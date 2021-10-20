Адвокат: «Широков считал, что знает всё лучше, чем тренер»

Бывший главный тренер «Зенита» рассказал о работе с полузащитником , которого он тренировал в питерском клубе и сборной России.

Широков – отличный игрок с огромным талантом. При этом у него есть своё мнение. Он считал, что знает всё лучше, чем тренер. Однако это не так. Поверьте, он так искренне считал. Его было сложно в чём-то переубедить. Мы с Сарсанией купили его у «Химок». Он помогал команде, но с точки зрения межличностных отношений общаться с ним было непросто.