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Зидан: «Бензема заслужил „Золотой мяч“, я бы отдал приз ему»

вчера, 13:16

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч» в этом году.

Бензема заслужил «Золотой мяч» в этом году. Он потрясающий игрок, для меня была большая честь тренировать его.

Он умеет делать все. Он выше остальных, и я надеюсь, что его наградят «Золотым мячом». Сейчас он выше неба. Я бы отдал «Золотой мяч» ему.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:49
Болельщики Реала - профессионалы? 😂
А если кто-то поддерживает игрока своей команды, например, Клопп поддерживает Салаха, то он не профессионал? В Мюнхене отдают голоса за Левандовского, то там тоже все не профессионалы?😂
А если отдают голоса за Месси, то они все с другой планеты? 😂
DXTK
DXTK
вчера в 17:29, ред.
Бензема должен брать ЗМ?.........

А что в этом году Бензема выиграл кроме Лиги Нации?..... титул Ла Лиги выиграл Атлетико с Суаресом, кубок короля достался Барселоне, лучшим бомбардиром лиги стал Месси с 30 голами, Вилльяреал взял ЛЕ.......... в ЛЧ уступили Челси который этот турнир выиграли с Жоржиньо и Канте, (два явных претендента на ЗМ), ........ просто когда кто то говорит что кубок Америки который выиграла Аргентина с Месси, мол, это вообще не трофей (для любителей европейского футбола), а, мол, Лига нации, которая второй раз в истории проводится, какой-то мега турнир, где футболист выстрелил. Плюс еще раз скажу об давнем деле по факту шантажа.............. из-за которого он точно даже в тройке не будет.

А тогда скажите чем Бензема лучше Левандовского, поляк за два года можно сказать наработал на ЗМ, есть командный успех и бомбардирский. Плюс он играет за сборную Польши, а с ними добиться успеха намного сложнее чем со сборной Франции, где есть Канте, Погба, Мбаппе...........

PS Зидан даже уйдя из Реала постоянно печется об Кариме, возвышая его, такое ощущение что он его сын))))). .....
League1
League1
вчера в 17:24
Зидан всегда испытвал тёплые чувства к Бензиновому Ме. Он его соочественник по настоящей родине (Франция), соотечсественник по исторической родине (Алжир). Поэтому он всегда за него горой. Но Бензиновый Ма денйствительно крут в настоящее время. Поэтому с Зиданом можно согласится сейчас.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 15:53
Да, и он этого достоин! В 2021 году он был хорош, спору нет. Но он не был лучшим из французов, в принципе, поскольку есть еще Нголо Канте)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:50
Вообще не вариант. Мы-то знаем, кто получит 😉
Elliada
Elliada
вчера в 15:08
Все возможно. Перес же выбил ЗМ Модричу. Тогда даже Роналду намекнул, что Перес имеет влияние.
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 15:00
И это возможно
eleven LC
eleven LC
вчера в 14:57
Не могу не согласиться с Зиданом-этот мужик уж точно шарит в футболе!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:57
Остаётся только посмеяться над Зиданом!
112910415
112910415
вчера в 14:56
а получит-то не он ...
амурец
амурец
вчера в 14:36
Зидан понимает, что говорит
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:28
Все профессионалы считают, что приз должен получить Бензема, посмотрим как решат чинуши.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 14:12
Бензема всегда был невероятным работягой
димон 37
димон 37
вчера в 14:11
Тебя забыли спросить, физрука
1bear
1bear
вчера в 14:07
Бензема заслуживает награду,может и правда ему дадут ?
Брулин
Брулин
вчера в 14:04
Просто представьте Бензема или Жоржиньо с золотым мячом в руках. Представили?
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:34
Я бы отдал Зюбе!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:34
Решение будет трудное,но победят опять манекены.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:29
Я бы не спорил с Зиданом.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 13:24
По крайней мере степень полезности для команды зашкаливает. Столько матчей он затащил после ухода Роналду, да и вместе с ним на пару. Если судить по этим критериям то он выше Левандовского, даже если количество голов значительно уступает. Да и конкурентов больше нет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:23
Перес может помочь в этом деле)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:20
Согласен с ним,Бензема заслужил!
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