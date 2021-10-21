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Семак объяснил, почему Азмун не вышел в основе против «Ювентуса»

сегодня, 00:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении команды от «Ювентуса» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов (0:1).

«Ювентус» больше контролировал мяч, хотя у нас были хорошие моменты. Они оказались лучше в завершении. Мы не реализовали свои моменты. Результат мог быть лучше, но что есть, то есть. Почему вышел Ловрен? Тройка защитников у нас есть. Барриос выходил, когда были травмы. Плюс много верховых подач. И два центральных защитника.

По поводу Кузяева — вопрос схемы. Мы выбрали вариант с Малкомом и Клаудиньо в атаке. Поэтому мы рассматривали вариант Далера как усиление. Плюс он много играет в последнее время. Дзюба в последних матчах забивает. Сердар выпал из ритма. Поэтому в старте вышел Артём, а Азмун на замену. Рассчитывали, что защитники подустанут. И у него будет больше пространства.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 10:54
Сергей Богданыч Признайся хоть раз что как тренер ты днище. Лучше возьмись за менее ответственную работу.
n272nm
n272nm
сегодня в 10:46
Очередной матч, который бесит. Все эти разговоры про то, что Зенит играл хорошо, не интересны. Потому что, все равно проиграли. Особенно вчера обидно было, когда нам забили на 85 минуте. Я не знаю, может Семак и прав, играя в автобус, но если ты выбираешь антифутбол, то тогда, будь добр, обеспечь ничью. Кто мешал Сереже Семаку выпустить с начала матча Сердара - тайна великая есть. Азмун и Дзюба - сыгранная пара. Зачем придумывать и усложнять, если все давно все придумано. В принципе, это даже не претензии. Челси и Ювентус сильнее Зенита и то, что мы им проиграли, логично. Но вчера можно было дотерпеть и откробчить ничью. Жаль не получилось.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:21
Потому,потому что мы пилоты,
а "Газпром-Арена" наш родимый дом,
первым делом-первым делом сверхдоходы,
ну а титулы? А титулы потом!.

Нас и здесь неплохо награждают...
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 10:12
Вот тебе и Юве уже не тот,и тренерский гений Семака,и игра на раслабоне с Арсеналом,дабы сберечь силы для Юве,и Артемка восстановившийся,и агрессивные атаки и бескомпромиссное доминирование,вообщем Зенит-темная лошадка и тайный фаворит ЛЧ....
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:03
Сережа, это тебе не Мальмё который играл в меньшинстве обыгрывать......уступили "Ювентусу" на своем поле, который играл на полуспущенных колесах.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:16
Сыграли как смогли,на что хватило сил.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:37
Не тот уровень у Зенита.
sv_1969
sv_1969 ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 08:32
Это точно. Как можно устать от стоящего полена! Думаю от Сердара выпусти его СерОжа в старте, возрастные ЦЗ больше бы устали.
sv_1969
sv_1969 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 08:30
А что хорошего? Хотя конечно после 4 забронированого места это результат. Но там в плей-офф будут монстры не хуже Юве. Унижение РПЛ продолжится.
Извините с телефона в игнор ткнул сначала.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:14
Достойная игра, жаль, нет положительного результата...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:09
Нормально отыграли,не хватило мастерства
Comentarios
Comentarios ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 08:07
Я ваще думал он не играл
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 08:04
От Дзюбы подустанут защитники Ювентуса,))) Насмешил Сергей Богданович!!))) Дзюба пешочком передвигался, защитники даже не вспотели!!!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 08:03
Видна колоссальная разница, Зенит натужно через не могу создал пару моментов но даже их реализовать не смог, Юве наоборот неторопливо поджидал момент, и в итоге добился результата. И Семак очередной раз показал свою профнепригодность.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:03
Для наших клубов главное деньги за участие в еврокубках, а не результаты..... сразу после окончания чемпионата начинают писать какой клуб сколько заработает и ни слова про игру.....печально все это
1bear
1bear
сегодня в 07:54
Юве играл плохо,а Зенит ещё хуже...
112910415
112910415
сегодня в 07:38
3 место будет, и это хорошо
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:22
Ничего нового
mrViktor85
mrViktor85
сегодня в 07:17
Без Ловрен походу лучше в защите получается. последние голы от него идут, когда Бариос на позиции защитника намного лучше выходит
Comentarios
Comentarios
сегодня в 07:16
Надо было забивать моменты были
shlomo
shlomo
сегодня в 06:58
Это и есть уровень нашего футбола
kxxh5b6hw57a
kxxh5b6hw57a
сегодня в 06:39
сколько еще лет будут смотреть на этого Семака? Унылая игра у Зенита...самый скучный матч ЛЧ. Судей то нет там наших...вот и не получается.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:04
Не скажу, что Юве блистал своей игрой но смогли в итоге забить победный гол, жаль.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:54
Опять ни о чем
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 05:52
Бери пример с Шерифа
pele1981
pele1981
сегодня в 04:57
Ничего нового не сказал))
протон
протон
сегодня в 01:50
А какие вы моменты собрались реализовывать? Просто чтобы реализовать, надо создать, а то что вы создали - это момент для Ювентуса, Атлетико, Аталанты, но явно не для Зенита. А что ритм, что Азмун выпал, но по сравнению с Дзюбой - это прям топ? И выпускать Артема за борьбу верхом, против итальянцев? Это шутка?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 01:49
Вот,сейчас всё норм,спасибки!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:46, ред.
Ювентус не показал хорошей игры но выиграл на классе. Зенит старался изо всех сил, но ничего не смог сделать. Похожие матчи получились у Зенита против Ювентуса и Челси. По игре особо ни в чем не уступали, смотрелись достойно на фоне топ клубов, но оба раза проиграли с минимальным счетом. При этом создалось впечатление что Челси и Юве не играли в полную силу. Ну хоть аутсайдера группы разгромили и то хорошо. На этот раз займут 3 место а не 4-ое как обычно. Прогресс есть!)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:37
Концовки - это бич наших клубов. Обязательно в конце пропускаем.
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