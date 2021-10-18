«Реал» хочет пристроить Азара в «Ливерпуль»

Мадридский «Реал» окончательно разочаровался в Эдене Азаре. Бельгиец получил очередную травму и не поможет своей команде в ближайшее время. «Сливочные» хотят предложить услуги Азара «Ливерпулю», в обмен они попросят у англичан Мохамеда Салаха или Садио Мане, которые пока не продлили контракт с «красными».
Реакция самого «Ливерпуля» на такой обмен пока неизвестна.
что это за бредовые новости прямиком из маразматической головы переса.
что это за бредовые новости прямиком из маразматической головы переса.
Здесь неизвестно только сколько боссы Ливерпуля будут лежать в истеричном смехе, 1 час или 2
Здесь неизвестно только сколько боссы Ливерпуля будут лежать в истеричном смехе, 1 час или 2