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Ракицкий: «Не боялись играть с „Юве“, даже некоторое время доминировали»

сегодня, 00:25
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мыслями после поражения от «Ювентуса» (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Концентрация была, все было. Мы не боялись играть, даже некоторое время доминировали над соперником. У нас были моменты, у нас были эпизоды. Но это футбол, мы не забиваем, у них во втором тайме один момент — они забивают. Хорошая игра, динамичная. Думаю, всем понравилось то, как играл «Зенит» — никто не отбивался. Для нас это был праздник, мы хотели показать болельщикам, что можем показывать красивый футбол.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:10
Бесстрашные парни! 😄
Союзник противников
Союзник противников ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 10:27
А что не так? Я документировал :17 раз от 5 до 39,5 секунд в эпизоде!!! Возражения есть?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:24
Хорошая временная характеристика-"некоторое время"! Если матч не видел-думай что хочешь!.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:15
Даже некоторое время доминировали? Он бредит!!!!!
Legend 6
Legend 6
сегодня в 09:09
На разминке чувствовалось что Зенит доминировал...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 08:01
Игра лучше результата.
Gahi
Gahi
сегодня в 07:52
Если сравнивать с прошлым годом то прогресс к лучшему есть, но его ещё недостаточно чтобы побеждать в каждом матче у себя на поле. Удачи в следующий игре.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:51
Доминирование это хорошо, но ноль это плохо.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:35
Ноль очков, он и есть ноль.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:33
Играли хорошо,мне понравилось!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:25
В словах Ярослава главное не боялись и ДАЖЕ
Туринский_экспресс
Туринский_экспресс
сегодня в 06:28
Читать и слушать этих болтунов противно. Доминатор нашелся. Сколько вы там доминировали? 90 секунд из 95 минут, вот и вся доминация. Безхребетные.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:03
Хорошо отыграли на удивление
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:01
Ракицкий, вы проиграли команде, которая в кризисе.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 05:58
Зачем нам мысли Ракитского?
pele1981
pele1981
сегодня в 04:58
На счет посмотри, доминант ты наш))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:00
Соперника бояться, то можно на поле не выходить.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 02:45
А где этот рукатый а то все дают интервью а он куда то сбежал, одно дело Тамбову забивать и рассказывать какой он герой а другое дело Юве.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:26
В Зените действительно очень достойный набор игроков которые бы могли бороться на равных с Юве , но у них нет главного тренера, который смог бы сделать из этого состава КОМАНДУ !!! И это истина, которая почему-то до сих пор остаётся незамечанной или ... ,для руководства клуба . Почему столько денег бесполезно 💰 💰 💰 💰 💰 💰 💰 💰 💰 💰 💰 бегают по полю и не зарабатывают в евро кубках денег ????? Халявный газ ⛽ начинает поднадоедать !!!(((
Всем Добра !!!
Asper
Asper ответ Gorasul (раскрыть)
сегодня в 02:23
Рекомендую всё-таки смотреть игры, которые комментируете
протон
протон
сегодня в 01:49
Если абстрагироваться от шуток, то Ярослав не слишком далёк от правды. Было несколько хороших отрезков за матч, может это и не доминирование, но тем не менее. И боязни правда не чувствовалось, да, были излишне аккуратны и острожны, а вот страха и пиетета какого-то перед соперником заметно не было.
протон
протон
сегодня в 01:49
Чердак весь матч лизал так, что на поле было слышно.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 01:03
Результатов от вас уже не ждут, главное вышли играть, не побоялись. Молодцы.
Gorasul
Gorasul
сегодня в 00:48
Интересно футбол смотрится защитником. Одна команда весь матч топчется около штрафной чтоб хоть как-то раскачать автобус, другая яростно отбивается. По мнению Ракицкого это доминирование. Достойная смена Семаку растёт - готовый тренер!
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 00:45, ред.
Это достижение? За доминирование дают очки? Результат на табло - последние 3 проигранных матча!! С Арсеналом тоже доминировали и получили шальной гол в конце игры! Так же с Челси и Юве как последняя десятиминутка будто у всех силы иссякли мгновенно!!
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 00:38
Сказал Великий доминатор!
drug01
drug01
сегодня в 00:25
Ушла ничья
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