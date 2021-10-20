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Итальянское издание сравнило Дзюбу с персонажем фильма «Рокки»

вчера, 12:32
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Известное итальянское издание Tuttosport опубликовало подробный разбор игры и футболистов «Зенита» перед матчем Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Газета акцентировала своё внимание на Артёме Дзюбе, сравнив его с персонажем фильма «Рокки». Tuttosport сравнил нападающего с советским боксёром Иваном Драго, который является главным соперником Рокки Бальбоа в четвёртой части картины.

33-летний опытный нападающий олицетворяет российскую идентичность команды Семака, этакий Иван Драго с ростом 197 см и весом 97 кг, очень умело играющий на втором этаже.

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 19:16
А Рокки это Кьеллини)
edubokom
edubokom
вчера в 18:19
Блья, почитал комментарии и повеселился. Соккер весёлых и находчивых
edubokom
edubokom ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 18:16
Руки балабола
valt134
valt134 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:57
А руки-то как поднакачал... Методику мы знаем. Трепещи, Ювентус!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:09
Что-то он позеленел раньше времени)
Apokalipsys
Apokalipsys ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:18
Ну да, Дзюба парень рукастый)
112910415
112910415
вчера в 14:06
в этом что-то есть
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:01
А что делать тем,кто эти шедевры не смотрел???
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:55
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:55
До вечера...итальяшечки...я жду вас...
LOpp
LOpp
вчера в 13:45, ред.
Дзюбе кстати в качестве профилактики нужно носить боксерские перчатки.

ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:42
Теперь Дзюба вас порвёт
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 13:37
Не Рокки а Руки Буки.)
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 13:33
Если Драго побъет Рокки, удивлюсь, но порадуюсь...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:28
Итальянское издание сравнило Дзюбу с персонажем фильма «Рокки» .
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:13
Я уж подумал речь об этом персонаже пойдет:
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 13:09
Не Рокки Бальбоа а Рукака Балаболо!
старина
старина
вчера в 13:00
Ну хоть не с Рокко Сиффреди
Телогрейка
Телогрейка
вчера в 12:53
Артёмище - и швец, и жнец, и на дуде игрец.
Futurista
Futurista
вчера в 12:49
Иван Драчо...
Comentarios
Comentarios
вчера в 12:48
Хреново что за сборную не хочет играть
drug01
drug01
вчера в 12:42
Дзюба такой у нас один
Cat01
Cat01
вчера в 12:40
Он наш герой
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:38
В итоге его заваливают в концовке.
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