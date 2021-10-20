«Не ошибаются только мёртвые». Рассказов о критике после матча с «Лестером» .

Защитник «Спартака» высказался о критике в свой адрес после матча с «Лестером» в Лиге Европы (3:4).

Неприятно проигрывать, хотим побеждать.

В соцсетях достаточно много критики по моей игре? Я много пропустил. Были ошибки, мог сыграть лучше, но не получилось это сделать. Неприятно. Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается. Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые.