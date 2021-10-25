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«Химки» официально подтвердили уход Черевченко

вчера, 12:30

«Химки» объявили об уходе Игоря Черевченко с поста главного тренера клуба. Контракт была расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Клуб благодарит Игоря Геннадьевича и тренерский штаб за профессиональную работу, желает удачи и больших побед в дальнейшей карьере!

Также работу в клубе завершают Валерий Климов и Игорь Семшов.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 21:50
Как всегда крайний тренер, удачи Игорю не пропадет.
протон
протон
вчера в 21:18
А мне бы хотелось узнать настаяшую причину.
Потому что её нет, единственное почему уволили , так захотелось.
Ему просто не нужно было прыгать выше головы в прошлом сезоне. Руководство думало, что в этом сезоне команда будет бороться за еврокубки, но это смешно с таким составом.
Сами продали всех нападающих в Ахмат , а виноват тренер.
Кто бы не пришел, Химки будут на вылет стоять.
Руководство болное болото.
протон
протон
вчера в 21:17
Круговорот физруков в природе. Теперь сейчас назначят Рахимова в Химки) и так по кругу.
санек002
санек002 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 15:10, ред.
В ПОРЯДКЕ ТАК В ПОРЯДКЕ!ВСЕ РАВНО НИЧЕГО НЕ ВЫИГРАТЬ!
112910415
112910415
вчера в 14:37
толковый тренер, не пропадёт
David Young
David Young
вчера в 14:24
На мой взгляд преждевременное решение. Далеко не факт что дальше будет лучше.
За адекватность
За адекватность
вчера в 14:14
Футбольные эксперты на одном известном канале нахохлились, нанесли боевую раскраску и приняли вызывающие позы в ожидании предложения от руководства ФК "Химки".
ОПС
ОПС
вчера в 14:03
А кто будет новым тренером?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:49
Таджикский тренер отправлен на Родину.
beefs
beefs
вчера в 12:44
вообще то за профессиональную работу не увольняют...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:40
Черевченко считаю хорошим тренером, недолго останется без работы.
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:39
Жаль, что так сложилось и уход из клуба неизбежен...
David Young
David Young ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 12:38
Мы проверили, с Вашими ставками всё в порядке.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:31
Сложно будет найти нового тренера....
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