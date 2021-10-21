ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига Европы 2021/2022

Селюк: «Давно уволил бы Виторию, если был бы президентом „Спартака“»

вчера, 09:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 4Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал поражение «Спартака» в матче группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (3:4).

Витория выходит на матч против «Лестера» с настроем, чтобы не пропустить 10 мячей, а там, как пойдет. Это не есть хорошо. Как такое может сказать человек, который работал в Португалии? Будь я президентом «Спартака», давно бы уже убрал его.

Игра Рассказова? Мне непонятно, что все набросились на него? Почему про Литвинова ничего не говорят? Это игрок, об которого только и обыгрываться. Он вообще ничего не делает. Литвинов и Рассказов — сладкая парочка «Твикс», из-за которых «Спартак» пропустил все четыре гола.

Пока Литвинов будет играть в опорной зоне, «Спартак» не закончит ни одного матча на ноль. Я понимаю, был Вернблум в ЦСКА. Вот это опорник. Барриос сейчас в «Зените» – тоже опорник. А что делает Литвинов? «Спартак» ведет 2:0. Зачем ты бежишь вперед? Держи свою зону. Где ты находишься, когда голы забивают? Рассказов тоже виноват. Я его не защищаю. Но его ляпы должен разделить Литвинов.

Все новости
Черевченко: «Наши игроки при стандартах чего-то стесняются»
Сегодня, 21:46 Комментарии0
Галактионов: «Следили за некоторыми игроками в матче „Динамо“ — „Химки“»
Сегодня, 21:35 Комментарии0
Валуев: «Нужно наказывать клубы за провалы в еврокубках»
Сегодня, 21:27 Комментарии6
Дзюба: «Определённая часть фанатов „Зенита“ меня не любит, это заводит»
Сегодня, 20:46 Комментарии28
Семак: «Для нас „Спартак“ – один из самых серьёзных оппонентов»
Сегодня, 18:10 Комментарии30
Ледяхов: «„Зенит“ одержит победу над „Спартаком“ с минимальным счетом»
Сегодня, 16:05 Комментарии12
Сортировать
Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
вчера в 21:14
Спартак мне интересен, но ты вспоминаешь его не реже меня! Помимо этого вы еще всякие сплетни про гороскопы собираете!) Но я рад что Спартак доставляет вам улыбку, так как на Зенит без слез не взглянешь! И если Спартак - это "солидное издание", хоть и последняя страничка то Зенит - бульварный роман, где начиная с отставки Садырина и заканчивая Кокориным и Дзюбой происходила одна чернуха!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 20:32
Ну хорошо, давайте за последнии пять лет. Сегодня 21.10.2021. Отнимаем пять лет. Получаем 21.10.2016. У Спартака Карера в октябре 2016. У Зенита Луческу. Стоп. Вы же пишете про Боаша. А его уже полгода нет. Он при вашем Алейничеве был. Короче, ваше мелкое жульничество, подтасовка фактов на лицо. Везде, во всём. Смысла с вами препираться не вижу. Отстаньте со своим Спартаком. Он интересен только вам. Мне он интересен, как последняя страница в солидном журнале с заголовком "Уголок юмора". Что там с гороскопами, передачей клуба народу и другие анекдоты. Кого после последней игры гнать сцаными тряпками. Когда надо улыбнуться я читаю про спартак.
Сп62
Сп62
вчера в 20:07
Предыдущий комментарий я написал ещё не читая мнение С. Юрана. Как не странно, но выводы мои и Сергея совпадают.
Сп62
Сп62
вчера в 17:58, ред.
У каждого своё мнение. У меня тоже своё. Как не печально, но я поддерживаю позицию Селюка. Опорная зона провалила игру с Динамо (атаки голевые через центр), так же, как и игру с Лестером. Руй может сплотить команду, но футбольного профессионализма у него нет. Нет у него в багаже тактических ходов, способных изменить рисунок игры по ходу матча. Лично меня он не впечатляет и я за его отставку. Молодой Лёша в ЦСКА гораздо эффективнее руководит игрой своей команды. Мы же рассчитываем только на заграницу. Очень жаль.
Aris
Aris
вчера в 17:53
Почему эта непорядочность присутствует тут??? Вот так он зарабатывает свои бабки! Непорядочностью!
альсато
альсато
вчера в 17:44
дело не Селике или Рассказове!....дело даже не в лимите и бобине!...расс61...й у вас в кабине!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
вчера в 17:11
Не устраивает такая статистика, можно и за "последние 5 лет"!
Cпартак: Каррера, Кононов, Тедеско, Витория
Зенит: Боаш, Луческу, Манчини, Семак
А вот вы видимо политик коли при одинаковом раскладе замечаете "тренерскую чехарду" только у Спартака! Более того, Тедеско ушел сам по семейным обстоятельствам так сказать, так что получается что за прошедшее пятилетие у Спартака уволили двух тренеров а у Зенита трех, заплатив приличные неустойки!
Viktor novicki
Viktor novicki ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 15:45
послушать его советы и сделать все наоборот
Viktor novicki
Viktor novicki ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 15:39
а они ,живущие задним умом ,всегда правы,слабые позиции в команде и без умников известны,недавно Литвинову предрекали великое будущее,а теперь грязью поливают,а как еще о себе любимом напомнить,Жиго еще приплели,учат как ему играть,в детский сад воспитателями и то доверять таким нельзя.
Viktor novicki
Viktor novicki ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 15:33
все подбирал слова ,как ответить этому пассажиру,но вы все сделали за меня,здесь все буквы стоят правильно,Рую Витории продолжать работать с командой,а мы будем болеть за Спартак.
d1metras
d1metras
вчера в 14:29, ред.
По поводу Витории я не согласен. Видно, какую игру Руй хочет привить Спартаку. И местами у него это получается. Но проблема не в тренере а в игрока, а точнее в их мастерстве.. По поводу игроков - Литвинов, Рассказов, Гапонов, Ломовицкий и Ко - это очень слабые игроки для уровня команды, которая борется или пытается бороться за самые высокие места. Я уж не говорю про лигу Европы.. Они уже давно должны были перерасти из подающих надежды в мастеров... Однако с ними все нанчатся как с детьми.. Они до 30ти лет буду в "подающих надежды"??? Если внимательно посмотреть на этих умельцев в матчах не только в Европе но и в нашем чемпионате - то вы увидите насколько они слабо оснащены в игровом плане.. Уровень фнл.. Проблема Спартака в лимитчиках паспортистах вечно подающих надежды в не в тренере.. Ну реально до фига они ошибок совершают, и это продолжается из раза в раз.. Хоть там и другие тоже порой грешат ошибками, но есть косяки, которые явно бросаются в глаза.. Блин..
SPARTAK_SPARTAK
SPARTAK_SPARTAK
вчера в 13:54
На сколько же он далек от понимания игры в футбол, на счет игроков СОГЛАСЕН а на счет увольнения тренера в разгаре сезона - это просто диверсия на уничтожение команды, и не ЦСКА не Динамо, не Зениту и другим клубам РПЛ такого не посоветую!!!!!!!!!!!!!!!!!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 13:39
Не играйте с цифрами, вы же не политик. Здесь обсуждают последние матчи, не надо валить в кучу СССР, футбол. Я указал на кадровые решения Спартака последних лет. Вы же начинаете сводить статистику за полвека. В конце концов подведёте к участию Спартака в полуфинале Кубка Чемпионов и восстанию на юге Италии. Знаю я вас. Успокойтесь, я не принижаю Спартак, он сам этим успешно занимается. Я лишь упомянул тренерскую чехарду последних лет в Спартаке.
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
вчера в 13:38
Послушай селюка и сделай все на оборот и будешь прав.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
вчера в 13:15, ред.
В ЧР и у Спартака и у Зенита тренеры менялись по 18 раз! В чемпионате СССР Зенит менял тренеров в 2 раза чаще Спартака! Но вам что не скажи вы везде Спартак приплетаете! О Спартаке болельщики Зенита знают больше чем о своем клубе!
Kolenok
Kolenok
вчера в 12:49
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответ Garrincha58 (раскрыть)
    вчера в 12:35
    Вот Спартак этим и занимается, регулярно меняя тренеров. Проклиная одних, возвеличивая других, постоянно меняя их местами.
    Не понимаю, за что снимать Семака? За проигрыш обладателю лиги чемпионов в один мяч. За поражение от Тулы? А оно что нибудь значит на дистанции чемпионата? За не зрелищную игру с Ювентусов? Вон Спартак зрелищно сыграл с Лестером.
    Я рад что не Вы принимаете решения в Зените.
    PiterGrad
    PiterGrad
    вчера в 12:15
    Дайте тренеру время...че рубить то сразу? Человек уже доказал что может.... и сделает. Вон у нас , все насмотреться не могут на товарища из Уфы , сколько лет у руля а толку ноль от физрука... .
    4RT
    4RT
    вчера в 11:49
    Лучше бы ты на ночь не жрал
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 11:47
    а я бы уже давно уволил Семака и весь его дармоедский тренерский штаб
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 11:37
    Хорошо, что он не президент "Спартака"!
    112910415
    112910415
    вчера в 11:37
    нет ни одной причины, чтоб прислушиваться к этому Селюку
    makkie
    makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 11:31
    Не переживай, пока Селюк окучивает цска, мы спокойны)
    Zak11
    Zak11
    вчера в 11:25
    И я считаю, что если Литвинов делает что то не правильно по мнению Селюка, он бы исправился. Витория бы это отметил.
    Zak11
    Zak11
    вчера в 11:23
    Уверен будь Кофрие в составе, и попробовав Селихова на воротах - у нас не было бы проблем с Лестером. Выиграть вполне реально. Англичане не удивили ничем, Дака был бы закрыт
    stromshik
    stromshik ответ berda2003 (раскрыть)
    вчера в 11:23
    Кстати, им есть о чем поговорить. Если обратил внимание, то в поддержку Суперлиги из российских околофутбольных персонажей только эти двое и выступили.
    Zak11
    Zak11
    вчера в 11:20
    А кто будет в центре играть тогда? Не надо так гнать на Литвинова, он неплохо выглядит. Почему про Зобнина ничего не сказано? Витория всё правильно сказал, спасибо что с фланга Рассказова не прилетело 10. А что он ещё скажет? Мужику никого не купили толком. Продали Крала, и взяли Кофрие из Бельгии. Всё. Селюк постоянно, каждый раз несёт ересь от которой меня просто бомбит. Вспоминаю как он Туре пытался пристроить куда нибудь. Та ещё клоунада была
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 11:18
    Видно селюк хочет тренера негра привести в спартак.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 11:05
    а главным тренером был бы ЯЯ Туре😁
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    вчера в 11:02
    вот так всегда у нас! атмосфера в команде только нормализовалась как снова начинают расшатывать лодку вот такие персонажи как Селюк или Червиченко. мы всё что угодно можем простить, но безволие никогда!!! Витория сплотил футболистов Спартака, они последние игры уже пару раз едва в рукопашную не пошли ( с наполи и динамо) из Италии привезли 3 очка, а наполи сейчас идёт на первом месте в серии А и очков в своём чемпионате ещё не терял! самое главное футболисты бьются до последней минуты и против динамо вытащили мёртвый матч в конце игры, а лестеру вчера забили третий и не стали просто перекатывать круглого пытаясь сохранить силы перед зенитом. по мне Руй Витория посильнее тренер чем Доменико Тедеско, тут больше вопросов к руководству команды: Федун, Салихова, Попов устроили нам концерт в сми вместо того чтобы точечно усилить Спартак в трансферное окно этим летом вот теперь лига европы и вскрыла все слабые места в команде: на место Крала замена не пришла, плеймейкера как не было так и нет, после продажи Кокорина четвёртого нападающего в Спартаке просто нет ( говорить, что Промес форвард просто смешно) в воротах играет перехваленный сми Максименко, не понимаю я в чём причина того, что не дорогой по цене Беленов всё ещё спасает уфу и не приобретён для конкуренции красно - белыми? ( можно присмотреться к Лантратову из химок, а лучше дать шанс Селихову) Витория ответил на вопрос журналистов почему играл Рассказов вчера, просто состояние Кутепова и Гапонова сейчас ещё хуже ( похоже кроме как поставить Кутепова в центре обороны вместе с Джикией и Кофрие против зенита и вариантов у тренера нет больше никаких) а так самоотдачей футболистов Спартака в последних играх мы довольны и таких как Селюк никто слушать не собирается ( есть у нас правда одна беда, это руководство Спартака и все кто шепчет в уши Федуну. ни разу никто не удивится если зимой Виторию отправят в отставку и всё начнётся по новой...)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100