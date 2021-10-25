Холанд может не выйти на поле до конца года из-за травмы

Травма форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, судя по всему, оказалась тяжелее, чем ожидалось.
Bild сообщает, что у норвежского игрока выявлен разрыв мышцы бедра. Тренировки в общей группе он сможет начать только через 6 недель.
Таким образом, из-за травмы Холанд может больше не выйти на поле в 2021 году. Эрлинг не сыграет с «РБ Лейпциг» и «Баварией» в Бундеслиге, а также пропустит матч против «Спортинга» в Лиге чемпионов.
Первоначальные сообщения предполагали, что травма бедра Эрлинга Холанда выведет его из строя до декабря, но теперь сообщается, что степень травмы Холанда хуже, чем предполагалось, и что он может отсутствовать до конца года.
Ни одно из этих сообщений не было подтверждено клубом, и все, что сказал Марко Ройс, это то, что это то же бедро, но травма в другом месте. Пока мы не услышим больше от клуба, трудно понять, чего ожидать, но, безусловно, эти сообщения не являются хорошими новостями.
Если Холанд действительно выбыл до конца года, это будет означать, что он пропустит несколько важных матчей в Лиге чемпионов, включая возвращение против Аякса, а также важные игры в Бундеслиге, такие как игра в Мюнхене.
Излишне говорить, что Холанд, пропустивший так много времени, скорее всего, положит конец любым слабым мечтам о чемпионском титуле Бундеслиги в этом сезоне. БД придется полагаться на Марко Ройса и Торгана Азара, они должны выступать очень хорошо, чтобы попытаться заполнить «открытую яму».
Скорейшего выздоровления Холанд!
Первоначальные сообщения предполагали, что травма бедра Эрлинга Холанда выведет его из строя до декабря, но теперь сообщается, что степень травмы Холанда хуже, чем предполагалось, и что он может отсутствовать до конца года.
Ни одно из этих сообщений не было подтверждено клубом, и все, что сказал Марко Ройс, это то, что это то же бедро, но травма в другом месте. Пока мы не услышим больше от клуба, трудно понять, чего ожидать, но, безусловно, эти сообщения не являются хорошими новостями.
Если Холанд действительно выбыл до конца года, это будет означать, что он пропустит несколько важных матчей в Лиге чемпионов, включая возвращение против Аякса, а также важные игры в Бундеслиге, такие как игра в Мюнхене.
Излишне говорить, что Холанд, пропустивший так много времени, скорее всего, положит конец любым слабым мечтам о чемпионском титуле Бундеслиги в этом сезоне. БД придется полагаться на Марко Ройса и Торгана Азара, они должны выступать очень хорошо, чтобы попытаться заполнить «открытую яму».
Скорейшего выздоровления Холанд!