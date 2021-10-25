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Черевченко покинул пост главного тренера «Химок»

вчера, 11:13

«Химки» расторгли контракт с тренером Игорем Черевченко. Об этом сообщил куратор клуба и депутат Госдумы Роман Терюшков.

Сегодня по обоюдному согласию было принято решение о завершении сотрудничества между ФК «Химки» и главным тренером Игорем Черевченко.

Игорь Геннадьевич принял клуб в непростое время, по итогам прошедшего сезона был достигнут лучший результат за всю историю существования клуба.

Хочу сказать большое спасибо Игорю Геннадьевичу за проделанную работу, уверен в ближайшее время мы увидим его во главе одного из самых топовых клубов.

Мы же идем дальше. Наш вектор развития со ставкой на доморощенных спортсменов меняться не будет. ФК «Химки» – один из самых молодых в РПЛ, и мы намерены открывать новые звезды.

К предстоящей игре с «Уралом» и кубковой встрече с «Балтикой» команду будут готовить Игорь Ющенко и Дмитрий Ульянов.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:21
Круговорот физруков в природе. Теперь сейчас назначят Рахимова в Химки) и так по кругу.
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:04
- А какой был "горячий парень"! Как он всех критиковал!

- "А КАК ДЫШАЛ! КАК ДЫШАЛ!"
Сп62
Сп62 ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:38
По-моему, инициатива ухода с поста тренера была со стороны самого Игоря. Вряд ли руководство могло отказаться от такого тренера.
Пепс
Пепс
вчера в 18:26
А прикольный тренер то в Химках был... Че так сразу то... Или из Спартака позвонили 😄😄😄😄?????
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 17:22
Толковый тренер.
Удачи ему и успехов.
4RT
4RT
вчера в 15:04
Дорога в ФНЛ открыта
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 14:39
как по мне, так необдуманное и поспешное решение. Спартак вон в Руя верит после 7:1 и других поражений, а Химки скорые на расправу...
mat73
mat73
вчера в 14:04
И куда теперь? В Спартак думает?
МапС
МапС
вчера в 13:10
Черевченко достоин более серьёзного амбициозного клуба. Спартак не подойдёт - там всё запущено, не разгрести.
Сп62
Сп62
вчера в 12:58
Тренер удерживал команду на плаву в основном за счёт игроков, которых отпускали другие клубы за ненадобностью. А у него они обретали уверенность и игру. Это и есть профессионализм.
particular
particular
вчера в 12:51, ред.
В погоне за вектором развития и открытием звёздной молодёжи, разменяли проверенного и периодически успешного тренера 🤨
А ставка на какого-нибудь отверженного коуча АПЛ или РПЛ может и не сработать 😉
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:21
    rubinovyi2
    rubinovyi2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 12:19
    Лишь-бы Миллер не психанул и не отправил в отставку гения тренерской работы...)))
    drug01
    drug01
    вчера в 12:05
    Все же не выдержали...
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 11:54
    Черевченко везде начинает бодро, но потом что-то идёт не так. Но он долго без работы не останется, тренер толковый. Удачи ему в дальнейшей карьере!
    ДСА
    ДСА
    вчера в 11:48
    На еврокубки замахнуться не получилось.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 11:39
    Пока рано давать оценку данному решению руководства футбольного клуба Химки, но, как мне видится, это всё же поспешное решение, если только Игорь Геннадиевич сам не настоял на нём. И скорее эта отставка стала следствием эмоций, вызванных крупным поражением от Динамо, зато в трёх предыдущих турах команда провела без поражений, причём не пропустила ни одного гола и было набрано пять турнирных очков. Но, как говорится, что сделано - то сделан, такой специалист без работы долго не останется, в Ростове кресло Главного тренера тоже пока вакантно, там работает тренер с приставкой ИО. И, если только дончане не совершат очередную взбучку Спартаку в следующем туре и не выиграют у него в Москве, то Тедеева вполне могут избавить от этой приставки, а если нет, то лично я был бы рад видеть этого специалиста у руля команды с Дона.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 11:33
    Федун психанул для начала филиального отправил в отставку.
    На очереди португал ..
    112910415
    112910415
    вчера в 11:27
    освободился толковый тренер !
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 11:26
    Вот дожили...теперь куратор клуба сообщает такую новость...ему больше нечего делать в ГосДуме похоже....
    311
    311
    вчера в 11:19
    Значит в Спартак пригласили!)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 11:17
    Федун, не дремли.
    альсато
    альсато
    вчера в 11:15
    так, так...меня терзают мутные сомнения)))))
    112910415
    112910415
    вчера в 11:15
    ой ... а заявляли совсем обратное
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 11:14
    Химкам это не поможет
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