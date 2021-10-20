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«Не ошибаются только мёртвые». Рассказов о критике после матча с «Лестером»

вчера, 22:52
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Защитник «Спартака» Николай Рассказов высказался о критике в свой адрес после матча с «Лестером» в Лиге Европы (3:4).

Неприятно проигрывать, хотим побеждать.

В соцсетях достаточно много критики по моей игре? Я много пропустил. Были ошибки, мог сыграть лучше, но не получилось это сделать. Неприятно. Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается. Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые.

После матча с «Лестером» Рассказова поддержал хавбек красно-белых Руслан Литвинов.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:38
рассказ и так мёртв как футболист.
Владимир Семерюк
Владимир Семерюк ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 11:08
Все верно убери Рассказава в перерыве думаю минимум ничью добыли !
Серж 129
Серж 129
сегодня в 10:39
Надеюсь зимой его вышвырнут никчемный игрок
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:31
.
13 RUS
13 RUS
сегодня в 08:47
В следующей игре выйдет Маслов)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:27
Признаться впервые слышу такую присказку...
"Не ошибаются только мёртвые"...

Есть конечно поговорка "Не ошибается лишь тот - кто ничего не делает"
Но про мертвых...)))

По Рассказову и остальные пословицы и поговорки должны быть переделаны....

"Без мертвяка - не выловишь и рыбку из пруда"
"Терпенье и труп - всё перетрут"
"Что посеешь, то и помрёшь."
"Дело мёртвого боится."
"Кто не умер, тот не ест."
"Под лежачий труп и вода не течёт."
Zak11
Zak11
сегодня в 07:10
Коля дай бог чтобы тебя слили куда нибудь. У Кофрие конкуренцию ты никогда не выиграешь. Очень жаль, что его не было в этом матче
ОПС
ОПС
сегодня в 06:51
Как еще язык поворачивается что то вякать в оправдание.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:30
Рассказов в этой игре был мертвый.
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 05:41
Это второй Кутепов...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 05:19
Было бы, что оттачивать. Полный ноль этот Рассказов, как и "поддержавший" его Литвинов.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:31
Мёртвые не ошибаются когда живые не потеют.
Землянин
Землянин
сегодня в 02:48
Сравнения конечно - фильмов ужасов пересмотрел 🎃
1bear
1bear
сегодня в 00:57, ред.
игроки отвыкли извиняться , наши "паспортисты" давно играют не для болельщиков, а на свой карман
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 00:30
Кофрие ещё хуже. Не понимаю, что за селекция в команде. Неужели никого нет лучше? Весьма странно для клуба РПЛ.
kts99
kts99
сегодня в 00:29
Красавчик
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:28
Ошибки бывают разные. Ваши - детские. Непростительно для игрока команды РПЛ.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 00:12
Если бы это была разовая акция от Рассказова, а то уже не первый раз по его вине проигрывают. У нас Васин такой же.
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 23:57
Ну с фразочкой я никого не убивал-это враньё!!!!!!!!!!!!!Ты в этом ЕК уже дважды Спартак убил,причем в одном матче в соло а в другом на пару с Максимкой-дырой!!!!!!!
Vik_ont25
Vik_ont25
вчера в 23:42, ред.
Максименко, срочно, вызывать в сборную!!! Вот там он класс покажет!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:25
Играй как умеешь.
Радуй народ...
Cat01
Cat01
вчера в 23:22
Слишком много ошибок
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:21
паспорт есть, лимит на месте - остальное прибавится.
ответил Рассказов
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:15, ред.
«Не ошибаются только мёртвые». Рассказов о критике после матча с «Лестером» .
Вот это очень интересно, неужели он думает что это именно тот матч где нужно оттачивать своё мастерство?
Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается.
И вообще очень интересно узнать, а есть ли то что вообще оттачивать и над чем работать ? А выражение, я никого не убивал, очень некстати и никакого отношения не имеет к бесталковой твоей игре. Вас таких кстати было "трое мушкетёров" - Литвинов, Максименко, и ты. Можно ещё к вам приписать и Дартаньяна Зобнина, который тоже не знал зачем он на поле вообще вышел, но у него хоть есть больничный лист, после травмы играл, скорее всего ещё не в форме. Но свою лепту внёс в Победу Лестера. Если уже подводить итоги, можно смело сказать, что Спартак ещё совсем не готов к бою в еврокубках. И надо что-то с этим делать. Федуну уже пора заняться вплотную своим детищем, а то складывается ощущение что он бросил команду на произвол судьбы. Опять будем ждать и надеяться что что-то изменится в лучшую сторону. А Болельщикам Спартака пожелаю терпения.
Всем Добра !!!
ABir
ABir
вчера в 23:11
И вратарь не выручил
ABir
ABir
вчера в 23:10
Николай сыграл на своём уровне. Да, для игры против Лестера уровень оказался не достаточно высок. Но ведь никто из партнеров и не подстраховал Рассказова. Так что виноват в провалах не только он. Надо прибавлять, чтобы уменьшать количество брака
за
за
вчера в 23:10
Рассказов - покер-спаниель. Что-то еще тявкает в свое оправдание...
makkie
makkie
вчера в 23:05
Не первая и не вторая ошибка Рассказова.
С Легией напортачил, что стоило Спартаку поражения, сегодня с Лестером стабильно пускал Даку себе за спину, что тот аж покер оформил.
Жаль Кофрие не играл...
particular
particular
вчера в 23:03
После таких фраз, даже язык не повернётся предъявить что-либо такому открытому и несгибаемому парню, способному забить болт на негатив 😀
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 23:00
Подвёл команду ещё и права качает, совести не хватает извиниться за провальную игру
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