Анчелотти: «Азар может выйти на замену в матче против „Барселоны“»

Главный тренер «Реала» рассказал о состоянии нападающего и защитника перед матчем 10-го тура Ла Лиги против «Барселоны».

Команда готова, мы также хотим, чтобы Карвахаль и Азар вернулись в игру. У нас очень хорошая команда, все сосредоточены и мотивированы, даже если футболисты не выходят в стартовом составе.

Азар в порядке, он тренировался с командой, и всё шло хорошо, как и у Карвахаля, но трудно поставить в старт игрока, который некоторое время отсутствовал из травмы, тем более в таком важном матче. Важно то, что он доступен на эту игру, Азар может выйти на замену.