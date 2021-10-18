«Ювентус» хочет снизить сумму выкупа за Морату

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вчера, 15:44

Туринский «Ювентус» готов сесть с мадридским «Атлетико» за стол переговоров, чтобы снизить сумму выкупа за форварда . Напомним, что испанец находится в Турине на правах двухгодичной аренды. Каждый сезон Мораты обходится «Ювентусу» в 10 млн евро.

В соглашении прописана сумма выкупа, которая равняется 35 млн евро. По слухам, «Ювентус» не готов платить такие деньги за Морату.

В текущем сезоне 28-летний испанец сыграл 8 поединков во всех турнирах, в которых забил трижды и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Альваро может пополнить ряды испанского гранда.