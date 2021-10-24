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Куман — 2-й тренер в истории «Барсы», который проиграл 3 первых Эль Класико

вчера, 19:50
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Барселона» проиграла «Реалу» (1:2) в матче 10-го тура Ла Лиги.

Главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман уступил в каждом из своих первых трёх Эль Класико. Он является вторым тренером в истории каталонского клуба после Патрика О'Коннелла (4 поражения в Эль Класико подряд с 1935 по 1940 год), который проиграл свои первые три матча против «Реала».

Однако результат матча против «Реала» не повлияет на будущее голландского специалиста. Это подтвердили в руководстве «Барселоны».

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 22:57
Лучше бы не увольняли Сетьена.
протон
протон
вчера в 22:04
Дайте Куму поработать!
Куман лучший! И почему он не в номинантах на "тренер года"?
Он за время работы в Барсе хоть раз выиграл у топ соперника ? Один раз хотЯ бы ? Один раз , Карл ?!
протон
протон
вчера в 22:04
Надеюсь Реал ускорил увольнение рыжего бездаря…
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:34
Ожидаемое поражение и тут дело даже не в Кумане. Реал и Барса сейчас просто находятся в разных весовых категориях.
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 20:13
Рекорды Антирекордов..
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:02
Дай Бог, что бы он был последним...
beefs
beefs
вчера в 20:00
с чем мы его и поздравляем...
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:59
И не последний:)
Землянин
Землянин
вчера в 19:54
Постпандемийные рекорды 👻
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:53
И пусть будет последним !!!
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