Куман — 2-й тренер в истории «Барсы», который проиграл 3 первых Эль Класико

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вчера, 19:50

«Барселона» проиграла «Реалу» (1:2) в матче 10-го тура Ла Лиги.

Главный тренер «сине-гранатовых» уступил в каждом из своих первых трёх Эль Класико. Он является вторым тренером в истории каталонского клуба после Патрика О'Коннелла (4 поражения в Эль Класико подряд с 1935 по 1940 год), который проиграл свои первые три матча против «Реала».

Однако результат матча против «Реала» не повлияет на будущее голландского специалиста. Это подтвердили в руководстве «Барселоны».