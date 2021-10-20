«Не ошибаются только мёртвые». Рассказов о критике после матча с «Лестером» .

Защитник «Спартака» Николай Рассказов высказался о критике в свой адрес после матча с «Лестером» в Лиге Европы (3:4).
Неприятно проигрывать, хотим побеждать.
В соцсетях достаточно много критики по моей игре? Я много пропустил. Были ошибки, мог сыграть лучше, но не получилось это сделать. Неприятно. Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается. Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые.
После матча с «Лестером» Рассказова поддержал хавбек красно-белых Руслан Литвинов.
Вот это очень интересно, неужели он думает что это именно тот матч где нужно оттачивать своё мастерство?
Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается.
И вообще очень интересно узнать, а есть ли то что вообще оттачивать и над чем работать ? А выражение, я никого не убивал, очень некстати и никакого отношения не имеет к бесталковой твоей игре. Вас таких кстати было "трое мушкетёров" - Литвинов, Максименко, и ты. Можно ещё к вам приписать и Дартаньяна Зобнина, который тоже не знал зачем он на поле вообще вышел, но у него хоть есть больничный лист, после травмы играл, скорее всего ещё не в форме. Но свою лепту внёс в Победу Лестера. Если уже подводить итоги, можно смело сказать, что Спартак ещё совсем не готов к бою в еврокубках. И надо что-то с этим делать. Федуну уже пора заняться вплотную своим детищем, а то складывается ощущение что он бросил команду на произвол судьбы. Опять будем ждать и надеяться что что-то изменится в лучшую сторону. А Болельщикам Спартака пожелаю терпения.
Всем Добра !!!
Вот это очень интересно, неужели он думает что это именно тот матч где нужно оттачивать своё мастерство?
Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается.
И вообще очень интересно узнать, а есть ли то что вообще оттачивать и над чем работать ? А выражение, я никого не убивал, очень некстати и никакого отношения не имеет к бесталковой твоей игре. Вас таких кстати было "трое мушкетёров" - Литвинов, Максименко, и ты. Можно ещё к вам приписать и Дартаньяна Зобнина, который тоже не знал зачем он на поле вообще вышел, но у него хоть есть больничный лист, после травмы играл, скорее всего ещё не в форме. Но свою лепту внёс в Победу Лестера. Если уже подводить итоги, можно смело сказать, что Спартак ещё совсем не готов к бою в еврокубках. И надо что-то с этим делать. Федуну уже пора заняться вплотную своим детищем, а то складывается ощущение что он бросил команду на произвол судьбы. Опять будем ждать и надеяться что что-то изменится в лучшую сторону. А Болельщикам Спартака пожелаю терпения.
Всем Добра !!!