«Химки» официально подтвердили уход Черевченко

1635154230

вчера, 12:30

«Химки» объявили об уходе с поста главного тренера клуба. Контракт была расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Клуб благодарит Игоря Геннадьевича и тренерский штаб за профессиональную работу, желает удачи и больших побед в дальнейшей карьере!

Также работу в клубе завершают Валерий Климов и Игорь Семшов.