Зидан: «Бензема заслужил „Золотой мяч“, я бы отдал приз ему»

Бывший главный тренер «Реала» назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч» в этом году.

Бензема заслужил «Золотой мяч» в этом году. Он потрясающий игрок, для меня была большая честь тренировать его.

Он умеет делать все. Он выше остальных, и я надеюсь, что его наградят «Золотым мячом». Сейчас он выше неба. Я бы отдал «Золотой мяч» ему.