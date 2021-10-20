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Вернидуб о поражении от «Интера»: «Я очень горжусь своими футболистами»

сегодня, 01:06
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)3 : 1Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)ШерифМатч завершен

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение тираспольского клуба от миланского «Интера» (1:3) в гостевом поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

Это была хорошая игра. Понятно, что «Интер» — это гранд, который борется за золото в Италии. Мы старались играть в свой футбол. В первом тайме проиграли — 0:1. Во втором тайме сделали небольшую перестановку, сыграли в пять защитников, забили ответный красивый гол.

К сожалению, пропустили ешё два со стандартов. Конечно, хотелось большего. Но, что есть, то есть. Я благодарю своих ребят за игру и самоотдачу — они сражались до конца. У нас есть ответная встреча в Тирасполе, будем готовиться. Я очень горжусь своими футболистами.

«Шериф» и «Реал» в своём квартете после трёх туров имеют по 6 очков. «Интер» набрал 4 балла, «Шахтёр» имеет один набранный пункт.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:10
никто камень не бросит в них за эту игру
протон
протон
сегодня в 09:50
Шериф сто процентов выйдет из группы, Шахтер задонатит три очка к гадалке не ходи
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:08
Предсказуемый геройский "закат солнца вручную".
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:20
Хороший тренер Вернидуб
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:55
Играли вполне достойно...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:53
За такое поражение болельщики не осудят.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:35
Результат в принципе ожидаем....НО Шериф молодцы!
Gahi
Gahi
сегодня в 07:29
Шериф молодцы достойны уважения, думаю команда ещё раз удивит своих соперников по группе. Удачи
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:19
И так прыгнули выше головы, браво
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:33
Это должно было случится
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:26
Вот и сказочке конец, а кто видел − молодец! 😂😉🤣
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 05:24
Желаю им выйти в плей-офф
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:21
Любая сказка когда нибудь заканчивается.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:20
Шериф играл очень хорошо
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:30
Нельзя всё время побеждать грандов.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:48
Ждем ответку.
Ипномфа-Шееед
Ипномфа-Шееед
сегодня в 03:29, ред.
Шериф Будет Называтца В Раю Молдовскими Же Флорештами Чтобы Остудить Даже Самых «Законных» Критиков-Таких Доморощенных Красавчиков Как Индзаги И Тотти!А Неоднократно Скандальные Клубы Как Ювентус[(Дуратское Прозвище Старая Сеньора,Нудное Название,Несвязанность С Туринской Плащаницей, Законный Вылет Среди Удачных Лет И Продажа Души Главной Звезды Которую Теперь Многие Жалеют Что Не Сыграла В Пятом Мундиале,А То И Просто Что Не Получила Приз Выходит Красавца Из Красавцев Льва Яшина)], ПСЖ[(Нереализованный Талант Богатства+ Дуратский Логотип,Да И Аббривиатура ПСЖ С Сочетанием Слова Paris Которое Не Факт Что Во Франции Произносится Как Париж-Всё Это Бесит Как Рокировка В Цене За Неймара И Месси)],И Многие-Многие Другие От АЗ До Ахмата,—В Раю И В Путешествия Во Времени В Итоге Расформируются,А Вот Такие Имена Как Домагой Вида По Заповеди Что У Грешников Отнимется И То Что Думают Иметь Будут Подарены Спасённым В Данном Случае Артём Дзюба Был Бы Премирован Именно Этим Поскольку Уехав В Турцию Хорват Теперь До Кучи Ассоциируется С Тираном Виго (В Отличие От Сельта Виго) Из-За Которого Мне Снятца Кошмары Из Фильма О Привидениях,А Также С Геноцидом Против Армян И С Тираном Же Турком Из Фильма The Quest С Жаном-Клодом Ван Даммом.И Пусть Лишний Раз В Экстракласса Играет Петротрест И Тосно[(Кстати Из-За Проклятости Героя Имеющего Общее Со Христом Лишь В Распятии На Кресте Великие Спартаковцы Займут Позиции В Клубе Тосно Ибо Это Понтово И Цинично-Прославить Команду С Опушки Леса,А Не Являясь Самым Великим Клубом России Проигрывать 0-7 Ливерпулю Из Города С Если И Миллионным Населением То Если Только С Пригородами)] Чем Задолбают Химки И Торпедо-ЗИЛы;Краснодар И Кубань Расположатся В Самарской Области Как "Сызрань" Которая На Два Года Раньше Основана Чем Краснодар С Тем Же Быком На Логотипе И Сочинской Жемчужиной Будут Называться Клубы Черноморец, Жемчужина И Сочи...Амкар-Акрон,ФК Локомотив(Ярославль) И Так Далее. Спасение Же Начиналось Бы С Бензема Где Место Чучела Продавшего Душу Занял Бы Вагнер Лав С Супершокирющими Красотой Дредами В Памяти Об "Армии"...Спасибо Вам
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:21
Молодцы ребятушки, а ведь могли в самом начале забить и тогда неизвестно вообще как бы повернулся этот матч. В любом случае очень достойная игра команды Вернидуба. И это тот случай когда совсем не обидно за такое поражение. Шериф действительно сражался с командой которая является чемпионом Италии, а это между прочим топ чемпионат . А о команде Шериф в групповом этапе увидел футбольный мир впервые только в этом сезоне . «Шериф» — действующий молдавский чемпион. Он стал первым в истории клубом из своей страны, который прошел в групповой этап Лиги Чемпионов. Ранее команда Юрия Вернидуба победила «Реал» (2:1) и «Шахтер» (2:0). И даже после поражения в Милане от «Интера» молдавский клуб остался на первом месте в своей группе. Будем надеяться только на лучшее в судьбе молдавского клуба в большой семье европейских грандов . И то что он сможет ещё побороться за выход из группы ! Пожелаем Вернидубу с его командой ещё больших Успехов и Побед !!! Удачи тебе Шериф !!!
Всем Добра !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:45
Интер играл по-взрослому...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:39
Они достойно сыграли. Их не в чем упрекнуть. Пропустив первыми гол сумели сравнять счет. Классный удар снова удался Тиллю. Жаль что довольно быстро пропустили второй. Если бы Интер долго не мог забить то могли и занервничать итальянцы и все могло сложиться по другому. Ну значит надо взять у них реванш в Тирасполе. Удачи Шерифу!
beefs
beefs
сегодня в 01:09
Шериф пофеерил, теперь в норку пора...
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