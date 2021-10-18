«Реал» хочет пристроить Азара в «Ливерпуль»

1634556157

вчера, 14:22

Мадридский «Реал» окончательно разочаровался в . Бельгиец получил очередную травму и не поможет своей команде в ближайшее время. «Сливочные» хотят предложить услуги Азара «Ливерпулю», в обмен они попросят у англичан или , которые пока не продлили контракт с «красными».

Реакция самого «Ливерпуля» на такой обмен пока неизвестна.