям, «Реал» и «Ливерпуль» ведут трансферную борьбу за услуги 33-летнего нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

Согласно отчету, «Ливерпуль» и «Реал Мадрид» входят в число клубов, которые намерены участвовать в трансферной борьбе за Роберта Левандовски. 33-летний нападающий может покинуть мюнхенскую «Баварию» в течение трансферного окна следующего лета.

Роберт Левандовски был одним из лучших нападающих в мире на протяжении большей части последнего десятилетия или около того, впервые сделав себе имя в составе дортмундской «Боруссии», прежде чем вывести свою карьеру на новый уровень после присоединения к мюнхенской «Баварии». В настоящее время польский нападающий играет в лучший футбол в своей карьере, на его счету 13 голов и результативная передача всего в 10 матчах в этом сезоне.

Его подвиги сделали его одним из ведущих кандидатов на получение Золотого мяча в этом году. Однако на клубном уровне, согласно недавним сообщениям, Левандовски может уехать из Мюнхенской Баварии следующим летом, и 33-летний футболист может быть увлечется одним последним приключением, прежде чем повесить ботинки. Такое развитие событий вызвало интерес у «Реала» и «Ливерпуля».

Реал Мадрид в первую очередь нацелен на Эрлинга Холанда, который рассматривается как долгосрочный преемник Карима Бензема. Тем не менее, «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Барселона» идут по горячим следам нападающего «Боруссии» из Дортмунда, поэтому Реалу нужно держать свои варианты открытыми.

Имея это в виду, Левандовски является жизнеспособной альтернативой, хотя он будет лишь краткосрочным решением для «Реала». «Ливерпуль», с другой стороны, мог бы добавить совершенно новое измерение к своей атакующей единице, подписав кого-то вроде 33-летнего игрока, который стал для них мишенью.

В настоящее время в «Ливерпуле» трио, выбранное первым: Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино, а также Жота(вдобавок). Однако в случае с Левандовски Ливерпуль может добавить настоящего «крокодила», который добавит больше голов в свою игру, что делает его вариантом, достойным рассмотрения.

Однако, согласно недавним сообщениям, Левандовски поддержал бы переход в Реал Мадрид, если он покинет Баварию следующим летом. Я конечно болельщик Ливерпуля, и в частности Левандовски, но в Баварии он хорошо смотрится. Конечно, футболки «Баварии» и «Ливерпуля» «красные», все же есть разница в стилях.
particular
particular
вчера в 20:25
Не известно, что там и как у него в Мюнхене, но в 34 года менять футболку и партнёров - это нЕсколько авантюрно 🤔
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:23
Вот теперь за Левандовского взялись,делать нечего.
Comentarios
Comentarios
вчера в 20:07
А зачем ему Ливерпуль. По силе даж получше Бавария выглядит
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:56
Пожалуй и я вас поддержу !☝👍✊🙋‍♂️
drug01
drug01
вчера в 19:52
Слишком много желающих
STVA 1
STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 19:51
согласен с Вами!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:48
Все-таки для Левандовски на мой взгляд предпочтительнее остаться в "Баварии". Уж больно он там хорош, в принципе как и сама "Бавария".
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:48
Пора уже пенсионеру либо на пенсию, либо сидеть там где и сидел.
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