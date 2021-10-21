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Крицюк: «Могли отстоять ничью в матче с „Ювентусом“»

вчера, 08:29
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).

Больше оборонялись. Искали удачу в контратаках. Обидный гол в конце. Игра складывалась так, что могли отстоять ничью. Если бы были удачливее в последних пасах, то могли бы моментов создать побольше. Игру будем разбирать, наши ошибки, что не получается в атаках, почему не получилось больше находиться в атаках.

Много позволяли сопернику подач без прессинга. Что касается пропущенного мяча, то видел только один повтор, хотелось бы побольше рассмотреть момент с голом. Как я понял, можно было сыграть при передаче игроков. Один начал выводить и со второй линии [Кулусевски] побежал на ближнюю штангу и пробил хорошо.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:43
С таким воротчиком – вряд ли.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:19
Выставили отчитываться о матче самого безвинного(и самого критикуемого) игрока команды,он же -Терпила.
oFANATo
oFANATo
вчера в 09:58
Надо было трехэтажный автобус ставить....а не двухэтажный.😄
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:34
Ничью надо завоёвывать, а не отстаивать, тогда и поражений не будет.А с таким настроем итог предсказуем.
Физручини
Физручини
вчера в 09:19
"Могли отстоять ничью, если бы я сразу прыгнул за мячом, а не смотрел бы на него как зритель"
ОПС
ОПС
вчера в 08:52
Могли бы, да бы помешало.
493nzj8nfbp3
493nzj8nfbp3
вчера в 08:51
Разговор из серии про бабушкин член
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 08:44
Много чего могли, но по факту уступили "Ювентусу" на своем поле, который играл на полуспущенных колесах.
Cat01
Cat01
вчера в 08:37
Могли но не смогли?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:35
Могли то могли, но почему-то не смогли.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:34
Крицюк : "Что касается пропущенного мяча, то видел только один повтор, хотелось бы побольше рассмотреть момент с голом."..)))

С Челси насмотришься...если защитники так же будут располагаться при навесах с флангов...
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