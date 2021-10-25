Холанд может не выйти на поле до конца года из-за травмы

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вчера, 19:11

Травма форварда дортмундской «Боруссии» , судя по всему, оказалась тяжелее, чем ожидалось.

Bild сообщает, что у норвежского игрока выявлен разрыв мышцы бедра. Тренировки в общей группе он сможет начать только через 6 недель.

Таким образом, из-за травмы Холанд может больше не выйти на поле в 2021 году. Эрлинг не сыграет с «РБ Лейпциг» и «Баварией» в Бундеслиге, а также пропустит матч против «Спортинга» в Лиге чемпионов.