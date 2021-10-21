Селюк: «Давно уволил бы Виторию, если был бы президентом „Спартака“»

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал поражение «Спартака» в матче группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (3:4).
Витория выходит на матч против «Лестера» с настроем, чтобы не пропустить 10 мячей, а там, как пойдет. Это не есть хорошо. Как такое может сказать человек, который работал в Португалии? Будь я президентом «Спартака», давно бы уже убрал его.
Игра Рассказова? Мне непонятно, что все набросились на него? Почему про Литвинова ничего не говорят? Это игрок, об которого только и обыгрываться. Он вообще ничего не делает. Литвинов и Рассказов — сладкая парочка «Твикс», из-за которых «Спартак» пропустил все четыре гола.
Пока Литвинов будет играть в опорной зоне, «Спартак» не закончит ни одного матча на ноль. Я понимаю, был Вернблум в ЦСКА. Вот это опорник. Барриос сейчас в «Зените» – тоже опорник. А что делает Литвинов? «Спартак» ведет 2:0. Зачем ты бежишь вперед? Держи свою зону. Где ты находишься, когда голы забивают? Рассказов тоже виноват. Я его не защищаю. Но его ляпы должен разделить Литвинов.
Юве, Реал и Бавария упросили Спартак вступить в Суперлигу, на правах почетного клуба.
Спартак б согласился, но не сразу 😆
И тут Остапа (Селюка) понесло...
Короче, даёшь Селюка в президенты!
Юве, Реал и Бавария упросили Спартак вступить в Суперлигу, на правах почетного клуба.
Спартак б согласился, но не сразу 😆
И тут Остапа (Селюка) понесло...
Короче, даёшь Селюка в президенты!