Вернидуб о поражении от «Интера»: «Я очень горжусь своими футболистами»

Наставник «Шерифа» прокомментировал поражение тираспольского клуба от миланского «Интера» (1:3) в гостевом поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

Это была хорошая игра. Понятно, что «Интер» — это гранд, который борется за золото в Италии. Мы старались играть в свой футбол. В первом тайме проиграли — 0:1. Во втором тайме сделали небольшую перестановку, сыграли в пять защитников, забили ответный красивый гол.

К сожалению, пропустили ешё два со стандартов. Конечно, хотелось большего. Но, что есть, то есть. Я благодарю своих ребят за игру и самоотдачу — они сражались до конца. У нас есть ответная встреча в Тирасполе, будем готовиться. Я очень горжусь своими футболистами.