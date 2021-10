«Манчестер Юнайтед» проигрывает «Ливерпулю» со счётом 0:4 после перерыва в матче 9-го тура Английской Премьер-Лиги.

«Красные дьяволы» впервые в своей истории уступают в 4 мяча после перерыва в рамках АПЛ .

Man United are four goals behind at halftime for the first time in their Premier League history 😱 pic.twitter.com/pmkvvcsVXD