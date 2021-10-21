Селюк: «Давно уволил бы Виторию, если был бы президентом „Спартака“»

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал поражение «Спартака» в матче группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (3:4).

Витория выходит на матч против «Лестера» с настроем, чтобы не пропустить 10 мячей, а там, как пойдет. Это не есть хорошо. Как такое может сказать человек, который работал в Португалии? Будь я президентом «Спартака», давно бы уже убрал его.

Игра Рассказова? Мне непонятно, что все набросились на него? Почему про Литвинова ничего не говорят? Это игрок, об которого только и обыгрываться. Он вообще ничего не делает. Литвинов и Рассказов — сладкая парочка «Твикс», из-за которых «Спартак» пропустил все четыре гола.