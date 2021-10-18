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Суркис: «Дам Ярмоленко возможность закончить карьеру в киевском „Динамо“»

вчера, 14:42

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис не исключил вероятное возвращение в украинскую команду 31-летнего нападающего «Вест Хэм Юнайтед» Андрея Ярмоленко:

Какого-то договора касательно возвращения Андрея в команду у нас нет. Дам Ярмоленко возможность завершить карьеру в киевском «Динамо». С удовольствием это сделаю. С большим уважением отношусь к тому, что он сделал для «Динамо».

В составе киевлян Ярмоленко провёл 340 матчей во всех турнирах, в которых забил 137 голов и отдал 90 голевых передач.

Минувшим летом украинец был близок к переезду в Турцию.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:31
А кто же в Ньюкасле играть будет, ?
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 18:15
Наверное правильно решение
Capral
Capral
вчера в 16:33
А самому Ярмолке- это надо? Ахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Он только и думает, как бы ж....у свою пригреть в Европе.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:33
Провильное решение
drug01
drug01
вчера в 15:20
Верно говорит
ДСА
ДСА
вчера в 15:13
Еще пока рано на Родину.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:00
Уже скоро предоставится возможность сдержать слово.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:44
Ну а почему бы и нет. Всё правильно.
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