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«Реал» хочет пристроить Азара в «Ливерпуль»

вчера, 14:22

Мадридский «Реал» окончательно разочаровался в Эдене Азаре. Бельгиец получил очередную травму и не поможет своей команде в ближайшее время. «Сливочные» хотят предложить услуги Азара «Ливерпулю», в обмен они попросят у англичан Мохамеда Салаха или Садио Мане, которые пока не продлили контракт с «красными».

Реакция самого «Ливерпуля» на такой обмен пока неизвестна.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:53
АПЛ более контактная лига,чем Лол,но почему то за Челси бельгиец куда чаще играл.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:52
вот было бы не плохо Азара пристроить в Псж в обмен на Мбапе и в Дортмунд в обмен на Холанда. Спросите,а как же Эден будет играть одновременно за два клуба?- да он всё равно в лазарете.полежит в Германии,потом во Францию отправится.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:48
меняем Салаха,Мане,Фирмино и Жоту на одного Азара и ещё доплатим. ахаха.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:48
смешная "новость"))))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:04
Реал много чего хочет но в Ливерпуле не дураки сидят так что их афера не прокатит.
dzvinka
dzvinka
вчера в 19:39
норм план, конечно Ливерпуль будет не против, он сразу двоих отдаст, и Мане и Салаха, за одну только пухлую задницу Азара, и еще 100 лямов накинет сверху?
что это за бредовые новости прямиком из маразматической головы переса.
Баобаб
Баобаб
вчера в 18:30
Хрусталя толстого на Салаха или Мане? Так ещё сотку доплатить придётся.
Любoмир
Любoмир
вчера в 18:16
Не нужен он Ливеру
RaulReal
RaulReal
вчера в 17:02
Раз так можно , нужно Азара и Бэйла на Салаха и Мане обменять, а Начо на Ван Дейка. Еще Иско с Дибалой обменять и Йовича с Холландам. Нужно еще Мариана и Асенсио кудото пристроить. 🤔
xajaks
xajaks
вчера в 15:54
Неизвестно как эта бредовая идея пришла к пересу
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:33
У Перца губа не дура. И ключевое слово в этой афере " пристроить"
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:20
А как Ливерпуль к этому отнесётся?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:15
Кто же возьмет эту поломанную дорогую игрушку!
youtomee
youtomee
вчера в 15:09
"Реакция самого «Ливерпуля» на такой обмен пока неизвестна."
Здесь неизвестно только сколько боссы Ливерпуля будут лежать в истеричном смехе, 1 час или 2
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:06
Что то Реал совсем с головой не дружит... это не обмен, а грабеж
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:01
Нехилые запросы у "сливочных"!
wuwb7jzryukp
wuwb7jzryukp
вчера в 14:36
Не его команда Реал
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:27
Но есть надежда что Азар ещё заиграет.
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