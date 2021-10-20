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Ибрагимович: «Я всё ещё верю, что „Милан“ выйдет из группы в ЛЧ»

вчера, 09:44
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту1 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» (0:1).

К сожалению, после трех игр в Лиге чемпионов у нас всё ещё ноль очков. Мы должны помнить, что «Милан» вернулся в ЛЧ спустя много лет, и подобные игры дадут опыт всем нашим футболистам.

Да, многие игроки сыграли неудачно, но это часть футбола. Я только что вернулся после травмы и счастлив играть. Мне нужно больше минут, чтобы найти ритм. Это был первый матч после травмы и для Бакайоко, но я не хочу искать оправданий, и в следующей игре мы должны добиться большего.

Впереди три игры, в прошлом году мы боролись за попадание в Лигу чемпионов, и пока есть шанс выйти из группы, мы будем сражаться за него. К сожалению, мы проиграли «Порту», но я по-прежнему уверен, что мы сможем выйти в плей-офф.

После трёх туров «Милан» занимает последнее место в группе B, имея в своём активе 0 очков.

Ибрагимович: «Я всё ещё верю, что „Милан“ выйдет из группы в ЛЧ»

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Все комментарии
h8you
h8you
вчера в 13:08
цыганович как всегда в лч никакой...зато после гола очередному Аяччо или Кротоне будет кричать о своем величии
Туринский_экспресс
Туринский_экспресс
вчера в 12:59
Конечно выйдет когда-нибудь в бесконечном течении времени, но не в этот раз😂😂😂😂
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:22
«Милан» потерпел третье подряд поражение на групповом этапе по возвращении в Лигу чемпионов, проиграв на выезде «Порту» 1:0.
Спорный гол Диаса - это все, что разделяло команды на стадионе «Драгау», а у игроков Стефано Пиоли есть гора, на которую нужно взобраться, если они дойдут до плей-офф.

Диас чуть было не вывел «Порту» вперед на пятой минуте, в то время как Мехди Тареми особенно отпугивал ослабленную защитную линию «Милана».

Оливье Жиру и Симон Кьяер не смогли забить, беззубый «Милан» изо всех сил пытался доставить неудобства своим хозяевам.

Игрок сборной Колумбии Диас наконец вывел «Порту» в лидеры на 65-й минуте, когда «россонери» не справились с навесом Жоао Марио. Тареми сумел передать мяч Диасу, чтобы он забил гол.

Без веры никак, но теперь будет очень, очень, очень трудно. Удачи!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:20
Это же надо ! В 40 лет и играть на таком уровне.
Удачи Златону во всех его начинаниях.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:43
Всё дело теперь за тобой
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:28
Надо всего лишь выиграть три раза.
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:25
Мяч круглый всё может быть.
112910415
112910415
вчера в 10:13
нельзя не верить, тогда и шансы будут !
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:08
Тяжко будет исправить ситуацию. Пора врубать запаску
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:56, ред.
Да дома по силам обыграть порту, но надо будет и атлетов в Испании выиграть, а вот в это уже слабо верится. Сейчас даже третье место занять Милану будет очень трудно
beefs
beefs
вчера в 09:49
помечтай дружочек, помечтай...
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:47
Все правильно...вера должна быть всегда...
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