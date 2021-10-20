Ибрагимович: «Я всё ещё верю, что „Милан“ выйдет из группы в ЛЧ»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» (0:1).
К сожалению, после трех игр в Лиге чемпионов у нас всё ещё ноль очков. Мы должны помнить, что «Милан» вернулся в ЛЧ спустя много лет, и подобные игры дадут опыт всем нашим футболистам.
Да, многие игроки сыграли неудачно, но это часть футбола. Я только что вернулся после травмы и счастлив играть. Мне нужно больше минут, чтобы найти ритм. Это был первый матч после травмы и для Бакайоко, но я не хочу искать оправданий, и в следующей игре мы должны добиться большего.
Впереди три игры, в прошлом году мы боролись за попадание в Лигу чемпионов, и пока есть шанс выйти из группы, мы будем сражаться за него. К сожалению, мы проиграли «Порту», но я по-прежнему уверен, что мы сможем выйти в плей-офф.
После трёх туров «Милан» занимает последнее место в группе B, имея в своём активе 0 очков.
Спорный гол Диаса - это все, что разделяло команды на стадионе «Драгау», а у игроков Стефано Пиоли есть гора, на которую нужно взобраться, если они дойдут до плей-офф.
Диас чуть было не вывел «Порту» вперед на пятой минуте, в то время как Мехди Тареми особенно отпугивал ослабленную защитную линию «Милана».
Оливье Жиру и Симон Кьяер не смогли забить, беззубый «Милан» изо всех сил пытался доставить неудобства своим хозяевам.
Игрок сборной Колумбии Диас наконец вывел «Порту» в лидеры на 65-й минуте, когда «россонери» не справились с навесом Жоао Марио. Тареми сумел передать мяч Диасу, чтобы он забил гол.
Без веры никак, но теперь будет очень, очень, очень трудно. Удачи!
Спорный гол Диаса - это все, что разделяло команды на стадионе «Драгау», а у игроков Стефано Пиоли есть гора, на которую нужно взобраться, если они дойдут до плей-офф.
Диас чуть было не вывел «Порту» вперед на пятой минуте, в то время как Мехди Тареми особенно отпугивал ослабленную защитную линию «Милана».
Оливье Жиру и Симон Кьяер не смогли забить, беззубый «Милан» изо всех сил пытался доставить неудобства своим хозяевам.
Игрок сборной Колумбии Диас наконец вывел «Порту» в лидеры на 65-й минуте, когда «россонери» не справились с навесом Жоао Марио. Тареми сумел передать мяч Диасу, чтобы он забил гол.
Без веры никак, но теперь будет очень, очень, очень трудно. Удачи!