Салах повторил достижение Роналдо на «Олд Траффорд»

Нападающий «Ливерпуля» оформил хет-трик в матче 9-го тура Английской Премьер-Лиги против «Манчестер Юнайтед».

Последним игроком, которому удавалось забить три гола на «Олд Траффорд», был легендарный бразилец Роналдо. Он оформил хет-трик в гостевом матче против МЮ в составе «Реала» в Лиге чемпионов в 2003 году.

3 – Mohamed Salah is the first away player to score a hat-trick at Old Trafford for over 18 years, since Ronaldo did so for Real Madrid back in April 2003 in the Champions League. Ballon. pic.twitter.com/E9kOIRThgF