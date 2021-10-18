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«Ювентус» хочет снизить сумму выкупа за Морату

вчера, 15:44

Туринский «Ювентус» готов сесть с мадридским «Атлетико» за стол переговоров, чтобы снизить сумму выкупа за форварда Альваро Морату. Напомним, что испанец находится в Турине на правах двухгодичной аренды. Каждый сезон Мораты обходится «Ювентусу» в 10 млн евро.

В соглашении прописана сумма выкупа, которая равняется 35 млн евро. По слухам, «Ювентус» не готов платить такие деньги за Морату.

В текущем сезоне 28-летний испанец сыграл 8 поединков во всех турнирах, в которых забил трижды и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Альваро может пополнить ряды испанского гранда.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 21:55
там видать с деньгами совсем напряг,вся зарплата уходит на Роналду,ОЙ на Дибалу.
протон
протон
вчера в 18:34
Круговорот Мораты в суперклубах...
Djebrael
Djebrael
вчера в 18:06
Вопрос нужно решать...
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:38
Может Мората этого и стоит.
drug01
drug01
вчера в 16:29
Надо снижать конечно
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:13
Ну так и платите аренду по 10 млн. в год.
3u3ubpramvs8
3u3ubpramvs8
вчера в 15:46
Это верная идея
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