Итальянское издание сравнило Дзюбу с персонажем фильма «Рокки» .

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вчера, 12:32

Известное итальянское издание Tuttosport опубликовало подробный разбор игры и футболистов «Зенита» перед матчем Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Газета акцентировала своё внимание на , сравнив его с персонажем фильма «Рокки». Tuttosport сравнил нападающего с советским боксёром Иваном Драго, который является главным соперником Рокки Бальбоа в четвёртой части картины.