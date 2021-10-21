Ракицкий: «Не боялись играть с „Юве“, даже некоторое время доминировали»

Защитник «Зенита» поделился мыслями после поражения от «Ювентуса» (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Концентрация была, все было. Мы не боялись играть, даже некоторое время доминировали над соперником. У нас были моменты, у нас были эпизоды. Но это футбол, мы не забиваем, у них во втором тайме один момент — они забивают. Хорошая игра, динамичная. Думаю, всем понравилось то, как играл «Зенит» — никто не отбивался. Для нас это был праздник, мы хотели показать болельщикам, что можем показывать красивый футбол.