Зидан: «Бензема заслужил „Золотой мяч“, я бы отдал приз ему»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч» в этом году.
Бензема заслужил «Золотой мяч» в этом году. Он потрясающий игрок, для меня была большая честь тренировать его.
Он умеет делать все. Он выше остальных, и я надеюсь, что его наградят «Золотым мячом». Сейчас он выше неба. Я бы отдал «Золотой мяч» ему.
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.
А что в этом году Бензема выиграл кроме Лиги Нации?..... титул Ла Лиги выиграл Атлетико с Суаресом, кубок короля достался Барселоне, лучшим бомбардиром лиги стал Месси с 30 голами, Вилльяреал взял ЛЕ.......... в ЛЧ уступили Челси который этот турнир выиграли с Жоржиньо и Канте, (два явных претендента на ЗМ), ........ просто когда кто то говорит что кубок Америки который выиграла Аргентина с Месси, мол, это вообще не трофей (для любителей европейского футбола), а, мол, Лига нации, которая второй раз в истории проводится, какой-то мега турнир, где футболист выстрелил. Плюс еще раз скажу об давнем деле по факту шантажа.............. из-за которого он точно даже в тройке не будет.
А тогда скажите чем Бензема лучше Левандовского, поляк за два года можно сказать наработал на ЗМ, есть командный успех и бомбардирский. Плюс он играет за сборную Польши, а с ними добиться успеха намного сложнее чем со сборной Франции, где есть Канте, Погба, Мбаппе...........
PS Зидан даже уйдя из Реала постоянно печется об Кариме, возвышая его, такое ощущение что он его сын))))). .....
А что в этом году Бензема выиграл кроме Лиги Нации?..... титул Ла Лиги выиграл Атлетико с Суаресом, кубок короля достался Барселоне, лучшим бомбардиром лиги стал Месси с 30 голами, Вилльяреал взял ЛЕ.......... в ЛЧ уступили Челси который этот турнир выиграли с Жоржиньо и Канте, (два явных претендента на ЗМ), ........ просто когда кто то говорит что кубок Америки который выиграла Аргентина с Месси, мол, это вообще не трофей (для любителей европейского футбола), а, мол, Лига нации, которая второй раз в истории проводится, какой-то мега турнир, где футболист выстрелил. Плюс еще раз скажу об давнем деле по факту шантажа.............. из-за которого он точно даже в тройке не будет.
А тогда скажите чем Бензема лучше Левандовского, поляк за два года можно сказать наработал на ЗМ, есть командный успех и бомбардирский. Плюс он играет за сборную Польши, а с ними добиться успеха намного сложнее чем со сборной Франции, где есть Канте, Погба, Мбаппе...........
PS Зидан даже уйдя из Реала постоянно печется об Кариме, возвышая его, такое ощущение что он его сын))))). .....