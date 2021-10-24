Куман — 2-й тренер в истории «Барсы», который проиграл 3 первых Эль Класико

«Барселона» проиграла «Реалу» (1:2) в матче 10-го тура Ла Лиги.
Главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман уступил в каждом из своих первых трёх Эль Класико. Он является вторым тренером в истории каталонского клуба после Патрика О'Коннелла (4 поражения в Эль Класико подряд с 1935 по 1940 год), который проиграл свои первые три матча против «Реала».
Однако результат матча против «Реала» не повлияет на будущее голландского специалиста. Это подтвердили в руководстве «Барселоны».
Куман лучший! И почему он не в номинантах на "тренер года"?
Он за время работы в Барсе хоть раз выиграл у топ соперника ? Один раз хотЯ бы ? Один раз , Карл ?!
Куман лучший! И почему он не в номинантах на "тренер года"?
Он за время работы в Барсе хоть раз выиграл у топ соперника ? Один раз хотЯ бы ? Один раз , Карл ?!