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Боярский — о матче с «Ювентусом»: «Я горжусь „Зенитом“»

вчера, 08:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал выступление «Зенита» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).

Поражение, конечно, налицо, но никто не скажет, что «Зенит» вышел отбывать номер. Они бились весь матч, показали отличную игру. Несмотря на результат, я такой командой горжусь. Мне очень нравится, как работает команда и главный тренер — они отлично справляются с обязанностями. Семак достойно подготовил команду, они могли и победить. Вчера «Зенит» наравне сыграл с таким именитым клубом, так что это о многом говорит. Для «Зенита» еще ничего не потеряно — всё впереди, надо просто продолжать играть как сегодня.

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sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:06
А я горжусь Боярским. Каналья! 😃😄😀
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ viv (раскрыть)
вчера в 11:05
Он просто хотел сказать, что гордится Газпромом, который эту цацку Миллера содержит
viv
viv
вчера в 10:24
Одна команда весь матч топчется около штрафной чтоб хоть как-то раскачать автобус, другая яростно отбивается. По мнению Боярского за это нужно гордиться?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:17
Боярский :Я горжусь игрой "Зенита" в матчах против "Челси","Сочи","Арсенала" и "Ювентуса"!
oFANATo
oFANATo
вчера в 09:57, ред.
Вся страна гордится таким поражением.....
уступили "Ювентусу" на своем поле, который играл на полуспущенных колесах.
ОПС
ОПС
вчера в 09:52
Как бы команда хорошо не играла, но проигрыш есть проигрыш и гордиться тут совершенно нечем.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:48
Удел неудачников - гордится достойными поражениями:
4RT
4RT
вчера в 09:45
Что Боярский,что вчерашнии комментаторы, просто счастливы заслуженным третьем местом
LOpp
LOpp
вчера в 08:59
Видно было, что у игроков Юве в голове был предстоящий матч с Интером.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:50
Гордись коли хочется.
srxh6k7rywyc
srxh6k7rywyc
вчера в 08:50
Сомнительный повод для гордости
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:48
Зенит умеет достойно проигрывать.
phwvdfk3jn4w
phwvdfk3jn4w
вчера в 08:47
Это твоё дело
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