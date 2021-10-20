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Адвокат: «Широков считал, что знает всё лучше, чем тренер»

вчера, 12:42

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат рассказал о работе с полузащитником Романом Широковым, которого он тренировал в питерском клубе и сборной России.

Широков – отличный игрок с огромным талантом. При этом у него есть своё мнение. Он считал, что знает всё лучше, чем тренер. Однако это не так. Поверьте, он так искренне считал. Его было сложно в чём-то переубедить. Мы с Сарсанией купили его у «Химок». Он помогал команде, но с точки зрения межличностных отношений общаться с ним было непросто.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 14:42
Широков вообще наглый и высокомерный тип.
Чего стоит только избиение арбитра и дальнейшие ухмылки в общении со СМИ.
Конь 666
Конь 666
вчера в 14:34
У него за спиной много лет запоев, точно разобрался что и как к концу карьеры!
112910415
112910415
вчера в 14:08
а ведь доходчиво и правдоподобно описал !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:59
Каким ты был,таким ты и остался...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:31
При чем тут Широков?
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 13:17
Чего это он вдруг Широкова вспомнил?
jxnen7af4av8
jxnen7af4av8
вчера в 13:13
Вы с ним друг друга стоите
beefs
beefs
вчера в 13:01
а все таланты не просты, так что с этим нужно считаться...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:47
Да он и сейчас такой же.
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