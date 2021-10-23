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Анчелотти: «Азар может выйти на замену в матче против „Барселоны“»

вчера, 18:05
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии нападающего Эдена Азара и защитника Даниэля Карвахаля перед матчем 10-го тура Ла Лиги против «Барселоны».

Команда готова, мы также хотим, чтобы Карвахаль и Азар вернулись в игру. У нас очень хорошая команда, все сосредоточены и мотивированы, даже если футболисты не выходят в стартовом составе.

Азар в порядке, он тренировался с командой, и всё шло хорошо, как и у Карвахаля, но трудно поставить в старт игрока, который некоторое время отсутствовал из травмы, тем более в таком важном матче. Важно то, что он доступен на эту игру, Азар может выйти на замену.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 20:16
Почему-то так и не вышел..
ДСА
ДСА
вчера в 19:11
Азар как всегда сочкует .
David Young
David Young ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 18:09
Будем разбираться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:06
Скоро всё увидим...
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