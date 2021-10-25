Черевченко покинул пост главного тренера «Химок»

«Химки» расторгли контракт с тренером . Об этом сообщил куратор клуба и депутат Госдумы Роман Терюшков.

Сегодня по обоюдному согласию было принято решение о завершении сотрудничества между ФК «Химки» и главным тренером Игорем Черевченко.

Игорь Геннадьевич принял клуб в непростое время, по итогам прошедшего сезона был достигнут лучший результат за всю историю существования клуба.

Хочу сказать большое спасибо Игорю Геннадьевичу за проделанную работу, уверен в ближайшее время мы увидим его во главе одного из самых топовых клубов.

Мы же идем дальше. Наш вектор развития со ставкой на доморощенных спортсменов меняться не будет. ФК «Химки» – один из самых молодых в РПЛ , и мы намерены открывать новые звезды.

К предстоящей игре с «Уралом» и кубковой встрече с «Балтикой» команду будут готовить Игорь Ющенко и Дмитрий Ульянов.