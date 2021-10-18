Суркис: «Дам Ярмоленко возможность закончить карьеру в киевском „Динамо“»

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вчера, 14:42

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис не исключил вероятное возвращение в украинскую команду 31-летнего нападающего «Вест Хэм Юнайтед» :

Какого-то договора касательно возвращения Андрея в команду у нас нет. Дам Ярмоленко возможность завершить карьеру в киевском «Динамо». С удовольствием это сделаю. С большим уважением отношусь к тому, что он сделал для «Динамо».

В составе киевлян Ярмоленко провёл 340 матчей во всех турнирах, в которых забил 137 голов и отдал 90 голевых передач.

Минувшим летом украинец был близок к переезду в Турцию.