Крицюк: «Могли отстоять ничью в матче с „Ювентусом“»

Голкипер «Зенита» прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).

Больше оборонялись. Искали удачу в контратаках. Обидный гол в конце. Игра складывалась так, что могли отстоять ничью. Если бы были удачливее в последних пасах, то могли бы моментов создать побольше. Игру будем разбирать, наши ошибки, что не получается в атаках, почему не получилось больше находиться в атаках.

Много позволяли сопернику подач без прессинга. Что касается пропущенного мяча, то видел только один повтор, хотелось бы побольше рассмотреть момент с голом. Как я понял, можно было сыграть при передаче игроков. Один начал выводить и со второй линии [Кулусевски] побежал на ближнюю штангу и пробил хорошо.