«Химки» официально подтвердили уход Черевченко

«Химки» объявили об уходе Игоря Черевченко с поста главного тренера клуба. Контракт была расторгнут по взаимному соглашению сторон.
Клуб благодарит Игоря Геннадьевича и тренерский штаб за профессиональную работу, желает удачи и больших побед в дальнейшей карьере!
Также работу в клубе завершают Валерий Климов и Игорь Семшов.
Потому что её нет, единственное почему уволили , так захотелось.
Ему просто не нужно было прыгать выше головы в прошлом сезоне. Руководство думало, что в этом сезоне команда будет бороться за еврокубки, но это смешно с таким составом.
Сами продали всех нападающих в Ахмат , а виноват тренер.
Кто бы не пришел, Химки будут на вылет стоять.
Руководство болное болото.
Потому что её нет, единственное почему уволили , так захотелось.
Ему просто не нужно было прыгать выше головы в прошлом сезоне. Руководство думало, что в этом сезоне команда будет бороться за еврокубки, но это смешно с таким составом.
Сами продали всех нападающих в Ахмат , а виноват тренер.
Кто бы не пришел, Химки будут на вылет стоять.
Руководство болное болото.