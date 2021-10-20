Итальянское издание сравнило Дзюбу с персонажем фильма «Рокки» .

Известное итальянское издание Tuttosport опубликовало подробный разбор игры и футболистов «Зенита» перед матчем Лиги чемпионов против «Ювентуса».
Газета акцентировала своё внимание на Артёме Дзюбе, сравнив его с персонажем фильма «Рокки». Tuttosport сравнил нападающего с советским боксёром Иваном Драго, который является главным соперником Рокки Бальбоа в четвёртой части картины.
33-летний опытный нападающий олицетворяет российскую идентичность команды Семака, этакий Иван Драго с ростом 197 см и весом 97 кг, очень умело играющий на втором этаже.