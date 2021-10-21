Боярский — о матче с «Ювентусом»: «Я горжусь „Зенитом“»

Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал выступление «Зенита» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).

Поражение, конечно, налицо, но никто не скажет, что «Зенит» вышел отбывать номер. Они бились весь матч, показали отличную игру. Несмотря на результат, я такой командой горжусь. Мне очень нравится, как работает команда и главный тренер — они отлично справляются с обязанностями. Семак достойно подготовил команду, они могли и победить. Вчера «Зенит» наравне сыграл с таким именитым клубом, так что это о многом говорит. Для «Зенита» еще ничего не потеряно — всё впереди, надо просто продолжать играть как сегодня.